শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে লিটন: ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
লিটন দাস এত ধারাবাহিক কবে ছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো তিনি নিজেও খুঁজে পাবেন না। ‘হ্যালির ধূমকেতু’র মতো অনেক দিন পরপর জ্বলে ওঠা লিটন রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের অধিনায়কের দুর্দান্ত ব্যাটিং দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ওয়াসিম জাফর-মুরালি কার্তিকরা।
এশিয়া কাপের আগে সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১৪৫ রান করে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন লিটন। বাংলাদেশ অধিনায়ক সেই ফর্মটা টেনে নিয়ে গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৯ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় ৫৯ রানের ইনিংস খেলে লিটন পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ শেষে লিটনের ইনিংস নিয়ে ওয়াসিম জাফর বলেন, ‘লিটন দাস শুরুতে ধীরে খেলছিল। বোলারদের এরপর সেই পিটিয়েছে। স্মার্ট ব্যাটিং করেছে।’
১৪৪ রানের লক্ষ্য হলেও হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের জিততে লেগেছে ১০৬ বল। ১৭.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৪ রান করেছে বাংলাদেশ। লিটনদের পরের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান। জাফরের মতে লঙ্কা-আফগানদের বিপক্ষে বাংলাদেশের খেলার ধরন ভিন্ন হতে পারে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বলেন, ‘আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ হয়তো এ রকম খেলবে না। তাদের (লঙ্কা-আফগানিস্তান) বিপক্ষে অনেক ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। কোন ধরনের বোলারদের মুখোমুখি হচ্ছে, সেটা তারা (বাংলাদেশ) জানে।’
আবুধাবিতে গত রাতে ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৪৭ রানে পরিণত হওয়ার পর লিটন-তাওহিদ হৃদয় বাংলাদেশের হাল ধরেন। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা (লিটন-হৃদয়) ৭০ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়েছেন। লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেললেও (১৫১.২৮ স্ট্রাইকরেটে ৫৯) হৃদয় খেলেছেন ওয়ানডে মেজাজে। ৩৬ বলে ৩৫ রান করে অপরাজিত থেকে খেলা শেষ করেছেন হদয়। মুরালি কার্তিকের মতে লিটন গতকাল ছিলেন ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। ক্রিকবাজে এক আলোচনায় লিটন বলেন, ‘লিটনের ইনিংসটা ছিল অমূল্য। ১৫২ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করছিল। সে দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আজ (গত রাত) তার ব্যাটিংয়ে বোঝা গেছে। ৯৫ রানের জুটিতে লিটনের অবদানই বেশি। হৃদয় বলের সমান রান করেছিল। তরুণ দলকে আপনাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। লিটন তা-ই করেছে।’
দুই ম্যাচ হেরে হংকং টুর্নামেন্ট থেকে একরকম ছিটকেই গেছে। আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের জন্য এটাই এবারের এশিয়া কাপে তাদের প্রথম ম্যাচ। ‘বি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান—এই তিন দলের মধ্যে যে দুই দল সুপার ফোরে উঠবে, তাদের মধ্যে নেট রানরেট একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের নেট রানরেট +৪.৭০ ও +১.০০১।
