বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে ভারতীয়দের তোপের মুখে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে আইসিসিকে ধুঁয়ে দিয়েছেন বেশ কিছু সাবেক ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে জেসন গিলেস্পি অন্যতম। বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়ে ভারতীয়দের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ক্রিকেটারকে।
নিরাপত্তাজনিত কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তাই দলটিকে বাদ দিয়ে বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে আইসিসি। বিষয়টি নিয়ে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গিলেস্পি লিখেছিলেন, ‘ভারতের বাইরে কেন বাংলাদেশ খেলতে পারবে না, এ ব্যাপারে আইসিসি কি কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে?’
২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক ছিল পাকিস্তান। কিন্তু বেঁকে বসেছিল ভারত। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দাবি মেনে শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে তাদের ম্যাচগুলো আয়োজন করেছিল আইসিসি। এই বিষয়টিও মনে করিয়ে দেন গিলেস্পি। এই প্রসঙ্গে গিলেস্পি লেখেন, ‘যত দূর মনে পড়ে, পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারা (ভারত) তখন পাকিস্তানের বাইরে খেলেছিল। এখন তাহলে (বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি না মানা) কীভাবে যৌক্তিক হতে পারে?’
এই পোস্ট করে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারেননি গিলেস্পি। তাঁর পোস্টের কমেন্ট বক্সে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে ভারতীয়রা। তাই বাধ্য হয়ে এই পোস্ট ডিলিট করে দেন গিলেস্পি। পরবর্তীতে বিষয়টি পরিষ্কার করেন তিনি, ‘একটা প্রশ্ন করায় (বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া নিয়ে আইসিসিকে করা প্রশ্ন) আমাকে বেশ অপমান করা হয়েছে। এজন্য ডিলিট করে দিয়েছি। আমি কারও পক্ষ নেইনি। শুধু জানতে চেয়েছিলাম। তাতেই সমালোচনার মুখে পড়ে গেলাম।’
