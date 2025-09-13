প্রথম ২ ওভারে শূন্য রান, ১৫ বছরের পুরোনো স্মৃতি ফেরাল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টি-টোয়েন্টিতে ডট খেলাটা অনেকটা অপরাধের শামিল। বাংলাদেশের অপরাধের পাল্লাটা অবশ্য বেশ ভারী বলা যায়। আজ যা হলো তা ছাপিয়ে গেল আগের সবকিছুকেই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এশিয়া কাপের ম্যাচে ১৩ বল পর্যন্ত কোনো রানই তুলতে পারেনি লিটন দাসের দল। উল্টো হারাতে হয়েছে দুই উইকেট।
প্রথম দুই ওভারে কোনো রান না করতে পারার এমন ঘটনা ঘটেছে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ঘটেছে ৭ বার। তবে আইসিসির পূর্ণ দুই সদস্যের মধ্যকার ম্যাচে এমনটা হলো দ্বিতীয় বছর। তাও ১৫ বছর পর।
২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ত্রিনিদাদে ঠিক এভাবেই প্রথম দুই ওভারে কোনো রান করতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় আরব আমিরাত।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এবারই প্রথম শূন্য রানে ২ উইকেট হারাল বাংলাদেশ। দুটি উইকেটেরই দুজনই ওপেনার। শ্রীলঙ্কা এই স্বাদ অবশ্য পেয়েছে ১১ বছর পর। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ও ২০১২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো রান হজম করার আগেই দুই উইকেট তুলে নেয় তারা।
আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের লড়াইয়ে টস জিতে বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। লিটনও তা সাদরে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু ওপেনাররা ঠিক মতো নিতে পারেননি যে। বাংলাদেশের জন্য বরাবরই আতঙ্কের নাম নুয়ান থুশারা। প্রথম ওভারের শেষ বলে ইনসুইং ডেলিভারিতে তানজিদ হাসান তামিমের স্টাম্প উপড়ে ফেলেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি উইকেট মেডেন নেন দুশমন্থ চামিরাও। সাজঘরে ফেরান পারভেজ হোসেন ইমনকে।
বাংলাদেশের দুই ওপেনারকে তাই কাটা পড়তে হয় শূন্য রানেই। আগের ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ রানের প্রশ্নবিদ্ধ ইনিংস খেলা তাওহীদ হৃদয়ও ছন্দে খুঁজে পাননি। রান আউট হওয়ার আগে ৯ বলে করেন ৮ রান। ষষ্ঠ ওভারে দাসুন শানাকাকে ৩ চার মেরে রানের গতিতে কিছুটা বাড়ান লিটন দাস।
টি-টোয়েন্টিতে ডট খেলাটা অনেকটা অপরাধের শামিল। বাংলাদেশের অপরাধের পাল্লাটা অবশ্য বেশ ভারী বলা যায়। আজ যা হলো তা ছাপিয়ে গেল আগের সবকিছুকেই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এশিয়া কাপের ম্যাচে ১৩ বল পর্যন্ত কোনো রানই তুলতে পারেনি লিটন দাসের দল। উল্টো হারাতে হয়েছে দুই উইকেট।
প্রথম দুই ওভারে কোনো রান না করতে পারার এমন ঘটনা ঘটেছে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ঘটেছে ৭ বার। তবে আইসিসির পূর্ণ দুই সদস্যের মধ্যকার ম্যাচে এমনটা হলো দ্বিতীয় বছর। তাও ১৫ বছর পর।
২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ত্রিনিদাদে ঠিক এভাবেই প্রথম দুই ওভারে কোনো রান করতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় আরব আমিরাত।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এবারই প্রথম শূন্য রানে ২ উইকেট হারাল বাংলাদেশ। দুটি উইকেটেরই দুজনই ওপেনার। শ্রীলঙ্কা এই স্বাদ অবশ্য পেয়েছে ১১ বছর পর। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ও ২০১২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো রান হজম করার আগেই দুই উইকেট তুলে নেয় তারা।
আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের লড়াইয়ে টস জিতে বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। লিটনও তা সাদরে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু ওপেনাররা ঠিক মতো নিতে পারেননি যে। বাংলাদেশের জন্য বরাবরই আতঙ্কের নাম নুয়ান থুশারা। প্রথম ওভারের শেষ বলে ইনসুইং ডেলিভারিতে তানজিদ হাসান তামিমের স্টাম্প উপড়ে ফেলেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি উইকেট মেডেন নেন দুশমন্থ চামিরাও। সাজঘরে ফেরান পারভেজ হোসেন ইমনকে।
বাংলাদেশের দুই ওপেনারকে তাই কাটা পড়তে হয় শূন্য রানেই। আগের ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ রানের প্রশ্নবিদ্ধ ইনিংস খেলা তাওহীদ হৃদয়ও ছন্দে খুঁজে পাননি। রান আউট হওয়ার আগে ৯ বলে করেন ৮ রান। ষষ্ঠ ওভারে দাসুন শানাকাকে ৩ চার মেরে রানের গতিতে কিছুটা বাড়ান লিটন দাস।
ইনিংসের ১৪ তম বলে ফ্লিক করে সিঙ্গেল নিলেন লিটন দাস। ধারাভাষ্যকক্ষ থেকে ভেসে এল অবশেষে রানের দেখা পেল বাংলাদেশ। আগের ১৩টি বলে যা হয়েছে তা এক অর্থ দুঃস্বপ্ন বলাই ভালো। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান করেছে বাংলাদেশ। লিটন দাস ১৮ ও শেখ মেহেদী ৪ রানে ব্যাট করছেন।১ ঘণ্টা আগে
বিসিবির আম্পায়ার্স এডুকেশন বিভাগের সঙ্গে কাজ করতে ঢাকায় এসেছেন আইসিসির সাবেক এলিট প্যানেল আম্পায়ার সাইমন টফেল। দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পৌঁছেই দেখা করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সঙ্গে। সেখানে বিসিবির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তিপত্রে সই করেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ কি শুধু নিছকই এক লড়াই? কয়েক বছর আগে এমন প্রশ্ন করলে অনেকেই হ্যাঁ বলতেন। কিন্তু এখন তা পরিণত হয়েছে ক্রিকেট অন্যতম রোমাঞ্চকর এক দ্বৈরথে। যে দ্বৈরথের অঘোষিত নাম নাগিন ক্লাসিকো।২ ঘণ্টা আগে
একজন কোচের পরিকল্পনা মাটি করে দেওয়ার জন্য কোনো খেলোয়াড়ের চোটই যথেষ্ট। রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সেই চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন জাবি আলোনসো। ইনজুরিতে পড়েছেন লস ব্লাঙ্কোসদের তারকা ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার।৪ ঘণ্টা আগে