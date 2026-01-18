ভারতের কাছে জেতা ম্যাচ হেরে যাওয়ার ব্যাখ্যায় কী বললেন তামিম

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতের বিপক্ষে গতকাল বুলাওয়েতে জয়ের দারুণ সুবাস পাচ্ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। হাতে ৮ উইকেট নিয়ে ৭০ বলে ৭৫ রানের সমীকরণ মেলানো তেমন একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ক্রিকেটকে কেন গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা বলা হয়, সেটা আরও একবার প্রমাণ হয়েছে। হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে গিয়েছে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের যুবারা।
বুলাওয়েতে গতকাল বাংলাদেশ-ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ম্যাচে দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। প্রথমে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ৪৯ ওভারে ২৩৫ রানের লক্ষ্যে ছুটছিল বাংলাদেশ। তবে ১৭.২ ওভারে বাংলাদেশ ২ উইকেটে ৯০ রান করার পর ফের নামে বৃষ্টি। ৮১ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশের সামনে ২৯ ওভারে ১৬৫ রানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। তামিমের দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে এখান থেকেই। ২৮.৩ ওভারে গুটিয়ে গেছে ১৪৬ রানে। যেখানে ফিফটি পেরোনোর (৫১) পর তামিম ভারতীয় স্পিনার খিলান প্যাটেলের ফুল টস লংঅনের ওপর দিয়ে তুলে মারতে যান। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল সহজেই লং অনে ধরেছেন কনিষ্ক চৌহান।
৪০ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচটা ডিএলএস মেথডে ১৯ রানে হেরে গেছে বাংলাদেশ। হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে যাওয়ায় নিজেকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তামিম। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সেই শটটাই ডুবিয়েছে। ম্যাচটা আমার জন্য শিক্ষা। সেরাটা দিচ্ছি। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা ক্যাচটা ধরেছে। ভারত অনেক দুর্দান্ত দল।’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও এক প্রান্ত আগলে খেলতে থাকেন বৈভব সূর্যবংশী (৭২) ও অভিজ্ঞান কুন্ডু (৮০)। পাঁচ নম্বরে নামা অভিজ্ঞান ১১২ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৮০ রান করে নবম ব্যাটার হিসেবে আউট হয়েছেন। ০,৬১, ৬৬— বাংলাদেশের ফিল্ডারদের পিচ্ছিল হাতের সুযোগে এই তিনবার জীবন পেয়েছেন অভিজ্ঞান। ম্যাচ শেষে তামিম বলেন, ‘আমাদের জন্য হতাশাজনক। সুযোগ নষ্ট করেছি। ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড চলে এল। ম্যাচটা আমাদের জন্য শিক্ষা।’
বৃষ্টি বাধার পরও প্রথমে ৫০ ওভারই বরাদ্দ ছিল দুই দলের জন্য। তবে মাঝপথে বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য এক ওভার কমে আসে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৪৯.৪ ওভারে ২৩৮ রানে গুটিয়ে যায়। বাংলাদেশের তরুণ পেসার আল ফাহাদ ৯.২ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে গর্বিত বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম। বুলাওয়েতে পরশু বাংলাদেশ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বুলাওয়েতে দুই ম্যাচ খেলে তামিম-ফাহাদরা চলে যাবেন হারারেতে। ২৩ জানুয়ারি হারারেতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
ভারতের বিপক্ষে গতকাল বুলাওয়েতে জয়ের দারুণ সুবাস পাচ্ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। হাতে ৮ উইকেট নিয়ে ৭০ বলে ৭৫ রানের সমীকরণ মেলানো তেমন একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ক্রিকেটকে কেন গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা বলা হয়, সেটা আরও একবার প্রমাণ হয়েছে। হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে গিয়েছে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের যুবারা।
