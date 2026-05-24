শাকিরার গানে মেসি-এমবাপ্পেরাও বলছেন, উই আর রেডি

কলম্বিয়ান পপ তারকা শাকিরার ৭ মে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গানের টিজার প্রকাশের পর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। সেই টিজারেই বোঝা গেছে মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপ ঘিরে ভক্ত-সমর্থকদের উন্মাদনা কত বেশি। আর টুর্নামেন্টের আগ মুহূর্তে যখন শাকিরা সামাজিক মাধ্যমে ‘ডাই যাই’ গান প্রকাশ করলেন, তখন উত্তেজনা বেড়ে গেছে বহুগুণ।
ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে ২০ দিনও বাকি নেই। ঠিক এই সময়ই শাকিরা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল সংগীত প্রকাশ করলেন শাকিরা। গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে গানটিতে দেখা গেছে, সাকিরা সদলবলে নাচছেন। কখনো মাটিতে, কখনো গ্লোবের ওপর নৃত্য করছেন তাঁরা। ভিডিওতে দেখা গেছে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্ট ঘিরে পুরো বিশ্ব বুঁদ হয়ে থাকে। ফুটবলার, ভক্ত-সমর্থকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের’ জন্য। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হালান্ডদের দেখা গেছে ভিডিওতে। সমস্বরে মেসিরা বলেছেন, ‘উই আর রেডি।’
শাকিরার ‘ডাই ডাই’ গানে আছেন নাইজেরিয়ান শিল্পী ও আফ্রোবিটস তারকা বার্না বয়কেও। ৭ মে রাতে যে টিজার প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের অফিশিয়াল ম্যাচ বল ‘ট্রিওন্ডা’ ছিল। পাশাপাশি ২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপ, ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ এবং ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের বলও ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল। ২০১০ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল সংগীত ‘ওয়াকা ওয়াকা দিস টাইম ফর আফ্রিকা’ গান গেয়ে হই চই ফেলে দিয়েছিলেন শাকিরা।
মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে ১১ জুন মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল।
