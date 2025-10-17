অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে মারুফা-নাহিদাকে অনেক মিস করেছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
আরও এক ম্যাচ। আরও এক হার। পাকিস্তানকে উড়িয়ে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে যে শুভসূচনা করেছিল বাংলাদেশ, সেটা আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। টানা চার ম্যাচ হেরেছে জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। যার মধ্যে গতকাল অস্ট্রেলিয়ার সামনে রীতিমতো উড়ে গেলেন জ্যোতিরা।
বিশাখাপত্তনমে গতকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একাদশে দুই পরিবর্তন নিয়ে খেলেছে বাংলাদেশ। মারুফা আক্তার ও নাহিদা আক্তারের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা ও নিশিতা আক্তার নিশি। কারণ, মারুফা ও নাহিদা চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি দেখে খেলানো হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টসের সময় জানিয়েছিলেন জ্যোতি। নাহিদা-মারুফা এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিয়েছেন পাঁচটি করে উইকেট। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন তাঁরা। গতকাল তাঁদের (নাহিদা-মারুফা) অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ হেরেছে ১০ উইকেটে। ১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে ২৪.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ২০২ রান করে ফেলে অজিরা।
৮-এর বেশি রানরেটে অস্ট্রেলিয়ার জয়ই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশের বোলাররা কী বাজে বোলিং করেছেন গতকাল। বাজে হারের পর জ্যোতির কণ্ঠে ঝরেছে হতাশা। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমরা আমাদের দুই প্রধান বোলারকে মিস করেছি। সেটাই আমাদের ভুগিয়েছে। বোলারদের জন্য একটা বাজে দিন ছিল এটা। গত দুই বছর ধরে তারা ভালো খেলছি। কিন্তু আজ (গতকাল) বাজে একটা দিন গেল।’
টস জিতে গতকাল আগে ব্যাটিং নিয়ে বাংলাদেশ শুরুতে দারুণভাবে এগোতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিয়ে রানের গতি বাড়াতে থাকে জ্যোতির দল। ১৭.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৭৩ রান করে বাংলাদেশ। ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে রুবিয়া হায়দার ঝিলিককে (৪৪) ফেরান অ্যাশলে গার্ডনার। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৩ বলে ৪১ রানের জুটি গড়েন ঝিলিক ও শারমিন আক্তার সুপ্তা। এই জুটি ভাঙার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে বাংলাদেশ। পাঁচ নম্বরে নেমে সোবহানা মোস্তারি ৮০ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকলেও দলের স্কোরবোর্ডে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৯ রান উঠেছে।
এই বিশাখাপত্তনমেই ১২ অক্টোবর ভারতের দেওয়া ৩৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩ উইকেটে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। গতকাল বাংলাদেশ যখন ২০০ রানও তুলতে পারল না, ম্যাচের ফল তো অর্ধেক সেখানেই জানা হয়ে গেল। ১৫১ বল হাতে রেখে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জিতেছে মূলত দুই ওপেনার অ্যালিসা হিলি (১১৩*) ও ফোব লিচফিল্ডের (৮৪*) অসাধারণ ব্যাটিংয়ে। যার মধ্যে হিলি ১৪৬.৭৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের মিস ফিল্ডিং তো ছিলই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জ্যোতি বলেছেন, ‘আমরা শুরুটা ভালো করেছি। পাওয়ারপ্লেতে এক উইকেট হারিয়েছি। এরপর সেভাবে জুটি গড়তে পারিনি। এ ধরনের কন্ডিশনে আরও বেশি রান করতে হবে। ব্যাটিংটা ধারাবাহিক ভালো হচ্ছে না দেখে আমরা ভুগছি।’
অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন সোবহানা মোস্তারি। তাঁর কাছেও জানতে চাওয়া হলো মারুফা কেন খেলেননি। মোস্তারি বলেন, ‘মারুফার না খেলা ম্যানেজমেন্ট বা অধিনায়কের সিদ্ধান্ত। এক বছর ধরে হাতে চোট ছিল। সেই চোট থেকে দারুণভাবে সেরে উঠেছে। হয়তো আজকে তাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত মনে হয়েছে তাঁদের।’
৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এখন অস্ট্রেলিয়া। তাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেছে। এদিকে ২ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ অবস্থান করছে ছয় নম্বরে। সমান ২ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে ছয় ও সাত নম্বরে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট -০.৬৭৬ ও -১.৫২৬।
