Ajker Patrika

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৫১
সেনাবাহিনীর টহলগাড়ি। ছবি: সংগৃহীত
সেনাবাহিনীর টহলগাড়ি। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সেনাবাহিনীর একটি টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে চার সেনাসদস্য আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে গেছে। তবে ওই ট্রাকটি আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে মহেশপুর-খালিশপুর সড়কের বেলেঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত সেনা সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সেনাসদস্যরা সামান্য আহত হয়েছে বলে দাবি করে মহেশপুর সেনাক্যাম্প।

প্রত্যক্ষদর্শী ও মহেশপুর সেনাক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সেনাবাহিনীর একটি টহল দল তাদের গাড়িতে মহেশপুর থেকে খালিশপুরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি খালি ট্রাক বেলেঘাট এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনাবাহিনীর টহলগাড়িকে ধাক্কা দেয়।

তখন সেনাবাহিনীর গাড়িটি সড়কের পাশের একটি বাঁশবাগানে পড়ে যায়। তখন দুর্ঘটনায় চারজন সেনাসদস্য আহত হন।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ট্রাকের চালক পলাতক রয়েছে। তবে ট্রাকটি আটক করেছে পুলিশ।

বিষয়:

ঝিনাইদহপুলিশখুলনা বিভাগমহেশপুরঝিনাইদহ সদরজেলার খবরপাঠকের আগ্রহসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

‘আপু’ বলায় খেপলেন ইউএনও

বাকৃবিতে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা

ডালে ৩০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন মোদি, টেরই পাননি ট্রাম্প

কুমিল্লা-৪: বিএনপির প্রার্থী মনজুরুল অবৈধ, হাসনাত বৈধ— আপিলে ইসির সিদ্ধান্ত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার— ম্যাজিস্ট্রেটকে রুমিন ফারহানা

‘আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার’

ডালে ৩০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন মোদি, টেরই পাননি ট্রাম্প

ডালে ৩০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন মোদি, টেরই পাননি ট্রাম্প

‘আপু’ বলায় খেপলেন ইউএনও

‘আপু’ বলায় খেপলেন ইউএনও

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ তরুণ আটক

ঝিনাইদহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ তরুণ আটক

ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) কেন্দ্রীয় সভাপতি-সম্পাদকের বিরুদ্ধে অন্যদের ব্রিফিং

ইউপিডিএফের (গণতান্ত্রিক) কেন্দ্রীয় সভাপতি-সম্পাদকের বিরুদ্ধে অন্যদের ব্রিফিং

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

উত্তরায় মাইক্রোবাসে এসে প্রাডো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে অপহরণ, নিরাপত্তাকর্মীর অস্ত্র লুট

উত্তরায় মাইক্রোবাসে এসে প্রাডো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে অপহরণ, নিরাপত্তাকর্মীর অস্ত্র লুট