‘রিয়ালের বিপক্ষে শিরোপা মানেই দারুণ কিছু’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ২৫
ম্যাচ জয়ের নায়ক রাফিনহার সঙ্গে বার্সা কোচ। ছবি: সংগৃহীত
ম্যাচ জয়ের নায়ক রাফিনহার সঙ্গে বার্সা কোচ। ছবি: সংগৃহীত

আরও একবার স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতল বার্সেলোনা। ফাইনালে গতকাল রাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারায় কাতালানরা। শিরোপা জেতায় স্বাভাবিকভাবেই বেজায় খুশি স্প্যানিশ জায়ান্টরা। তবে জয়টি যখন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের বিপক্ষে তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ কিছুই; তেমনটাই মনে করিয়ে দিলেন বার্সার কোচ হান্সি ফ্লিক।

জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে জমজমাট লড়াই উপহার দিয়েছে বার্সা ও রিয়াল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দুদল মিলে তিনবার জালে বল ফেলে। ম্যাচে দুবার এগিয়ে গিয়েছিল বার্সা। প্রতিবারই প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ম্যাচে ফেরে রিয়াল। কিন্তু শেষবার আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি লস ব্লাঙ্কোসরা।

নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ৩৬ মিনিটে রাফিনহার গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র রিয়ালকে ম্যাচে ফেরান। দুই মিনিট পর রবার্ট লেভানডফস্কি জালের দেখা পেলে ফের এগিয়ে যায় বার্সা। সে গোলটার শোধ দেন গঞ্জালো গার্সিয়া। ৭৩ মিনিটে কপাল পুড়ে রিয়ালের। নিজের দ্বিতীয় এবং বার্সার হয়ে তৃতীয়বারের মতো জালে বল জড়ান রাফিনহা। এই গোলটাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়।

সুপার কাপের গত আসরেও রিয়ালকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল বার্সা। প্রতিযোগিতায় এটা তাদের রেকর্ড ১৬ তম শিরোপা। ফ্লিকের অধীনে টানা দুবার মাদ্রিদের ক্লাবটিকে সুপার কাপের ফাইনালে হারাল বার্সা। ম্যাচ শেষে এই জার্মান কোচ বলেন, ‘সুপার কাপ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জয়টা যখন আসে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে তখন সেটা আরও বড় হয়ে ওঠে। ম্যাচ জেতা বরাবরই অসাধারণ কিছু। সেটা ভালোভাবে হলে তো কথাই নেই। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জয় পাওয়া এবং মাঠে প্রতিপক্ষের ওপর আধিপত্য ধরে রাখা। এই জয়ের পর আমি সত্যিই গর্বিত।’

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনারিয়াল মাদ্রিদ
