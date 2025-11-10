অধিনায়কত্ব না থাকায় বেশ ‘রিল্যাক্স’ ছিলেন শান্ত

ক্রীড়া ডেস্ক
কলম্বোতে ২৮ জুন বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্ট শেষের পরই নাজমুল হোসেন শান্ত সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, টেস্টে আর তিনি অধিনায়কত্ব করতে চান না। হঠাৎ অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া শান্তকেই আবার দেওয়া হলো নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব। মাঝের এই সাড়ে চার মাস বেশ ‘রিল্যাক্সে’ ছিলেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পর বাংলাদেশ আর কোনো টেস্টই খেলেনি। শান্তর পরিবর্তে টেস্ট অধিনায়ক কে হতে পারেন, সেই ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বিকল্পও ভেবে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত শান্তর কাঁধে টেস্টের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার কথা গত ১ নভেম্বর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আগামীকাল সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রথম টেস্টের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এসে শান্ত বলেন, ‘মাঝে কত দিন অধিনায়ক ছিলাম না। সে সময় রিল্যাক্স ছিলাম। সময়টা উপভোগ করেছি। ভালো সময় কেটেছে।’
শান্তর কাছে নিজের চেয়ে দল বড়। এই ধারণা থেকেই টেস্টে ফের অধিনায়ক হয়েছেন বলে আজ আয়ারল্যান্ড টেস্টের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি। বিসিবির এমন সিদ্ধান্তকে (টেস্টে অধিনায়কত্ব ফেরানো) সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘বোর্ড যেভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, সবার সঙ্গে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমি শান্ত ব্যক্তির চেয়ে বাংলাদেশ দল অনেক বড়—একটা সময় এই চিন্তাও হয়েছে। আমার চিন্তার চেয়ে বড় চিন্তা, বাংলাদেশ দলের কী প্রয়োজন। বোর্ডের এত কর্মকর্তা বা সাবেক ক্রিকেটাররা এখন বোর্ডে আছেন। তারা দল ও আমার ভালোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। সেই আলাপচারিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। শান্তর চেয়ে দল আগে রাখা উচিত। আমি তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
শান্ত টেস্টে ফেরায় বাংলাদেশ এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। সাদা বলের অপর দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও লিটন দাস। যদিও এক সময় তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের পক্ষে ছিলেন না শান্ত। এই ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘এটা মনে হওয়ার (তিন সংস্করণে তিন অধিনায়ক না রাখা) যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু কী কী সমস্যা হতে পারে, সমস্যা যেন না হয় কিংবা এর সমাধান কী হতে পারে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আমি খুবই স্পষ্টবাদী। আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। বাকি দুই অধিনায়কের সঙ্গে বোঝাপড়া খুবই ভালো।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডকে খাটো করে দেখছেন না তিনি। প্রতিপক্ষের ক্রিকেটারদের সক্ষমতা নিয়েও কথা বলেন স্বাগতিক দলপতি। বাংলাদেশকে পাল্টা সম্মান দিতে ভুলেননি আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নি। একই সঙ্গে শান্তদের হুমকিও দিয়ে রাখলেন তিনি।
এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলেছে আয়ারল্যান্ড। ২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরেছে সফরকারী দল। এই সংস্করণে দ্বিতীয় দেখায় বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে ইউরোপের দলটি। একমাত্র টেস্টে হারের ব্যথা ভুলে জয়ের আগাম বার্তা দিলেন বালবার্নি। বাংলাদেশ হারিয়ে ইতিহাস গড়তে চান তিনি।
সিলেট অনুষ্ঠিতব্য প্রথম টেস্টের আগের দিন বালবার্নি বলেন, ‘বাংলাদেশ দলের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার অভিজ্ঞতা আছে। বড় দলের বিপক্ষে তারা টেস্ট খেলেছে। আমরা খেলি আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। তাই এসব মানসম্পন্ন দলের বিপক্ষে খেলা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বড় দলের বিপক্ষে আমরা এখনো টেস্ট জিতিনি। এবার জিতে ইতিহাস গড়তে চাই। আগে যে ফলাফল পাওয়া হয়নি এবার তা পেতে চাই। সচরাচর আমরা আমরা এক টেস্টের বেশি খেলার সুযোগ পাই না। এবার দুটি খেলব।’
আয়ারল্যান্ডের বর্তমান দলের বেশকিছু ক্রিকেটার এর আগেও বাংলাদেশে খেলে গেছেন। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো ক্রিকেট উপহার দিতে প্রস্তুত অতিথিরা। বলবার্নি বলেন, ‘আমরা আগেও এখানে খেলেছি, এই মাঠেও খেলেছি। বাংলাদেশের বিপক্ষে সাদা বলে অনেক ম্যাচ খেলা হয়েছে। আমাদেরকে আমাদের গেমপ্ল্যান অনুযায়ী খেলতে হবে। কদিন আগে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলে এসেছি। আত্মবিশ্বাস আছে আমাদের। ব্যাটিং হতে হবে সুশৃঙ্খল। সর্বশেষ এখানে খেলেছি ২০২৩ সালে।’
