টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পাবে তো শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখনো পর্যন্ত জয় পায়নি শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। ৪ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ২ পয়েন্ট। কিন্তু ২ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে। শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া—এই দুইটা ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। দুটি ম্যাচই হয়েছে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। এই মাঠে আজ শ্রীলঙ্কা খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

বুন্দেসলিগা

ই. বার্লিন-মনশেনগ্ল্যাডবাখ

রাত ১২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

গলফ খেলা সরাসরি

ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর

দুপুর ১২টা

সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
