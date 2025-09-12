‘বাংলাদেশকে নিয়ে কে কী বললেন, কিছু যায় আসে না’

ক্রীড়া ডেস্ক
নানা মুনির নানা মত—এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট এলে বহুল প্রচলিত এই কথার বাস্তব প্রমাণ দেখা যায়। টুর্নামেন্টে কে হবে চ্যাম্পিয়ন, কার দৌড় কত দূর—এসব নিয়ে চলে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা। তবে বাংলাদেশের তরুণ পেসার তানজিম হাসান সাকিব এগুলো নিয়ে তেমন একটা ভাবেন না।
এশিয়া কাপ শুরুর আগে হার্শা ভোগলে, আকাশ চোপড়ার মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ এবারের এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বেই বাদ পড়ে যাবে। কারণ, শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের মতো তুলনামূলক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে টপকে সুপার ফোরে বাংলাদেশের ওঠা কঠিন মনে করছেন তাঁরা। এই গ্রুপের তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ হংকংকে গত রাতে হারিয়ে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ শুরু করেছে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান। যে ভেন্যুতে হংকংকে হারিয়েছে, আগামীকাল একই ভেন্যুতে লিটনরা খেলবেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন তানজিম সাকিব। বাংলাদেশের মতো দল টুর্নামেন্টের সৌন্দর্য নষ্ট করছে—সামাজিক মাধ্যমে যখন এমন কথা বেশি শোনা যায়, সেটা কী প্রভাব ফেলে দলে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তানজিম সাকিব বলেন, ‘কে কী বললেন, না বললেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি। একটা লক্ষ্য নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, সবার মুখ আছে, তারা বলবেন। আমাদের কে বড় দল বললেন, ছোট দল বললেন সেটা কিছু না।’
২০১৮ নিদহাস ট্রফি থেকেই বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ বাড়তি উত্তেজনা ছড়ায়। সাত বছর আগে মুশফিকুর রহিম যে নাগিন ড্যান্স দিয়ে ভাইরাল হয়েছিলেন, তখন থেকেই দুই দলের ম্যাচ পরিচিতি পেয়েছে ‘নাগিন ডার্বি’ হিসেবে। টি-টোয়েন্টিতে দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে ২০ ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ জিতেছে ৮ ম্যাচ। লঙ্কানদের জয় ১২ ম্যাচে। ডালাসে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে লঙ্কানদের হারায় বাংলাদেশ। এ বছরের জুলাইয়ে তাদের বিপক্ষে তাদের মাঠে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ।
আবুধাবিতে আগামীকাল শ্রীলঙ্কার ‘বড় ভাই’ হিসেবে খেলতে নামবে কিনা বাংলাদেশ—আজ সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন এলে তানজিম সাকিব উত্তর দিয়েছেন কৌশলে। ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশি পেসার বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবার বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়েই নামব আমরা। যেটা আপনি বললেন, কদিন আগে সিরিজ জিতেছি। এটা তাদের বিপক্ষে আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। যেহেতু তাদের বিপক্ষে অনেক ম্যাচ খেলেছি, তাদের অনেক ক্রিকেটারকে চিনি।’
মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের মতো ক্রিকেটাররা বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি লিগ খেলে অনেক সুনাম কুড়িয়েছেন। হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়ে এবার এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে আফগানিস্তান। ‘এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দলের’ তকমা এরই মধ্যে পেয়ে গেছে আফগানরা। রশিদ খান-ওমরজাইরা কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারেন, সেই প্রসঙ্গে তানজিম সাকিব বলেন, ‘আফগানিস্তান দ্বিতীয় সেরা দল হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিপক্ষে তাদের খেলাটা সহজ হবে না। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জেতার পর আফগানিস্তান নিয়ে চিন্তা করব।’
আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। লঙ্কানদের জন্য এটাই এবারের এশিয়া কাপে তাদের প্রথম ম্যাচ। ‘বি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান—এই তিন দলের মধ্যে যে দুই দল সুপার ফোরে উঠবে, তাদের মধ্যে নেট রানরেট একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। কারণ, হংকং দুই ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে একরকম ছিটকে গেছে। আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের নেট রানরেট +৪.৭০ ও +১.০০১।
