ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৪৯ রানে আটকালেন মোস্তাফিজরা

ক্রীড়া ডেস্ক
দারুণ খেলতে থাকার পরও আচমকা ব্যাটিং ধস বাংলাদেশ দলের নিয়মিত চিত্র হয়ে উঠেছে। লিটন দাসদের সে চিত্রই যেন আজ ফুটে উঠল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বড় সংগ্রহের পথেই ছিল সফরকারী দল। কিন্তু মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৪৯ রানেই থেমেছে ক্যারিবীয়রা।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওভারেই আঘাত হানেন তাসকিন আহমেদ। এই পেসারের করা তৃতীয় বলে তাওহীদ হৃদয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ব্রেন্ডন কিং। শুরুতেই উইকেট হারালেও বাংলাদেশকে ভোগাতে থাকেন আলিক আথানেজ ও শাই হোপ জুটি। স্বাগতিকর বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১০৫ রান যোগ করেন তাঁরা। ১২তম ওভারে নাসুম আহমেদ আথানেজকে বিদায় করলে এই জুটি ভাঙে। ৩৩ বলে ৫২ রান এনে দেন আথানেজ।
এই ওপেনার ফেরার পরই তাসের ঘরে পরিণত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইন। ১১৮ রানের মধ্যে শেরফানে রাদারফোর্ড, হোপ, রোভম্যান পাওয়েল ও জেসন হোল্ডারকেও হারায় অতিথিরা। চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৫৫ রান এনে দেন হোপ। ৩৬ বলে তিনটি করে চার এবং ছয়ে সাজানো অধিনায়কের ইনিংস। বাকিরা সবাই হতাশ করেছেন দলকে।
১২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে অলআউটের শঙ্কায় ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু রোস্টন চেজ ও রোমারিও শেফার্ডের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো ২০ ওভার খেলতে পেরেছে তারা। ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন চেজ। ১৩ রান করেন শেফার্ড। ১৬ বল খেললেও তাঁর ইনিংস ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মাজারি মানের পুঁজি এনে দিতে সাহায্য করেছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৫০ আগে আটকে রাখার দিনে বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল মোস্তাফিজ। ৩ উইকেট নেন এই বাঁ হাতি পেসার। ৪ ওভারে ২১ রান দেন তিনি। নাসুম ও রিশাদের শিকার দুটি করে উইকেট। ৩ ওভারে ২০ রান দেন রিশাদ। এই লেগস্পিনারের চেয়ে আজ একটু বেশই খরুচে ছিলেন নাসুম। এই বাঁ হাতি স্পিনারের ৪ ওভার থেকে ৩৫ রান নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
দারুণ খেলতে থাকার পরও আচমকা ব্যাটিং ধস বাংলাদেশ দলের নিয়মিত চিত্র হয়ে উঠেছে। লিটন দাসদের সে চিত্রই যেন আজ ফুটে উঠল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বড় সংগ্রহের পথেই ছিল সফরকারী দল। কিন্তু মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৪৯ রানেই থেমেছে ক্যারিবীয়রা।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওভারেই আঘাত হানেন তাসকিন আহমেদ। এই পেসারের করা তৃতীয় বলে তাওহীদ হৃদয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ব্রেন্ডন কিং। শুরুতেই উইকেট হারালেও বাংলাদেশকে ভোগাতে থাকেন আলিক আথানেজ ও শাই হোপ জুটি। স্বাগতিকর বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১০৫ রান যোগ করেন তাঁরা। ১২তম ওভারে নাসুম আহমেদ আথানেজকে বিদায় করলে এই জুটি ভাঙে। ৩৩ বলে ৫২ রান এনে দেন আথানেজ।
এই ওপেনার ফেরার পরই তাসের ঘরে পরিণত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইন। ১১৮ রানের মধ্যে শেরফানে রাদারফোর্ড, হোপ, রোভম্যান পাওয়েল ও জেসন হোল্ডারকেও হারায় অতিথিরা। চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৫৫ রান এনে দেন হোপ। ৩৬ বলে তিনটি করে চার এবং ছয়ে সাজানো অধিনায়কের ইনিংস। বাকিরা সবাই হতাশ করেছেন দলকে।
১২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে অলআউটের শঙ্কায় ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু রোস্টন চেজ ও রোমারিও শেফার্ডের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো ২০ ওভার খেলতে পেরেছে তারা। ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন চেজ। ১৩ রান করেন শেফার্ড। ১৬ বল খেললেও তাঁর ইনিংস ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মাজারি মানের পুঁজি এনে দিতে সাহায্য করেছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৫০ আগে আটকে রাখার দিনে বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল মোস্তাফিজ। ৩ উইকেট নেন এই বাঁ হাতি পেসার। ৪ ওভারে ২১ রান দেন তিনি। নাসুম ও রিশাদের শিকার দুটি করে উইকেট। ৩ ওভারে ২০ রান দেন রিশাদ। এই লেগস্পিনারের চেয়ে আজ একটু বেশই খরুচে ছিলেন নাসুম। এই বাঁ হাতি স্পিনারের ৪ ওভার থেকে ৩৫ রান নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
