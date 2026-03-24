ভারতে ম্যাচ চলাকালীন অবস্থায় মারা গেলেন সাকিব

শিরোনাম দেখে যে কেউ আঁতকে উঠতে পারেন। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এবং সাবেক অধিনায়ক নিজের ৩৯ তম জন্মদিনটা পালন করছেন বেশ ভালোভাবেই। যিনি মারা গেছেন তিনি ভারতীয় ক্রিকেটার সাকিব।
ভারতের উত্তর প্রদেশে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সাকিব নামের এক তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২২ বছর। স্থানীয়ভাবে একজন উদীয়মান ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিত ছিলেন সাকিব। মাঠেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উত্তর প্রদেশের হাফিজ থানাগঞ্জ এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে একটি ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন সাকিব। খেলার এক পর্যায়ে হঠাৎ তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠে লুটিয়ে পড়েন। এতে মাঠে উপস্থিত খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
অবস্থা বেগতিক দেখে সতীর্থ এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা সাকিবকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই সাকিবের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, সাকিব একজন শিক্ষার্থী ছিলেন এবং বি. এড. পড়াশোনা করছিলেন। ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এসে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন তিনি।
পরিবারের সদস্যরা জানান, সাকিব ছিলেন ভদ্র, মিশুক ও খেলাধুলাপ্রিয় একজন তরুণ। স্থানীয় বিভিন্ন টুর্নামেন্টেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন তিনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে শোকের মাতম বিরাজ করছে। একই সঙ্গে পুরো এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সামাজিক ও ক্রীড়া মহল এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছে।
