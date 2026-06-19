বাংলাদেশের সামনে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই

স্মরণীয় একটা ওয়ানডে সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছে দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে স্বাগতিকেরা। চট্টগ্রামের মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ দুপুর ২টায় মুখোমুখি হবে দুই দল। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে ম্যাচটা জিততেই হবে বাংলাদেশকে। হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ হাতছাড়া করবে লিটন দাসরা। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
ফিফা বিশ্বকাপ
মেক্সিকো-দ. কোরিয়া
সকাল ৭টা, সরাসরি
যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া
রাত ১টা, সরাসরি
স্কটল্যান্ড-মরক্কো
আগামীকাল ভোর ৪টা, সরাসরি
ব্রাজিল-হাইতি
আগামীকাল সকাল ৭টা, সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
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