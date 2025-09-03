‘তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের’

খুলনা প্রতিনিধি
আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। সেই নির্বাচনে পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হলে সভাপতি পদে লড়াই হতে পারে তামিম ইকবাল আর আমিনুল ইসলাম বুলবুলের মধ্যে। তামিম ইকবালকে বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিসিবির সাবেক সভাপতি আলী আসগার লবী। আজ বুধবার দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।
এক প্রশ্নের জবাবে আলী আসগার লবী বলেন, ‘তামিম ইকবাল আমাদের (বিএনপি) প্রার্থী আর সরকার থেকে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে প্রার্থী দিয়েছে।’
খুলনা ভেন্যুতে দীর্ঘদিন কোন ক্রিকেট ম্যাচ হয় না, স্টেডিয়ামের অবস্থা নাজুক। এ বিষয়ে লবী বলেন, ‘তামিম ইকবাল নির্বাচিত হলে আমি তাকে দিয়ে এসব কাজ করাতে পারব। ও খুব ভালো ছেলে, একজন নামকরা ক্রিকেটার। ও বিসিবিতে এলে ক্রিকেটের মান আরও উন্নত হবে।’
২০ বছর আগে বিসিবির সভাপতি থাকতে খুলনায় আন্তর্জাতিক ভেন্যু স্থাপনে অনেক চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়েছে, সে স্মৃতি রোমন্থন করে লবী বলেন, ‘পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় আইসিসির আপত্তি ছিল (খুলনায় আন্তর্জাতিক ভেন্যু করতে)। খুলনায় বিমানবন্দর নেই, হোটেলে সুইমিংপুল, জিমনেশিয়াম ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তখন নৌ বাহিনী ও হোটেল রয়েলের সঙ্গে কথা বলে এসবের ব্যবস্থা করে আইসিসিকে রাজী করিয়েছি। বিসিবির নিজস্ব অর্থায়নে অত্যাধুনিক প্রেসবক্স নির্মাণসহ খুলনার স্টেডিয়ামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছি। বিসিবির দায়িত্বে থাকাকালে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাচ এখানে হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে খোলাধুলার মান উন্নত করা হবে।’
এক সময় আলী আসগার লবী বিএনপি মনোনীত খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। আগামী নির্বাচনে বিএনপি তাঁকে খুলনা খুলনা-৫ আসনে প্রার্থী হিসেবে দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিন রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকা প্রসঙ্গে লবী বলেন, ‘আমি তিন বছর কারাগারে ছিলাম। সাত দিন আয়না ঘরে রিমান্ডে ছিলাম। আমাকে অমানুষিক টর্চার করা হয়েছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। এখনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারিনি। ১৬ বছর ব্যবসার লাইসেন্স নবায়ন করতে পারিনি। তবে সম্প্রতি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সেটি করে দিয়েছেন। আমাকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েছিলাম রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকার। কিছুদিনের জন্য নিষ্ক্রিয় ছিলাম।’