একটি ম্যাচ থেকে আরেকটি ম্যাচের মাঝখানে নির্ধারিত সময় বিশ্রাম থাকে ক্লাবগুলোর জন্য। কিন্তু সে নিয়ম না মেনেই রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সূচি তৈরি করেছে লা লিগা। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা।৩ মিনিট আগে
ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ১৬ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। এমন সমীকরণে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে টস হেরেছেন লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং৩ ঘণ্টা আগে
আজ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন নাসুম আহমেদ, সৌম্য সরকার, তানজিম হাসান সাকিবরা। তাঁরা উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমনা, লিটন দাসদের।৩ ঘণ্টা আগে
পার্থে ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বিরক্ত করেছিল। বারংবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পরও ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল এসেছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও মনে হচ্ছিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তবে এবার জয় হলো বৃষ্টিরই।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
একটি ম্যাচ থেকে আরেকটি ম্যাচের মাঝখানে নির্ধারিত সময় বিশ্রাম থাকে ক্লাবগুলোর জন্য। কিন্তু সে নিয়ম না মেনেই রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সূচি তৈরি করেছে লা লিগা। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা।
লা লিগায় আগামী ৩০ নভেম্বর রাত ২টায় জিরোনার মাঠ মন্টিলিভি স্টেডিয়ামে খেলতে নামবে রিয়াল। পরবর্তী লিগ ম্যাচে ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় সান মেমেস স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের আতিথেয়তা নেবে স্পেন তথা ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা বা তিনদিনের কম সময়ের বিরতিতে দুটি ম্যাচ খেলবে রিয়াল। যেটা ফিফার নিয়ম পরিপন্থী।
খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে দুটি ম্যাচের মধ্যে কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা ব্যবধান রাখার আদেশ দিয়েছে ফিফা। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে এই নিয়ম চালু করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ন্যূনতম তিনদিনের ব্যবধানে ম্যাচ খেলতে নেমেছে রিয়াল। কিন্তু জিরোনা ও বিলবাওয়ের ম্যাচের মাঝখানে ফিফার সুপারিশকৃত বিশ্রাম পাবে না মাদ্রিদের ক্লাবটি।
মূলত স্প্যানিশ সুপার কাপের কারণে বেশকিছু ম্যাচ এগিয়ে এনেছে লা লিগা। সৌদি আরবের মাটিতে রিয়াল, বার্সেলোনা, অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এবং বিলবাও নিয়ে সুপার কাপ আয়োজন করা হবে। তাই সমন্বয়ের জন্য এই চার দলের ডিসেম্বরের প্রথম ম্যাচ এগিয়ে আনা হয়েছে।
যদিও রিয়াল মাদ্রিদ বলছে ভিন্ন কথা। ক্ষোভের কারণে লা লিগা এভাবে সূচি তৈরি করেছে বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের। প্রতিবেদনে স্পেনের সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, এই সূচির বিপক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছে রিয়াল। তবে স্পেনের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে ২০২৪ সালের মার্চে ৭২ ঘণ্টার কম সময়ের ব্যবধানে দুটি ম্যাচ খেলেছে রিয়াল। এরপর প্রতিবাদ জানায় জায়ান্টরা। ওই ঘটনার পর রিয়াল মাদ্রিদ টেলিভিশন জানায়, রিয়াল আর কখনও ৭২ ঘন্টা বিশ্রাম ছাড়া খেলবে না। সেই লক্ষ্যে তারা ফিফার সুরক্ষা চাইবে।
একটি ম্যাচ থেকে আরেকটি ম্যাচের মাঝখানে নির্ধারিত সময় বিশ্রাম থাকে ক্লাবগুলোর জন্য। কিন্তু সে নিয়ম না মেনেই রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সূচি তৈরি করেছে লা লিগা। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা।
লা লিগায় আগামী ৩০ নভেম্বর রাত ২টায় জিরোনার মাঠ মন্টিলিভি স্টেডিয়ামে খেলতে নামবে রিয়াল। পরবর্তী লিগ ম্যাচে ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় সান মেমেস স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের আতিথেয়তা নেবে স্পেন তথা ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা বা তিনদিনের কম সময়ের বিরতিতে দুটি ম্যাচ খেলবে রিয়াল। যেটা ফিফার নিয়ম পরিপন্থী।
খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে দুটি ম্যাচের মধ্যে কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা ব্যবধান রাখার আদেশ দিয়েছে ফিফা। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে এই নিয়ম চালু করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ন্যূনতম তিনদিনের ব্যবধানে ম্যাচ খেলতে নেমেছে রিয়াল। কিন্তু জিরোনা ও বিলবাওয়ের ম্যাচের মাঝখানে ফিফার সুপারিশকৃত বিশ্রাম পাবে না মাদ্রিদের ক্লাবটি।
