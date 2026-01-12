Ajker Patrika
রংপুর কি হ্যাটট্রিক হার এড়াতে পারবে

চলতি বিপিএলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই ছিল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু টানা দুই হারে কিছুটা বিপর্যস্ত নুরুল হাসান সোহানের দল। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের পর গতকাল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে হেরেছে তারা। নিজেদের অষ্টম ম্যাচে আজ রংপুরের প্রতিপক্ষ সিলেট টাইটানস। দিনের অপর ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে খেলতে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

বিপিএল

সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স

বেলা ১টা, সরাসরি

ঢাকা ক্যাপিটালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি থান্ডার-মেলবোর্ন রেনেগেডস

বেলা ২টা ১৫মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ২০

প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস-এমআই কেপটাউন

রাত ৯টা ৩০মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলরংপুর রাইডার্স