বুলাওয়েতে গতকাল বাংলাদেশ-ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ম্যাচে দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। প্রথমে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ৪৯ ওভারে ২৩৫ রানের লক্ষ্যে ছুটছিল বাংলাদেশ। তবে ১৭.২ ওভারে বাংলাদেশ ২ উইকেটে ৯০ রান করার পর ফের নামে বৃষ্টি। ৮১ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশের সামনে ২৯ ওভারে ১৬৫ রানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। তামিমের দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে এখান থেকেই। ২৮.৩ ওভারে গুটিয়ে গেছে ১৪৬ রানে। যেখানে ফিফটি পেরোনোর (৫১) পর তামিম ভারতীয় স্পিনার খিলান প্যাটেলের ফুল টস লংঅনের ওপর দিয়ে তুলে মারতে যান। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল সহজেই লং অনে ধরেছেন কনিষ্ক চৌহান।
৪০ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচটা ডিএলএস মেথডে ১৯ রানে হেরে গেছে বাংলাদেশ। হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ হেরে যাওয়ায় নিজেকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তামিম। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সেই শটটাই ডুবিয়েছে। ম্যাচটা আমার জন্য শিক্ষা। সেরাটা দিচ্ছি। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা ক্যাচটা ধরেছে। ভারত অনেক দুর্দান্ত দল।’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও এক প্রান্ত আগলে খেলতে থাকেন বৈভব সূর্যবংশী (৭২) ও অভিজ্ঞান কুন্ডু (৮০)। পাঁচ নম্বরে নামা অভিজ্ঞান ১১২ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৮০ রান করে নবম ব্যাটার হিসেবে আউট হয়েছেন। ০,৬১, ৬৬— বাংলাদেশের ফিল্ডারদের পিচ্ছিল হাতের সুযোগে এই তিনবার জীবন পেয়েছেন অভিজ্ঞান। ম্যাচ শেষে তামিম বলেন, ‘আমাদের জন্য হতাশাজনক। সুযোগ নষ্ট করেছি। ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড চলে এল। ম্যাচটা আমাদের জন্য শিক্ষা।’
বৃষ্টি বাধার পরও প্রথমে ৫০ ওভারই বরাদ্দ ছিল দুই দলের জন্য। তবে মাঝপথে বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য এক ওভার কমে আসে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৪৯.৪ ওভারে ২৩৮ রানে গুটিয়ে যায়। বাংলাদেশের তরুণ পেসার আল ফাহাদ ৯.২ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে গর্বিত বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম। বুলাওয়েতে পরশু বাংলাদেশ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বুলাওয়েতে দুই ম্যাচ খেলে তামিম-ফাহাদরা চলে যাবেন হারারেতে। ২৩ জানুয়ারি হারারেতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যু, সূচি দুই মাস আগেই প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তবে টুর্নামেন্টের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তত বেশি। এমনকি বাংলাদেশের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের গ্রুপ পরিবর্তনের কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে এমন কিছুতে রাজি নয় আয়ারল্যান্ড।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ভারতের শীতল সম্পর্কের ছাপ ক্রিকেটেও। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের দুই দেশের প্রথম ম্যাচে টসের পর হাতে হাত মেলালেন না দুই দলের অধিনায়ক। ব্যাপারটা রীতিমতো বিস্ময় হয়েই এসেছে সবার কাছে। এমন উত্তেজনার একটা আবহে শুরু হওয়া বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশকে নাটকীয়ভাবে (ডিএলএস মেথডে) আজ ১৮ রানে হার১২ ঘণ্টা আগে
ফুটবলপ্রেমীরা বিশ্বকাপ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে থাকেন। ফলে বিশ্বজুড়ে থাকে টিকিট সংগ্রহের তুমুল লড়াই। অনলাইন ছাড়াও ফিফা তাদের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর ফেডারেশনের জন্যও টিকিট বরাদ্দ রাখে। সে হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপে বাফুফে ৩৩০ টিকিট কেনার সুযোগ পাবে ফিফার কাছ থেকে।১৩ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের সম্ভাবনা আর নেই। তবে বাকি রয়েছে একটি ম্যাচ। সেই ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে তাদের মাটিতে ৩১ মার্চ মুখোমুখি হবেন হামজা-শমিতরা। এই ম্যাচের আগে সিলেটে বাংলাদেশকে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলাতে চায় বাফুফে। কিন্তু এবারও পায়নি শক্ত প্রতিপক্ষ।১৩ ঘণ্টা আগে