উইকেট নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটা করে যেতে চান বলবার্নি, ‘উইকেট কেমন হবে সেটা নিয়ে ভাবতে চাই না। ধারনা করছি কিছুটা ঘাস থাকবে। বাইরের দেশে খেলতে গেলে উইকেট বা কন্ডিশন নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই দ্রুত মানিয়ে নিতে হয়। ব্যাট বা বল যাই করি আগে, আমাদের মানিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ দুপুরটা ২টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট বিক্রি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কুইকেট ডট মি ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা গেল সাধারণ গ্যালারির কোনো টিকিটই আর অবশিষ্ট নেই। বাফুফের কমপিটিশন কমিটির ম্যানেজার গোলাম গাউসের দাবি, ৩ মিনিটের মধ্যে ১৮ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে।
বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট গত অক্টোবরে বিক্রি হয়েছিল ২৪ মিনিটে। ভারত ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে গেল মাত্র ৩ মিনিটেই। অথচ ম্যাচটি নিয়মরক্ষার বলে ধরা হচ্ছে। তবু বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথের ঝাঁজের কথা মাথায় রেখে সাধারণ গ্যালারির টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করেছে বাফুফে।
টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কেউ কেউ সিন্ডিকেটের দাবি করলেও তা উড়িয়ে দেন গাউস। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘(সিন্ডিকেট) সম্ভব না। এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। ৩ মিনিটের মধ্যেই ক্লাব হাউসসহ সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বুক করা হয়েছে। শুধুমাত্র রেড বক্সের কিছু টিকিট বাকি আছে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। অথচ সেই ম্যাচের টিকিট এখনো পাওয়া যাচ্ছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।
অতিরিক্ত জ্যামের হামজা কারণে বাফুফে থেকে দেওয়া নির্ধারিত ফ্লাইট ধরতে পারেননি। তাই নিজ খরচে ঢাকায় আসতে হচ্ছে তাঁকে। বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পা রাখবেন তিনি।
আজ অবশ্য অনুশীলন নেই জাতীয় দলের হামজা তাই এসেই চলে যাবেন হোটেলে। কাল রাত ১২টার দিকে আসার কথা রয়েছে কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম। আজ ভোরে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে আতলেতিকো ওতাওয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে তাঁর দল কাভালরি এফসি।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে খেলবেন হামজা। তবে শমিতের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে বেশ বিতর্কিত হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে গত কিছু। তবে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর দাবি, সালাহ উদ্দীনের সঙ্গে কাজ করে বেশ উপভোগ করেছেন তাঁরা।
সালাহ উদ্দীনের মূল কাজটা ছিল ব্যাটারদের নিয়ে। প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি তিনি। উল্টো এই কোচের অধীনে এশিয়া কাপসহ সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু সিরিজে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটাররা। সমাধান খুঁজে নিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে মোহাম্মদ আশরাফুলকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এর পরপরই বাংলাদেশ দল ছাড়ার ঘোষণা দেন সালাহ উদ্দীন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল প্রথম টেস্টে খেলতে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে এসে সালাহ উদ্দীনের প্রশংসা করেছেন শান্ত। তিনি বলেন, ‘সালাহ উদ্দীন স্যারের সঙ্গে যতদিন কাজ করেছি উপভোগ করেছি। স্যার প্রত্যেক ক্রিকেটারকে সমানভাবে দেখার চেষ্টা করেন, সবাইকে প্রাধান্য দেন, যার যার ঘাটতি অনুযায়ী কাজ করেন।’
সালাহ উদ্দীন সম্পর্কে অনেক ভুল কথা চাউর হয়েছে বলে মনে করেন শান্ত, ‘এই জায়গায় একটা গ্যাপ থেকে যায়। বাইরে থেকে অনেক কিছু মনে হয় আমরা যা শুনছি, সব কিছুর সত্যতা নেই। তাঁর সঙ্গে কাজ করে আমরা সব ক্রিকেটার খুশি ছিলাম, সাম্প্রতিক যত সিরিজে আমি ছিলাম। উপভোগ করেছি। এবং উনি যতটুকু কাজ করেছেন খুবই ভালো কাজ করেছেন।’
সালাহ উদ্দীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে চান না বাংলাদেশ দলপতি, ‘তো উনার (সালাহ উদ্দীন) ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বোর্ডের সাথে কতটা আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে আমার ধারণা নেই। এটা সালাউদ্দিন স্যার বলতে পারবেন। আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে। আমি আশা করি বোর্ড ও তার মধ্যে ভালো আলোচনা হবে।’
