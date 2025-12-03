৩৫৮ রান করেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারেনি ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।
রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় ভারত। এই ম্যাচেরও বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। শেষ পর্যন্ত ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে প্রোটিয়ারা। তাতে করে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের পর এইডেন মার্করাম, করবিন বশ, মার্কো ইয়ানসেনদের চোখেমুখে দেখা গেছে হাসির ঝলক। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা এই রেকর্ডটা গড়েছিল ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। নাগপুরে সেবার ভারতের দেওয়া ২৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে ৩০০ রান করেছিল প্রোটিয়ারা।
৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ২৬ রানেই ভেঙে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটি। পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে কুইন্টন ডি কককে (৮) ফেরান আর্শদীপ সিং। দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ বলে ১০১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন এইডেন মার্করাম ও টেম্বা বাভুমা। ২১তম ওভারের পঞ্চম বলে বাভুমাকে (৪৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন প্রসিধ কৃষ্ণা।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন দক্ষিণ আফ্রিকার ‘মিস্টার ফিফটি’ ম্যাথু ব্রিটজকে। মাঠে নামলে ফিফটি ছাড়া তিনি যেন কিছুই বোঝেন না। তৃতীয় উইকেটে এইডেন মার্করামের সঙ্গে ৫৫ বলে ৭০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন ব্রিটজকে। এই জুটি গড়ার পথে মার্করাম তুলে নিয়েছেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৩০তম ওভারের শেষ বলে মার্করামকে ফিরিয়ে বড় ধাক্কা দেন হারশিত রানা। ৯৮ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ১১০ রান করেন মার্করাম।
মার্করামের বিদায়ের পর ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৪ বলে ১ চার ও ৫ ছক্কায় ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। চতুর্থ উইকেটে ব্রেভিস-মার্করামের ৬৪ বলে ৯২ রানের জুটিতেই দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। এখান থেকে হঠাৎ করে খেই হারায় সফরকারীরা। ৪০.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৯ রান থেকে ৪৪.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২২ রানে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিপদ আরও বাড়ে যখন টনি ডি জর্জি ১১ বলে ১৭ রান করে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন।
জর্জি মাঠ ছাড়ার সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪৪.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৩২ রান। সপ্তম উইকেটে ২৬ বলে ৩০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন করবিন বশ ও কেশব মহারাজ। শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে চার মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান বশ। ৪ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিতের পর শূন্যে ঘুষি মেরে উদযাপন করেন বশ।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে ১৫৬ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েন বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান করেছে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৫ রান করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৮৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১২ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ রান করেন বিরাট কোহলি। ৯৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৭ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর ৫৩তম সেঞ্চুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেন নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন নান্দ্রে বার্গার ও লুঙ্গি এনগিদি। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৬ ডিসেম্বর।
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।
রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় ভারত। এই ম্যাচেরও বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। শেষ পর্যন্ত ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে প্রোটিয়ারা। তাতে করে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের পর এইডেন মার্করাম, করবিন বশ, মার্কো ইয়ানসেনদের চোখেমুখে দেখা গেছে হাসির ঝলক। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা এই রেকর্ডটা গড়েছিল ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। নাগপুরে সেবার ভারতের দেওয়া ২৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে ৩০০ রান করেছিল প্রোটিয়ারা।
৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ২৬ রানেই ভেঙে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটি। পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে কুইন্টন ডি কককে (৮) ফেরান আর্শদীপ সিং। দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ বলে ১০১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন এইডেন মার্করাম ও টেম্বা বাভুমা। ২১তম ওভারের পঞ্চম বলে বাভুমাকে (৪৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন প্রসিধ কৃষ্ণা।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন দক্ষিণ আফ্রিকার ‘মিস্টার ফিফটি’ ম্যাথু ব্রিটজকে। মাঠে নামলে ফিফটি ছাড়া তিনি যেন কিছুই বোঝেন না। তৃতীয় উইকেটে এইডেন মার্করামের সঙ্গে ৫৫ বলে ৭০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন ব্রিটজকে। এই জুটি গড়ার পথে মার্করাম তুলে নিয়েছেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৩০তম ওভারের শেষ বলে মার্করামকে ফিরিয়ে বড় ধাক্কা দেন হারশিত রানা। ৯৮ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ১১০ রান করেন মার্করাম।
মার্করামের বিদায়ের পর ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৪ বলে ১ চার ও ৫ ছক্কায় ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। চতুর্থ উইকেটে ব্রেভিস-মার্করামের ৬৪ বলে ৯২ রানের জুটিতেই দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। এখান থেকে হঠাৎ করে খেই হারায় সফরকারীরা। ৪০.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৯ রান থেকে ৪৪.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২২ রানে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিপদ আরও বাড়ে যখন টনি ডি জর্জি ১১ বলে ১৭ রান করে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন।
জর্জি মাঠ ছাড়ার সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪৪.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৩২ রান। সপ্তম উইকেটে ২৬ বলে ৩০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন করবিন বশ ও কেশব মহারাজ। শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে চার মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান বশ। ৪ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিতের পর শূন্যে ঘুষি মেরে উদযাপন করেন বশ।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে ১৫৬ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েন বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান করেছে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৫ রান করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৮৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১২ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ রান করেন বিরাট কোহলি। ৯৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৭ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর ৫৩তম সেঞ্চুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেন নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন নান্দ্রে বার্গার ও লুঙ্গি এনগিদি। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৬ ডিসেম্বর।
ক্রীড়া ডেস্ক
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।
রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় ভারত। এই ম্যাচেরও বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। শেষ পর্যন্ত ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে প্রোটিয়ারা। তাতে করে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের পর এইডেন মার্করাম, করবিন বশ, মার্কো ইয়ানসেনদের চোখেমুখে দেখা গেছে হাসির ঝলক। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা এই রেকর্ডটা গড়েছিল ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। নাগপুরে সেবার ভারতের দেওয়া ২৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে ৩০০ রান করেছিল প্রোটিয়ারা।
৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ২৬ রানেই ভেঙে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটি। পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে কুইন্টন ডি কককে (৮) ফেরান আর্শদীপ সিং। দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ বলে ১০১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন এইডেন মার্করাম ও টেম্বা বাভুমা। ২১তম ওভারের পঞ্চম বলে বাভুমাকে (৪৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন প্রসিধ কৃষ্ণা।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন দক্ষিণ আফ্রিকার ‘মিস্টার ফিফটি’ ম্যাথু ব্রিটজকে। মাঠে নামলে ফিফটি ছাড়া তিনি যেন কিছুই বোঝেন না। তৃতীয় উইকেটে এইডেন মার্করামের সঙ্গে ৫৫ বলে ৭০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন ব্রিটজকে। এই জুটি গড়ার পথে মার্করাম তুলে নিয়েছেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৩০তম ওভারের শেষ বলে মার্করামকে ফিরিয়ে বড় ধাক্কা দেন হারশিত রানা। ৯৮ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ১১০ রান করেন মার্করাম।
মার্করামের বিদায়ের পর ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৪ বলে ১ চার ও ৫ ছক্কায় ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। চতুর্থ উইকেটে ব্রেভিস-মার্করামের ৬৪ বলে ৯২ রানের জুটিতেই দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। এখান থেকে হঠাৎ করে খেই হারায় সফরকারীরা। ৪০.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৯ রান থেকে ৪৪.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২২ রানে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিপদ আরও বাড়ে যখন টনি ডি জর্জি ১১ বলে ১৭ রান করে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন।