মূলত স্প্যানিশ সুপার কাপের কারণে বেশকিছু ম্যাচ এগিয়ে এনেছে লা লিগা। সৌদি আরবের মাটিতে রিয়াল, বার্সেলোনা, অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এবং বিলবাও নিয়ে সুপার কাপ আয়োজন করা হবে। তাই সমন্বয়ের জন্য এই চার দলের ডিসেম্বরের প্রথম ম্যাচ এগিয়ে আনা হয়েছে।
যদিও রিয়াল মাদ্রিদ বলছে ভিন্ন কথা। ক্ষোভের কারণে লা লিগা এভাবে সূচি তৈরি করেছে বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের। প্রতিবেদনে স্পেনের সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, এই সূচির বিপক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছে রিয়াল। তবে স্পেনের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে ২০২৪ সালের মার্চে ৭২ ঘণ্টার কম সময়ের ব্যবধানে দুটি ম্যাচ খেলেছে রিয়াল। এরপর প্রতিবাদ জানায় জায়ান্টরা। ওই ঘটনার পর রিয়াল মাদ্রিদ টেলিভিশন জানায়, রিয়াল আর কখনও ৭২ ঘন্টা বিশ্রাম ছাড়া খেলবে না। সেই লক্ষ্যে তারা ফিফার সুরক্ষা চাইবে।
দারুণ খেলতে থাকার পরও আচমকা ব্যাটিং ধস বাংলাদেশ দলের নিয়মিত চিত্র হয়ে উঠেছে। লিটন দাসদের সে চিত্রই যেন আজ ভর করল ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপর। সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে বড় সংগ্রহের পথেই ছিল সফরকারী দল। কিন্তু ব্যাটিং ধসে ১৪৯ রানেই থামল ক্যারিবীয়রা।৪২ মিনিট আগে
ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ১৬ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। এমন সমীকরণে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে টস হেরেছেন লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং৩ ঘণ্টা আগে
আজ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন নাসুম আহমেদ, সৌম্য সরকার, তানজিম হাসান সাকিবরা। তাঁরা উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমনা, লিটন দাসদের।৩ ঘণ্টা আগে
পার্থে ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বিরক্ত করেছিল। বারংবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পরও ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল এসেছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও মনে হচ্ছিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তবে এবার জয় হলো বৃষ্টিরই।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ১৬ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। এমন সমীকরণে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস হেরেছেন লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।
সিরিজে টিকে থাকার মিশনে একটি পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান। ফেরানো হয়েছে জাকের আলী অনিককে। কোনো পরিবর্তন আসেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশে। প্রথম টি-টোয়েন্টির জয়ী একাদশ নিয়েই নেমেছে সফরকারী দল।
২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ। সে আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও দারুণ কিছুর অপেক্ষায় ছিল লিটনরা। কিন্তু শুরুটাই ভালো হয়নি তাঁদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের করা ১৬৫ রানের জবাবে ১৪৯ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস। সে ম্যাচে ব্যাট হাতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, শামিম পাটোয়ারি, সোহানরা। উপরের সারির ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে লড়াই চালিয়ে যান তানজিম হাসান সাকিব ও নাসুম আহমেদ। এ দুজনের লড়াকু ব্যাটিংয়ে শুরুর ধাক্কা সামলে জেগেছিল জয়ের স্বপ্ন। যদিও শেষ পর্যন্ত হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশকে। নিশ্চিতভাবেই আজ তেমন কিছুর পুনরাবৃত্তি চাইবে না তারা।
দুই দলের একাদশ:
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক আথানাজ, শাই হোপ (অধিনায়ক),রোস্টন চেজ, শেরফেন রাদারফোর্ড, রোভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেইন, খ্যারি পিয়ের, জেডন সিলস।
বাংলাদেশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, তৌহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।
ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ১৬ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। এমন সমীকরণে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস হেরেছেন লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।
