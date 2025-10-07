ভারতের বিপক্ষে দল ঘোষণায় অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক

ক্রীড়া ডেস্ক
২০১৬ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সাত বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শুধু ১৪ টেস্ট খেলেছেন ম্যাট রেনশ। ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেললেও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনোই তাঁর হয়নি। ভারতের বিপক্ষে এবার অজি এই বাঁহাতি ব্যাটারের ফুরোচ্ছে অপেক্ষা।
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য মিচেল মার্শকে অধিনায়ক করে আজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। ১৫ সদস্যের দলে বড় চমক রেনশ। প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন অজি এই বাঁহাতি ব্যাটার। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে আছেন দুই উইকেটরক্ষক ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারি ও জশ ইংলিস। ব্যাটিং লাইনআপে রেনশ, ক্যারি, ইংলিসদের সঙ্গে আছেন ট্রাভিস হেড, মিচেল ওয়েনের মতো বিধ্বংসী ব্যাটার। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হেড-ওয়েনরা ভালোই পারেন।
বড় নাম বলতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মারনাস লাবুশেন। ওয়ানডেতে সবশেষ তিনি ফিফটি পেয়েছেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে। এদিকে এই সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে ফিরলেন স্টার্ক। গত বছরের নভেম্বরে অ্যাডিলেডে সবশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন জশ হ্যাজলউড, হ্যাভিয়ের বার্টলেট, নাথান এলিস, বেন ডাওয়ারশুইসরা। তাঁদের সঙ্গে আছেন দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ ও ক্যামেরন গ্রিন। লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার ম্যাট শর্ট ও কুপার কনোলি আছেন।
ভারতের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। এই সংস্করণেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। তাঁর পাশাপাশি বার্টলেট, ওয়েন, এলিস, হ্যাজলউড, জাম্পা, হেড, ইংলিস, ডাওয়ারশুইস আছেন ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজের দলেই। তবে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো ক্রিকেটারকে নিঃসন্দেহে মিস করবে অস্ট্রেলিয়া। কবজির চোট থেকে সেরে না ওঠায় নিউজিল্যান্ড সিরিজের মতো ভারতের বিপক্ষেও টি-টোয়েন্টিতে খেলতে পারছেন না ম্যাক্সওয়েল। আর অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ক্রিকেটার এ বছরের জুনে ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন। এদিকে স্টার্ক কদিন আগে বিদায় বলেছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে।
১৯ অক্টোবর পার্থে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে দুই দলের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), হ্যাভিয়ের বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), কুপার কনোলি, বেন ডাওয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জ্যাম্পা
অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দল (প্রথম দুই ম্যাচ)
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, হ্যাভিয়ের বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডাওয়ারশুইস, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), ম্যাথু কুনেমান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জ্যাম্পা
২০১৬ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সাত বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শুধু ১৪ টেস্ট খেলেছেন ম্যাট রেনশ। ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেললেও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনোই তাঁর হয়নি। ভারতের বিপক্ষে এবার অজি এই বাঁহাতি ব্যাটারের ফুরোচ্ছে অপেক্ষা।
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য মিচেল মার্শকে অধিনায়ক করে আজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। ১৫ সদস্যের দলে বড় চমক রেনশ। প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে সুযোগ পেয়েছেন অজি এই বাঁহাতি ব্যাটার। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে আছেন দুই উইকেটরক্ষক ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারি ও জশ ইংলিস। ব্যাটিং লাইনআপে রেনশ, ক্যারি, ইংলিসদের সঙ্গে আছেন ট্রাভিস হেড, মিচেল ওয়েনের মতো বিধ্বংসী ব্যাটার। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হেড-ওয়েনরা ভালোই পারেন।
বড় নাম বলতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মারনাস লাবুশেন। ওয়ানডেতে সবশেষ তিনি ফিফটি পেয়েছেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে। এদিকে এই সিরিজ দিয়ে ওয়ানডেতে ফিরলেন স্টার্ক। গত বছরের নভেম্বরে অ্যাডিলেডে সবশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন জশ হ্যাজলউড, হ্যাভিয়ের বার্টলেট, নাথান এলিস, বেন ডাওয়ারশুইসরা। তাঁদের সঙ্গে আছেন দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ ও ক্যামেরন গ্রিন। লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার ম্যাট শর্ট ও কুপার কনোলি আছেন।
ভারতের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। এই সংস্করণেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। তাঁর পাশাপাশি বার্টলেট, ওয়েন, এলিস, হ্যাজলউড, জাম্পা, হেড, ইংলিস, ডাওয়ারশুইস আছেন ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজের দলেই। তবে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো ক্রিকেটারকে নিঃসন্দেহে মিস করবে অস্ট্রেলিয়া। কবজির চোট থেকে সেরে না ওঠায় নিউজিল্যান্ড সিরিজের মতো ভারতের বিপক্ষেও টি-টোয়েন্টিতে খেলতে পারছেন না ম্যাক্সওয়েল। আর অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ক্রিকেটার এ বছরের জুনে ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন। এদিকে স্টার্ক কদিন আগে বিদায় বলেছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে।
১৯ অক্টোবর পার্থে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে দুই দলের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), হ্যাভিয়ের বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), কুপার কনোলি, বেন ডাওয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জ্যাম্পা
অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দল (প্রথম দুই ম্যাচ)
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, হ্যাভিয়ের বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডাওয়ারশুইস, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), ম্যাথু কুনেমান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জ্যাম্পা
নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছে একবার। ২০২২ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়েলিংটনে বাংলাদেশকে ১০০ রানে হারিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে ফের দেখা হচ্ছে তাদের। দুটি দলই জয় দিয়ে তাদের টুর্নামেন্ট শুরু করেছে।১২ মিনিট আগে
সেঞ্চুরি ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না তাজমান ব্রিটস। নিজের সবশেষ পাঁচ ওয়ানডের চারটিতেই তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন তিনি। ছন্দে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটার ভেঙে দিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানার রেকর্ড, যেখানে মান্ধানা সেঞ্চুরির রেকর্ডটি একবার নয়, করেছিলেন দুবার।১ ঘণ্টা আগে
কলম্বোতে ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে উড়িয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ হয়েছে বাংলাদেশের। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচসেরা মারুফা আক্তারকে প্রশংসায় ভাসাতে থাকেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। নিগার সুলতানা জ্যোতির মতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার সেরা পেসার হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে মারুফার।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কাছে শারজায় পরশু রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে আফগানিস্তান। সেই সিরিজের পর দল দুটি এবার মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন ধাক্কা খেল আফগানরা।৩ ঘণ্টা আগে