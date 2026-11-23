টিভিতে আজ কী কী খেলা দেখবেন
সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্টস পার্কে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নামবে বাংলাদেশ। রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট: ১ম দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’
রাত ৯টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ওয়েলিংটন টেস্ট: ৫ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ভারত
ভোর ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড-এভারটন
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
লেভান্ত-এলচে
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস