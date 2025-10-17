টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পাবে তো শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। ৪ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ২ পয়েন্ট। কিন্তু ২ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে। শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া—এই দুইটা ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। দুটি ম্যাচই হয়েছে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। এই মাঠে আজ শ্রীলঙ্কা খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বুন্দেসলিগা
ই. বার্লিন-মনশেনগ্ল্যাডবাখ
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
গলফ খেলা সরাসরি
ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর
দুপুর ১২টা
সরাসরি
সনি টেন ২
মাঠের পারফরম্যান্সে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তো রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলছেন। কিন্তু তারকা এই ফরোয়ার্ডের রেকর্ড তো কেবল এক জায়গায় থেমে নেই। অর্থকড়ির দিক থেকেও তিনি গড়েছেন রেকর্ড। বিশ্বের প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার বনে যাওয়া রোনালদোর নাম ফোর্বসের তালিকাতেও শীর্ষে।১ ঘণ্টা আগে
কলম্বোতে ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কলম্বোর এই জয়ের পরই হোঁচট খায় জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। বিশাখাপত্তনমে গতকাল অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১০ উইকেটে হেরে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে বাংলাদেশ একরকম ছিটকে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের একমাত্র ‘বিশ্বকাপজয়ী’ অধিনায়ক তিনি। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া আকবর আলী সদ্য সমাপ্ত এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়ে নতুন বার্তাই যেন দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রানা আব্বাস।২ ঘণ্টা আগে
রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব পড়েছে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটেও। সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে দুই দলের অধিনায়কেরা করমর্দন করেননি। সেটা দেখা গেছে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। কলম্বোতে গত ৫ অক্টোবরের ম্যাচে ফাতিমা সানা ও হারমানপ্রীত কৌর হাত মেলাননি।২ ঘণ্টা আগে