Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের সামনে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের সামনে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই
প্রথম ম্যাচে হেরেছে স্বাগতিকেরা। ছবি: এএফপি

স্মরণীয় একটা ওয়ানডে সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছে দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে স্বাগতিকেরা। চট্টগ্রামের মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ দুপুর ২টায় মুখোমুখি হবে দুই দল। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে ম্যাচটা জিততেই হবে বাংলাদেশকে। হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ হাতছাড়া করবে লিটন দাসরা। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

ফিফা বিশ্বকাপ

মেক্সিকো-দ. কোরিয়া

সকাল ৭টা, সরাসরি

যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া

রাত ১টা, সরাসরি

স্কটল্যান্ড-মরক্কো

আগামীকাল ভোর ৪টা, সরাসরি

ব্রাজিল-হাইতি

আগামীকাল সকাল ৭টা, সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

ক্রিকেট

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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