সিরিজে টিকে থাকার মিশনে একটি পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান। ফেরানো হয়েছে জাকের আলী অনিককে। কোনো পরিবর্তন আসেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশে। প্রথম টি-টোয়েন্টির জয়ী একাদশ নিয়েই নেমেছে সফরকারী দল।
২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ। সে আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও দারুণ কিছুর অপেক্ষায় ছিল লিটনরা। কিন্তু শুরুটাই ভালো হয়নি তাঁদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের করা ১৬৫ রানের জবাবে ১৪৯ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস। সে ম্যাচে ব্যাট হাতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, শামিম পাটোয়ারি, সোহানরা। উপরের সারির ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে লড়াই চালিয়ে যান তানজিম হাসান সাকিব ও নাসুম আহমেদ। এ দুজনের লড়াকু ব্যাটিংয়ে শুরুর ধাক্কা সামলে জেগেছিল জয়ের স্বপ্ন। যদিও শেষ পর্যন্ত হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশকে। নিশ্চিতভাবেই আজ তেমন কিছুর পুনরাবৃত্তি চাইবে না তারা।
দুই দলের একাদশ:
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক আথানাজ, শাই হোপ (অধিনায়ক),রোস্টন চেজ, শেরফেন রাদারফোর্ড, রোভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেইন, খ্যারি পিয়ের, জেডন সিলস।
বাংলাদেশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, তৌহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান।
দারুণ খেলতে থাকার পরও আচমকা ব্যাটিং ধস বাংলাদেশ দলের নিয়মিত চিত্র হয়ে উঠেছে। লিটন দাসদের সে চিত্রই যেন আজ ভর করল ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপর। সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে বড় সংগ্রহের পথেই ছিল সফরকারী দল। কিন্তু ব্যাটিং ধসে ১৪৯ রানেই থামল ক্যারিবীয়রা।৪২ মিনিট আগে
একটি ম্যাচ থেকে আরেকটি ম্যাচের মাঝখানে নির্ধারিত সময় বিশ্রাম থাকে ক্লাবগুলোর জন্য। কিন্তু সে নিয়ম না মেনেই রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সূচি তৈরি করেছে লা লিগা। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা।৩ মিনিট আগে
আজ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন নাসুম আহমেদ, সৌম্য সরকার, তানজিম হাসান সাকিবরা। তাঁরা উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমনা, লিটন দাসদের।৩ ঘণ্টা আগে
পার্থে ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বিরক্ত করেছিল। বারংবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পরও ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল এসেছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও মনে হচ্ছিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তবে এবার জয় হলো বৃষ্টিরই।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আজ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন নাসুম আহমেদ, সৌম্য সরকার, তানজিম হাসান সাকিবরা। তাঁরা উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমনা, লিটন দাসদের।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ব্যাট হাতে ১৪০ রান করেন সৌম্য। ২৪ ধাপ এগিয়ে ৬২ নম্বরে আছেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। হেরফের হয়নি তাওহীদ হৃদয়ের। বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৫ নম্বরে আছেন তিনি। এক ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে উঠে এসেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। চোটের কারণে ক্যারিবীয়নদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পারেননি লিটন। ৫ ধাপ পিছিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ৯৬ নম্বরে আছেন তিনি।
ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছেন নাসুম। ৪৭ তম স্থানে আছেন এই স্পিনার। ২৭ ধাপ এগিয়ে ৬৮ নম্বরে উঠে এসেছেন আরেক স্পিনার তানভীর ইসলাম। ৪ ধাপ উন্নতি করেছেন রিশাদ হোসেন। ৬২ নম্বরে আছেন এই লেগস্পিনার। এক ধাপ এগিয়ে ১৭ তম স্থানে আছেন মেহেদি হাসান মিরাজ। সমান ২ ধাপ করে পিছিয়েছেন তাসকিন, মোস্তাফিজ ও শরিফুল। তাঁদের অবস্থান ৪০,৬০ ও ৬৩ নম্বরে। ৪ ধাপ পিছিয়েছেন সাকিব। ৭৭ তম স্থানে আছেন এই পেসার। ওয়ানডে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে ২ ধাপ উন্নতি করেছেন রিশাদ। ৩৫ তম স্থানে আছেন নীলফামারির এই ক্রিকেটার।
ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে পেছালেও টি–টোয়েন্টি অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে ১৮ ধাপ উন্নতি করেছেন সাকিব। ৬৮ নম্বরে আছেন তিনি। ৩৯ ধাপ এগিয়ে সাকিবের উপরের স্থানটিতেই আছেন নাসুম। টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৭ ধাপ পিছিয়েছেন শামিম পাটোয়ারি। ৯৭ তম স্থানে আছেন এই মারকুটে ব্যাটার। ২ ধাপ পিছিয়ে ২০ নম্বরে আছেন সাইফ হাসান। ২ ধাপ উন্নতি করেছেন হৃদয়। ৪৩ নম্বরে উঠে এসেছেন এই তরুণ ব্যাটার।
আজ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন নাসুম আহমেদ, সৌম্য সরকার, তানজিম হাসান সাকিবরা। তাঁরা উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমনা, লিটন দাসদের।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ব্যাট হাতে ১৪০ রান করেন সৌম্য। ২৪ ধাপ এগিয়ে ৬২ নম্বরে আছেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। হেরফের হয়নি তাওহীদ হৃদয়ের। বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৫ নম্বরে আছেন তিনি। এক ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে উঠে এসেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। চোটের কারণে ক্যারিবীয়নদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পারেননি লিটন। ৫ ধাপ পিছিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ৯৬ নম্বরে আছেন তিনি।
ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছেন নাসুম। ৪৭ তম স্থানে আছেন এই স্পিনার। ২৭ ধাপ এগিয়ে ৬৮ নম্বরে উঠে এসেছেন আরেক স্পিনার তানভীর ইসলাম। ৪ ধাপ উন্নতি করেছেন রিশাদ হোসেন। ৬২ নম্বরে আছেন এই লেগস্পিনার। এক ধাপ এগিয়ে ১৭ তম স্থানে আছেন মেহেদি হাসান মিরাজ। সমান ২ ধাপ করে পিছিয়েছেন তাসকিন, মোস্তাফিজ ও শরিফুল। তাঁদের অবস্থান ৪০,৬০ ও ৬৩ নম্বরে। ৪ ধাপ পিছিয়েছেন সাকিব। ৭৭ তম স্থানে আছেন এই পেসার। ওয়ানডে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে ২ ধাপ উন্নতি করেছেন রিশাদ। ৩৫ তম স্থানে আছেন নীলফামারির এই ক্রিকেটার।
ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে পেছালেও টি–টোয়েন্টি অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে ১৮ ধাপ উন্নতি করেছেন সাকিব। ৬৮ নম্বরে আছেন তিনি। ৩৯ ধাপ এগিয়ে সাকিবের উপরের স্থানটিতেই আছেন নাসুম। টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৭ ধাপ পিছিয়েছেন শামিম পাটোয়ারি। ৯৭ তম স্থানে আছেন এই মারকুটে ব্যাটার। ২ ধাপ পিছিয়ে ২০ নম্বরে আছেন সাইফ হাসান। ২ ধাপ উন্নতি করেছেন হৃদয়। ৪৩ নম্বরে উঠে এসেছেন এই তরুণ ব্যাটার।
দারুণ খেলতে থাকার পরও আচমকা ব্যাটিং ধস বাংলাদেশ দলের নিয়মিত চিত্র হয়ে উঠেছে। লিটন দাসদের সে চিত্রই যেন আজ ভর করল ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপর। সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে বড় সংগ্রহের পথেই ছিল সফরকারী দল। কিন্তু ব্যাটিং ধসে ১৪৯ রানেই থামল ক্যারিবীয়রা।৪২ মিনিট আগে
একটি ম্যাচ থেকে আরেকটি ম্যাচের মাঝখানে নির্ধারিত সময় বিশ্রাম থাকে ক্লাবগুলোর জন্য। কিন্তু সে নিয়ম না মেনেই রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সূচি তৈরি করেছে লা লিগা। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা।৩ মিনিট আগে
ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ১৬ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। এমন সমীকরণে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে টস হেরেছেন লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং৩ ঘণ্টা আগে
পার্থে ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বিরক্ত করেছিল। বারংবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পরও ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল এসেছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও মনে হচ্ছিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তবে এবার জয় হলো বৃষ্টিরই।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
পার্থে ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বিরক্ত করেছিল। বারংবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পরও ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল এসেছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও মনে হচ্ছিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তবে এবার জয় হলো বৃষ্টিরই।
