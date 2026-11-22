চাকরি হারানোর ভয় নেই বাংলাদেশ কোচের
বাজে চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ডারউইনে আগস্টে ঐতিহাসিক ম্যাচ জয়ের পর তিন মাস জয়ের দেখা পায়নি ফিল সিমন্সের বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, হাসান মাহমুদদের নিয়ে সমালোচনা তো চলছেই। এমনকি দলের ভরাডুবিতে কোচের চাকরিও পড়ে গেছে টানাটানির মধ্যে।
তামিম ইকবাল আজ যখন সংবাদ সম্মেলনে আসেন, তখন প্রশ্ন উঠেছে সিমন্সকে নিয়েও। ঢাকায় বিসিবি সভাপতির এই আলোচনা পৌঁছে গেছে সুদূর সেঞ্চুরিয়নেও। আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের আগে সংবাদ সম্মেলনে যখন আসেন সিমন্স, তখন প্রশ্ন উঠেছে তাঁর চাকরি নিয়ে। সাংবাদিকদের বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘চুক্তি বা এসব নিয়ে আমার আর বোর্ডের মধ্যে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। আর আপনার প্রশ্ন হলো, আমার চাকরি নিয়ে শঙ্কা। এ ধরনের আলোচনা নিয়ে আমি মোটেও ভাবছি না।’
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিকে আগেই বিদায় বলেছেন মুশফিকুর রহিম। এখন শুধু টেস্টই খেলছেন। তবে সেই টেস্টেও তিনি নেই ছন্দে। সদ্য শেষ হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে দুই ইনিংস মিলেও তাঁর ব্যাট থেকে আসেনি ফিফটি। সবশেষ সিলেটে এ বছরের মে মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর ৬ টেস্টে কোনো ফিফটিই নেই তাঁর। এমনকি এই ম্যাচের পর যে ১১ ইনিংস ব্যাটিং করেছেন, তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৯ রান এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে। এবার সেঞ্চুরিয়নে বাঁচা-মরার টেস্টের আগে তিনি দল থেকেই ছিটকে গেলেন।
মুশফিককে হারানো যে বাংলাদেশের জন্য ধাক্কা হয়ে এসেছে, সেটা ফুটে উঠেছে সিমন্সের কথাতেও। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘১০৮ টেস্টের অভিজ্ঞতা কাভার করা খুবই কঠিন। তবে গত দুই টেস্টে আমরা দেখলাম আরও একজন সিনিয়র ক্রিকেটার মুমিনুল ছিল না। সেখানে হৃদয় দায়িত্ব নিয়ে খেলেছে। আমরা সেই চেষ্টাই করছি। মুশফিকের জায়গায় যে-ই আসবে, তাকে দায়িত্ব নিতে হবে।’
জোহানেসবার্গে ৯ উইকেটে হেরে এমনিতেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে বাংলাদেশের। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১০৮ টেস্ট খেলা মুশফিককে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এমনকি তিনি ছিটকে যাওয়ার আগে হাসান মাহমুদ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের বাকি অংশ থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেছেন। যেখানে হাসান তাঁর ২০ টেস্টের ক্যারিয়ারে পাঁচবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডি, চেন্নাই, সিলেট, আবুধাবি, ডারউইন—এই পাঁচ আলাদা ভেন্যুতে এসেছে ফাইফারগুলো।
হাসান ছিটকে যাওয়ায় একাদশে পেসার হিসেবে আছেন তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ একদিন আগে একাদশ ঘোষণা করলেও সিমন্স জানিয়েছেন, সেঞ্চুরিয়নের উইকেট দেখে ঠিক করা হবে একাদশ। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘হাসানও চলে গেছে, তবে আমাদের চার পেসার আছে। কাউকে না কাউকে হাসানের ওয়ার্কলোডটা নিতে হবে। আমরা এখনো একাদশ বা কম্বিনেশন চূড়ান্ত করিনি। উইকেট দেখে এরপর একাদশ কেমন হবে, তা ঠিক করব।’
২০২৪ সালের অক্টোবরে চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে বরখাস্ত করার পর সিমন্সকে বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ করা হয়। সিমন্সের অধীনে গত বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের ভরাডুবি। তবে সেই বছরের অক্টোবর থেকে এ বছরের জুন পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। তবে ডারউইনে ঐতিহাসিক ৯ উইকেটের জয়ের পর তিন সংস্করণ মিলে ৯ ম্যাচ খেলে এখনো জয়হীন সিমন্সের দল। যার মধ্যে দুটিতে বাংলাদেশ ড্র করেছে।
আজ সিমন্সকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তামিমের কাছে প্রশ্ন এসেছে। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘যেহেতু একটা সিরিজ চলছে, আমার একটা চিন্তাভাবনা আছে। ভবিষ্যতে আপনারা অনেক কিছুই দেখবেন। এখন এই মুহূর্তে যেহেতু সিরিজ চলছে, আমাকেও সেটা ভাবতে হবে। একটা টেস্ট ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে। তারপর ওয়ানডে, তারপর টি-টোয়েন্টি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু জানতে পারবেন।’