জর্জি মাঠ ছাড়ার সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪৪.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৩২ রান। সপ্তম উইকেটে ২৬ বলে ৩০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন করবিন বশ ও কেশব মহারাজ। শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে চার মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান বশ। ৪ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিতের পর শূন্যে ঘুষি মেরে উদযাপন করেন বশ।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে ১৫৬ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েন বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান করেছে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৫ রান করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৮৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১২ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ রান করেন বিরাট কোহলি। ৯৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৭ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর ৫৩তম সেঞ্চুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেন নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন নান্দ্রে বার্গার ও লুঙ্গি এনগিদি। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৬ ডিসেম্বর।
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।
রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় ভারত। এই ম্যাচেরও বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। শেষ পর্যন্ত ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে প্রোটিয়ারা। তাতে করে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের পর এইডেন মার্করাম, করবিন বশ, মার্কো ইয়ানসেনদের চোখেমুখে দেখা গেছে হাসির ঝলক। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা এই রেকর্ডটা গড়েছিল ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। নাগপুরে সেবার ভারতের দেওয়া ২৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে ৩০০ রান করেছিল প্রোটিয়ারা।
৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ২৬ রানেই ভেঙে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটি। পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলে কুইন্টন ডি কককে (৮) ফেরান আর্শদীপ সিং। দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ বলে ১০১ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন এইডেন মার্করাম ও টেম্বা বাভুমা। ২১তম ওভারের পঞ্চম বলে বাভুমাকে (৪৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন প্রসিধ কৃষ্ণা।
চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন দক্ষিণ আফ্রিকার ‘মিস্টার ফিফটি’ ম্যাথু ব্রিটজকে। মাঠে নামলে ফিফটি ছাড়া তিনি যেন কিছুই বোঝেন না। তৃতীয় উইকেটে এইডেন মার্করামের সঙ্গে ৫৫ বলে ৭০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন ব্রিটজকে। এই জুটি গড়ার পথে মার্করাম তুলে নিয়েছেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। ৩০তম ওভারের শেষ বলে মার্করামকে ফিরিয়ে বড় ধাক্কা দেন হারশিত রানা। ৯৮ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ১১০ রান করেন মার্করাম।
মার্করামের বিদায়ের পর ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৪ বলে ১ চার ও ৫ ছক্কায় ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। চতুর্থ উইকেটে ব্রেভিস-মার্করামের ৬৪ বলে ৯২ রানের জুটিতেই দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। এখান থেকে হঠাৎ করে খেই হারায় সফরকারীরা। ৪০.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৮৯ রান থেকে ৪৪.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২২ রানে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিপদ আরও বাড়ে যখন টনি ডি জর্জি ১১ বলে ১৭ রান করে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন।
জর্জি মাঠ ছাড়ার সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪৪.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৩২ রান। সপ্তম উইকেটে ২৬ বলে ৩০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন করবিন বশ ও কেশব মহারাজ। শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে চার মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান বশ। ৪ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিতের পর শূন্যে ঘুষি মেরে উদযাপন করেন বশ।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬২ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে ১৫৬ বলে ১৯৫ রানের জুটি গড়েন বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটা যেকোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ রানের জুটি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান করেছে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৫ রান করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৮৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১২ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ রান করেন বিরাট কোহলি। ৯৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৭ চার ও ২ ছক্কা। ওয়ানডেতে এটা তাঁর ৫৩তম সেঞ্চুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেন নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন নান্দ্রে বার্গার ও লুঙ্গি এনগিদি। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৬ ডিসেম্বর।
কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।৪ মিনিট আগে
ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শে৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ গিলকে নিয়েই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নাম থাকা মানেই যে তিনি খেলতে পারবেন ব্যাপারটা এমন নয়। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্স (সিওই) থেকে ছাড়পত্র পেলে তিনি মাঠে নামতে পারবেন। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। এই সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই মাস পর ফিরতে যাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। সবশেষ তিনি ভারতের হয়ে খেলেছেন এ বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
ভারত সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অক্টোবর-নভেম্বরে। সেই সিরিজের দলে নিতিশ কুমার রেড্ডি ও রিংকু সিং থাকলেও এবার দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দলে নেই। গিল, পান্ডিয়ার ফেরাটাই শুধু নতুন প্রোটিয়া সিরিজে। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা বরাবরের মতো আছেন প্রোটিয়া সিরিজেই।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষ হবে ৬ ডিসেম্বর। এরপর দুই দল পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। ৯ ডিসেম্বর কটকে শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ১১ ডিসেম্বর নিউ চন্ডীগড়, ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালা, ১৭ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৯ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে হবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল*, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হারশিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর
*ফিটনেস সাপেক্ষে
কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ গিলকে নিয়েই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নাম থাকা মানেই যে তিনি খেলতে পারবেন ব্যাপারটা এমন নয়। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্স (সিওই) থেকে ছাড়পত্র পেলে তিনি মাঠে নামতে পারবেন। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। এই সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই মাস পর ফিরতে যাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। সবশেষ তিনি ভারতের হয়ে খেলেছেন এ বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
ভারত সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অক্টোবর-নভেম্বরে। সেই সিরিজের দলে নিতিশ কুমার রেড্ডি ও রিংকু সিং থাকলেও এবার দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দলে নেই। গিল, পান্ডিয়ার ফেরাটাই শুধু নতুন প্রোটিয়া সিরিজে। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা বরাবরের মতো আছেন প্রোটিয়া সিরিজেই।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষ হবে ৬ ডিসেম্বর। এরপর দুই দল পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। ৯ ডিসেম্বর কটকে শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ১১ ডিসেম্বর নিউ চন্ডীগড়, ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালা, ১৭ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৯ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে হবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল*, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হারশিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর
*ফিটনেস সাপেক্ষে
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।১৫ মিনিট আগে
ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শে৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।
কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিং করে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। সফরকারী ব্যাটিং করেছে ১৯.৪ ওভার। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইমান নাসের। তিনি খেলেছেন ৪১ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেন আরিসা আনসারি। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ২৩ বল। বাংলাদেশের জারিন তাসনিম ৪ ওভারে ১৪ রান খরচ করে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
৮৯ রানের লক্ষ্য হলেও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটাররা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯.৫ ওভারে ৭৫ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। পাঁচ ব্যাটারই শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০ রান করেন আরিত্রি নিরঞ্জনা মণ্ডল। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ৩৮ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান করেন সাদিয়া আক্তার। ববি খাতুন করেন ১৩ রান। সাদিয়া ও ববি খেলেছেন ২০ ও ১৮ বল। পাকিস্তানের সাহারা বানু নিয়েছেন ৩ উইকেট। রোজিনা আকরাম ও মেমুনা খালিদ দুটি করে উইকেট পেয়েছেন।
১৩ রানে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ৫ ডিসেম্বর। ৭, ১০ ও ১২ ডিসেম্বর হবে সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। বাংলাদেশ-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সব ম্যাচই কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে হবে।
ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।
কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিং করে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। সফরকারী ব্যাটিং করেছে ১৯.৪ ওভার। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন ইমান নাসের। তিনি খেলেছেন ৪১ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেন আরিসা আনসারি। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ২৩ বল। বাংলাদেশের জারিন তাসনিম ৪ ওভারে ১৪ রান খরচ করে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
৮৯ রানের লক্ষ্য হলেও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটাররা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯.৫ ওভারে ৭৫ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। পাঁচ ব্যাটারই শূন্য রানে আউট হয়েছেন। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০ রান করেন আরিত্রি নিরঞ্জনা মণ্ডল। এই রান করতে তিনি খেলেছেন ৩৮ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান করেন সাদিয়া আক্তার। ববি খাতুন করেন ১৩ রান। সাদিয়া ও ববি খেলেছেন ২০ ও ১৮ বল। পাকিস্তানের সাহারা বানু নিয়েছেন ৩ উইকেট। রোজিনা আকরাম ও মেমুনা খালিদ দুটি করে উইকেট পেয়েছেন।
১৩ রানে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ৫ ডিসেম্বর। ৭, ১০ ও ১২ ডিসেম্বর হবে সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। বাংলাদেশ-পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সব ম্যাচই কক্সবাজারের একাডেমি মাঠে হবে।
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।১৫ মিনিট আগে
কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।৪ মিনিট আগে
হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শে৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।
এ বছর জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুর, হংকং, ভারত—এই তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে হামজাদের এই তিন ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখেছেন বিপুল পরিমাণ দর্শক। উন্মাদনা এতই বেশি ছিল যে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢুকতে দেখা গেছে। তাতেই বাফুফের আয় হয়েছে ৪ কোটি ৫ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা। আজ বাফুফের নির্বাহী সভা শেষে ফেডারেশনের মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমিরুল ইসলাম বাবু সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচে ১ কোটি ২ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা ও বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আয় আপনাদের জানালাম। এরপর আরও কিছু হয়তো খরচ আছে। সেই খরচগুলা পরবর্তীতে জানাব আমরা। ব্যয় নিয়ে কাজ চলছে।’
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গত ১০ জুন বাংলাদেশ ২-১ গোলে হেরেছে। এরপর ৯ অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে গোলবন্যার ম্যাচটা প্রায় ড্র করেই ফেলেছিলেন হামজা-শমিতরা। তবে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে বাংলাদেশ হেরেছিল ৪-৩ গোলে। ১৮ নভেম্বর ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে ২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে ফুটবলে জিতল বাংলাদেশ। জয়সূচক গোলটি করেছেন শেখ মোরসালিন। ভারত ম্যাচের আগে নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে প্রীতি ম্যাচে ড্র করে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে দুটি গোলই করেন হামজা। যার মধ্যে হামজার বাইসাইকেল কিক বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে।
ভারতকে হারালেও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। বাছাইপর্বের ‘সি’ গ্রুপে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে সিঙ্গাপুর। ৮ ও ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে হংকং ও বাংলাদেশ। ভারত ২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে অবস্থান করছে।
হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।
এ বছর জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুর, হংকং, ভারত—এই তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে হামজাদের এই তিন ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখেছেন বিপুল পরিমাণ দর্শক। উন্মাদনা এতই বেশি ছিল যে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢুকতে দেখা গেছে। তাতেই বাফুফের আয় হয়েছে ৪ কোটি ৫ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা। আজ বাফুফের নির্বাহী সভা শেষে ফেডারেশনের মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমিরুল ইসলাম বাবু সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচে ১ কোটি ২ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা ও বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আয় আপনাদের জানালাম। এরপর আরও কিছু হয়তো খরচ আছে। সেই খরচগুলা পরবর্তীতে জানাব আমরা। ব্যয় নিয়ে কাজ চলছে।’
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গত ১০ জুন বাংলাদেশ ২-১ গোলে হেরেছে। এরপর ৯ অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে গোলবন্যার ম্যাচটা প্রায় ড্র করেই ফেলেছিলেন হামজা-শমিতরা। তবে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে বাংলাদেশ হেরেছিল ৪-৩ গোলে। ১৮ নভেম্বর ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে ২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে ফুটবলে জিতল বাংলাদেশ। জয়সূচক গোলটি করেছেন শেখ মোরসালিন। ভারত ম্যাচের আগে নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে প্রীতি ম্যাচে ড্র করে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে দুটি গোলই করেন হামজা। যার মধ্যে হামজার বাইসাইকেল কিক বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে।
ভারতকে হারালেও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। বাছাইপর্বের ‘সি’ গ্রুপে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে সিঙ্গাপুর। ৮ ও ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে হংকং ও বাংলাদেশ। ভারত ২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে অবস্থান করছে।
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।১৫ মিনিট আগে
কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।৪ মিনিট আগে
ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শে৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষে এখন বিসিবির সিদ্ধান্ত, বর্তমানে যেভাবে কাজ করছেন, এভাবেই দুজন চালিয়ে যাবেন জাতীয় দলে।
জাতীয় দলে নিজের দায়িত্বে থাকার বিষয়ে আজকের পত্রিকাকে আজ সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘আছি, আমি আছি।’ কোন অভিমানে তখন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া, এ প্রশ্নে সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘সেটা বলতে চাচ্ছি না। এটা আসলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। ঠিক হয়ে গেছে।’ আর সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগপত্র নিয়ে বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘তখন সে এসেছিল (পদত্যাগপত্র নিয়ে)। ওটা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে।’
লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্তদের ব্যাটিংটা সালাহ উদ্দীনই মূলত দেখভাল করেন। আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য। সালাহ উদ্দীন যেহেতু থাকছেন, তাহলে আশরাফুলের ভবিষ্যৎ কী—বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান ফাহিম বলেন, ‘যারা আছে। সবাই চালিয়ে যাবে। বাংলাদেশ দলে এখন খুব ভালো পরিবেশ আছে। আমরা চাই সেটা বজায় থাকুক।’
জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের কাজটা দারুণ উপভোগ করছেন আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজে শিষ্যদের ব্যাটিং কেমন লাগল, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,‘একটা ম্যাচ বাদ দিয়ে সবই বাকি ছিল। সবার ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করেছে।’
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবিতে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই তাঁর শেষ। একই সময়ে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষে এখন বিসিবির সিদ্ধান্ত, বর্তমানে যেভাবে কাজ করছেন, এভাবেই দুজন চালিয়ে যাবেন জাতীয় দলে।
জাতীয় দলে নিজের দায়িত্বে থাকার বিষয়ে আজকের পত্রিকাকে আজ সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘আছি, আমি আছি।’ কোন অভিমানে তখন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া, এ প্রশ্নে সালাহ উদ্দীন বলেন, ‘সেটা বলতে চাচ্ছি না। এটা আসলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। ঠিক হয়ে গেছে।’ আর সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগপত্র নিয়ে বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘তখন সে এসেছিল (পদত্যাগপত্র নিয়ে)। ওটা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে।’
লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্তদের ব্যাটিংটা সালাহ উদ্দীনই মূলত দেখভাল করেন। আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য। সালাহ উদ্দীন যেহেতু থাকছেন, তাহলে আশরাফুলের ভবিষ্যৎ কী—বিসিবির পরিচালনা বিভাগের প্রধান ফাহিম বলেন, ‘যারা আছে। সবাই চালিয়ে যাবে। বাংলাদেশ দলে এখন খুব ভালো পরিবেশ আছে। আমরা চাই সেটা বজায় থাকুক।’
জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের কাজটা দারুণ উপভোগ করছেন আশরাফুল। আয়ারল্যান্ড সিরিজে শিষ্যদের ব্যাটিং কেমন লাগল, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,‘একটা ম্যাচ বাদ দিয়ে সবই বাকি ছিল। সবার ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং করেছে।’
রাঁচিতে রোববারই রেকর্ডটা গড়তে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে সেদিন ভারতের দেওয়া ৩৪৯ রানের লক্ষ্য প্রায় তাড়া করেই ফেলেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু প্রাণপণ লড়াইয়ের পরও সেই ম্যাচটা ১৭ রানে হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দিন পর আজ প্রোটিয়ারা তার চেয়েও বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে রেকর্ড গড়ল।১৫ মিনিট আগে
কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর সেই যে শুবমান গিল উঠে গিয়েছেন, এরপর আর তাঁর মাঠে নামা হয়নি। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট তো তিনি খেলতে পারেননি। এমনকি তিনি নেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও।৪ মিনিট আগে
ব্যাটিং ব্যর্থতা যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পরিচিত চিত্র। ছেলেদের ক্রিকেট, মেয়েদের ক্রিকেট—সব জায়গায় দেখা যায় একই রকম ঘটনা। কক্সবাজারে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১০০-এর কম লক্ষ্য পেয়েও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল ম্যাচটা হেরে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।২ ঘণ্টা আগে