ক্যানবেরার ম্যানুকা ওভালে বাংলাদেশ সময় নির্ধারিত ২টা ১৫ মিনিটেই শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি। টস জিতে ফিল্ডিং নেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ৫ ওভার শেষে প্রথম দফায় বৃষ্টি হানা দেয়। ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর পুনরায় খেলা শুরু হলে ম্যাচের দৈর্ঘ্য ১৮ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। তবে ৯.৪ ওভারে ভারত ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর আবার চলে আসে বৃষ্টি। এবার ৬৩ মিনিট অপেক্ষা করার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
বৃষ্টির পেটে চলে যাওয়া ম্যাচে ৫৮ বলের খেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ রান এসেছে শুবমান গিলের ব্যাট থেকে। ২০ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর মতো অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। সূর্যকুমার ২৪ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৩৯ রান। অপরাজিত। ১৯ রান করা ওপেনার অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস। ১.৪ ওভার বোলিং করে এলিস খরচ করেন ২৫ রান।
ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামে দুঃসংবাদ নিয়েই। বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫৭ মিনিটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছিল, তারকা অলরাউন্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডি সিরিজের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না। মেলবোর্নে পরশু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
পার্থে ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে বারবার বৃষ্টি বিরক্ত করেছিল। বারংবার বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পরও ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ম্যাচের ফল এসেছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও মনে হচ্ছিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। তবে এবার জয় হলো বৃষ্টিরই।
ক্যানবেরার ম্যানুকা ওভালে বাংলাদেশ সময় নির্ধারিত ২টা ১৫ মিনিটেই শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-টোয়েন্টি। টস জিতে ফিল্ডিং নেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ৫ ওভার শেষে প্রথম দফায় বৃষ্টি হানা দেয়। ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর পুনরায় খেলা শুরু হলে ম্যাচের দৈর্ঘ্য ১৮ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। তবে ৯.৪ ওভারে ভারত ১ উইকেটে ৯৭ রান করার পর আবার চলে আসে বৃষ্টি। এবার ৬৩ মিনিট অপেক্ষা করার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।
বৃষ্টির পেটে চলে যাওয়া ম্যাচে ৫৮ বলের খেলায় সর্বোচ্চ ৩৭ রান এসেছে শুবমান গিলের ব্যাট থেকে। ২০ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর মতো অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। সূর্যকুমার ২৪ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৩৯ রান। অপরাজিত। ১৯ রান করা ওপেনার অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস। ১.৪ ওভার বোলিং করে এলিস খরচ করেন ২৫ রান।
ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামে দুঃসংবাদ নিয়েই। বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৫৭ মিনিটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছিল, তারকা অলরাউন্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডি সিরিজের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না। মেলবোর্নে পরশু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
দারুণ খেলতে থাকার পরও আচমকা ব্যাটিং ধস বাংলাদেশ দলের নিয়মিত চিত্র হয়ে উঠেছে। লিটন দাসদের সে চিত্রই যেন আজ ভর করল ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপর। সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে বড় সংগ্রহের পথেই ছিল সফরকারী দল। কিন্তু ব্যাটিং ধসে ১৪৯ রানেই থামল ক্যারিবীয়রা।৪২ মিনিট আগে
একটি ম্যাচ থেকে আরেকটি ম্যাচের মাঝখানে নির্ধারিত সময় বিশ্রাম থাকে ক্লাবগুলোর জন্য। কিন্তু সে নিয়ম না মেনেই রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সূচি তৈরি করেছে লা লিগা। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা।৩ মিনিট আগে
ওয়ানডে সিরিজ জিতলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে ১৬ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। এমন সমীকরণে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে টস হেরেছেন লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং৩ ঘণ্টা আগে
আজ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন নাসুম আহমেদ, সৌম্য সরকার, তানজিম হাসান সাকিবরা। তাঁরা উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমনা, লিটন দাসদের।৩ ঘণ্টা আগে