হংকংয়ের বিপক্ষে সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে পারাটা ভালো একটা ব্যাপার। বৈশ্বিক কোনো টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়কেরা প্রায় সময়ই বলে থাকেন কথাটা। এ হিসেবে প্রথম ম্যাচের আগে একটা স্বস্তিতেই আছেন লিটন দাসরা। এশিয়া কাপে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে যে তাঁরা প্রতিপক্ষ হিসেবে পাচ্ছেন হংকংকে। এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপে হংকং ছাড়াও আছে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।
এই তিন প্রতিপক্ষের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল দল হংকং। গ্রুপের ‘পয়েন্ট ' ব্যাংকও বলা যায় দলটিকে। তাদের হারিয়েই গ্রুপের বাকি তিন দলেরই ২ পয়েন্ট পাওয়ার প্রত্যাশা। বাকি আরেকটি ম্যাচ জিতে সুপার ফোরে যাওয়ার দৌড়ে থাকার আশা যেমন আফগানিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কার, তেমনি বাংলাদেশেরও। যদিও বাংলাদেশ লক্ষ্যটা অনেক বড়। আরব আমিরাতের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার আগে কিংবা আমিরাতে পা রেখে টুর্নামেন্টের ‘ক্যাপ্টেন’স মিট’-এ বিপক্ষে দল জিতবে, এটা ধরে নিয়েই জয়ের আত্মবিশ্বাস থাকাটা ভালো। কিন্তু অতি আত্মবিশ্বাস কিংবা প্রতিপক্ষকে খাটো করে দেখাটাও আবার ভুল করার শামিল।
আর ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোট টি-টোয়েন্টি সংস্করণে আইসিসির সহযোগী কোনো দেশকেও হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। লক্ষ্য যত বড় হয়, সে লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে চলার পথে ততই সতর্ক থাকতে হয়। তা ছাড়া আজকের ম্যাচে হংকংয়ের হারানোর কিছু নেই! আগের দিন আফগানিস্তানের ১৮৮ রানের জবাবে আফগানদের স্কোরের অর্ধেক তথা ৯৪ রান করে ৯৪ রানে হেরেছে হংকং। না বোলিংয়ে না ব্যাটিংয়ে, কোনোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেনি তারা। তবে আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও যে নখদন্তহীন থাকবে, সেটা ভেবে ভুল করার সুযোগ নেই।
চ্যাম্পিয়ন হতে চাইলে চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলতে হবে লিটনদের। আর প্রথম ম্যাচেই সেটা পারফরম্যান্স দিয়ে বোঝাতে হবে তানজিদ তামিম-তাসকিন আহমেদদের। এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়ার আগে পাওয়ার হিটিং নিয়ে কাজ করেছেন বাংলাদেশের ব্যাটাররা। হার্ড হিটার ব্যাটাররা কীভাবে আরও বাংলাদেশের সহজে বল গ্যালারিতে আছড়ে ফেলতে পারেন, তা নিয়ে কাজ করেছেন পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উডের সঙ্গে। যার ইতিবাচক ছাপ দেখা গেছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজে। এবার সেটা দেখানোর পালা শ্রীলঙ্কা কিংবা আফগানিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে। জাকের আলী, শামীম হোসেন পাটোয়ারীদের হাত মকশো করার জন্য তাই হংকংই আদর্শ প্রতিপক্ষ। শুরুর ম্যাচে জাকের-শামীমরা কেমন করে এখন এটাই দেখার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাত্র একবারই হংকংয়ের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেই ম্যাচে ঘরের মাঠ চট্টগ্রামে কিন্তু পুঁচকে হংকং হারিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। আরেকটি টি-টোয়েন্টিতে লড়াইয়ের আগে সেই ম্যাচের দুঃস্মৃতি মনে রেখে যেমন সতর্ক হবে বাংলাদেশ, তেমনই প্রেরণার জন্য নিশ্চয়ই সেই ম্যাচের সুখস্মৃতি নিয়েই মাঠে নামবে হংকং।
