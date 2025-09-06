বাংলাদেশের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে আফগানিস্তান, উগান্ডা কত দূরে

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ শুরু হতে এক সপ্তাহ বাকি নেই। ৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকং-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট। এশিয়া কাপ সামনে রেখে মরুর বুকে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন রশিদ খান-আজমতউল্লাহ ওমরজাইরা।
আমিরাতে এশিয়া কাপ মাঠে গড়ানোর আগে গত রাতে এমন এক রেকর্ড গড়েছে আফগানিস্তান, তাতে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যাওয়া রশিদ খানের দলের জন্য সময়ের ব্যাপার। ত্রিদেশীয় সিরিজে আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ে আফগানিস্তান শারজায় ২০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জেতার কীর্তি গড়ল। এই তালিকায় আফগানিস্তানের সঙ্গে যৌথভাবে ওমান, কাতার যৌথভাবে পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছে। নির্দিষ্ট কোনো ভেন্যুতে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি জয়ের তালিকায় দুইয়ে বাংলাদেশ। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তারা জিতেছে ২৪ টি-টোয়েন্টি।
বাংলাদেশের চেয়ে এক ভেন্যুতে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি জয়ের রেকর্ড উগান্ডার। ২০২১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রুয়ান্ডার গাহাঙ্গা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৩৯ টি-টোয়েন্টি খেলে জিতেছে ৩৫ ম্যাচ। ২ ম্যাচ হেরেছে। পরিত্যক্ত হয়েছে ২ ম্যাচ। তানজানিয়ার রেকর্ডটাও হয়েছে গাহাঙ্গা স্টেডিয়ামে। এই মাঠে টি-টোয়েন্টিতে তারা জিতেছে ২২ ম্যাচ। বাংলাদেশ অবশ্য একটি দিক থেকে প্রথম। টেস্ট খেলুড়ে দল হিসেবে এক ভেন্যুতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড এখন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমের বাংলাদেশের। ২০১১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত মিরপুরে ৪৮ টি-টোয়েন্টি খেলে বাংলাদেশ ২৪টি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে।
শারজায় আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচটা এদিক ওদিক হলে হারতে পারত আফগানিস্তান। শেষ ওভারে ১৭ রানের সমীকরণ মেলাতে গিয়ে প্রথম তিন বলে ১২ রান নেন আমিরাতের আসিফ খান। আফগান পেসার ফরিদ আহমদ ২ বল ডট দিলে শেষ বলে ৫ রানের সমীকরণের সামনে পড়ে আমিরাত। ফরিদকে তুলে মারতে গিয়ে বল সোজা আকাশে তুলে দেন আসিফ। রহমানউল্লাহ গুরবাজ লং অনে ক্যাচ ধরলে আফগানরা পায় ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়। এই ম্যাচে আফগানিস্তান নিয়মিত অধিনায়ক রশিদ খানসহ ৬ ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দিয়েছে। তাঁর পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করেন ইবরাহিম জাদরান। তাতে টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় দল হিসেবে এক ভেন্যুতে ২০ টি-টোয়েন্টি জয়ের কীর্তি গড়ল আফগানরা।
টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে এক ভেন্যুতে সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি জয়ের রেকর্ডে তিন, চার দুটিতেই পাকিস্তান। দুবাইয়ে পাকিস্তান জিতেছে ১৭ টি-টোয়েন্টি। লাহোরে এশিয়ার দলটি জিতেছে ১৬ টি-টোয়েন্টি। এই তালিকায় পাঁচে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে জিতেছে ১৪ টি-টোয়েন্টি। আফগানিস্তানের কাছে সুযোগ থাকছে রেকর্ডটা আরও একটু সমৃদ্ধ করার। শারজায় আগামীকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান। ২ সেপ্টেম্বর শারজার মাঠেই পাকিস্তানকে ১৮ রানে হারিয়েছিল আফগানরা। এবারের এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ভেন্যুতে সর্বোচ্চ সাত জয়
জয় ভেন্যু
উগান্ডা ৩৫ গাহাঙ্গা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, রুয়ান্ডা
বাংলাদেশ ২৪ শেরে বাংলা স্টেডিয়াম, মিরপুর
তানজানিয়া ২২ গাহাঙ্গা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, রুয়ান্ডা
ইন্দোনেশিয়া ২১ উদয়না ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ইন্দোনেশিয়া
আফগানিস্তান ২০ শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আমিরাত
তানজানিয়া ২০ আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ড, ওমান
কাতার ২০ ওয়েস্ট এন্ড পার্ক, দোহা
