শেষের বিপর্যয়ে ভারতের কাছে আবারও বাংলাদেশের হতাশার হার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-ভারতের শীতল সম্পর্কের ছাপ ক্রিকেটেও। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের দুই দেশের প্রথম ম্যাচে টসের পর হাতে হাত মেলালেন না দুই দলের অধিনায়ক। ব্যাপারটা রীতিমতো বিস্ময় হয়েই এসেছে সবার কাছে। এমন উত্তেজনার একটা আবহে শুরু হওয়া বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশকে নাটকীয়ভাবে (ডিএলএস মেথডে) আজ ১৮ রানে হারিয়েছে ভারত।
আগে ব্যাট করে ভারত ৪৮.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৮ রান তোলে। লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশের ইনিংস চলাকালে বৃষ্টি এসে বন্ধ করে দেয় খেলা। তখন ১৭.২ ওভারে বাংলাদেশের রান ২ উইকেটে ৯০। এরপর ডিএলএস পদ্ধতিতে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পরিবর্তিত লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৯ ওভারে ১৬৫।
কিন্তু পরিবর্তিত লক্ষ্য ব্যাট করতে নেমেই দ্রুত উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম ৫০ রান করেন। তাঁর ৭২ বলের ইনিংসটিতে আছে ৪টি চার ও ১টি ছক্কা। সমান চার ও ছক্কায় ৩৭ বলে ৩৭ রান করেন ওপেনার রিফাত বেগ। শেষ দিকের ব্যাটাররা ভালো করতে না পারায় সময় যতো গড়িয়েছে ম্যাচ, ততই হেলে পড়ে ভারতের অনুকুলে।
বাংলাদেশ গুটিয়ে যায় ১৪৬ রানে। ১০৬ থেকে ১৪৬-এ যেতে হারিয়ে ফেলে ৮ উইকেট। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন বিহান মালহোত্রা।
এর আগে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে আসা ভারত আল ফাহাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ৪৮.৪ ওভারে ২৩৮ রানে অলআউট। ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী এক প্রান্ত আগলে রেখে খেললেও ৫৩ রানে ৩ উইকেট খুইয়ে ফেলে ভারত। বোলিংয়ে এমন দুর্দান্ত শুরুর পেছনে ছিলেন ফাহাদই। প্রথম ওভার করতে এসে ভারত অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রের বিপক্ষে মেডেন পেয়েছেন। নিজের পরের ওভারের শেষ দুই বলে আয়ুশ মাত্রে (৬) ও ভেদান্ত ত্রিবেদিকে (০) ফিরিয়ে দেন। ভারতের স্কোর তখন ১২/২।
শুরুর এই চাপ ধরে রেখে দশম ওভারে ভিয়ান মালহোত্রাকে ফিরিয়ে দেন আজিজুল হাকিম। ৫৩ রানে ৩ উইকেট খুইয়ে তখন বেশ চাপেই ভারত। তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে খেলতে থাকে ১৪ বছর বয়সেই তারকা হয়ে ওঠা বৈভব সূর্যবংশী। স্বভাবসুলভ ব্যাটিংয়ে ৬টি চার ও ৩টি ছয়ে ৬৭ বলে ৭২ রান করে সে। এরপর অভিজ্ঞান কুন্ডুকে নিয়ে সূর্যবংশীর ৬২ রানের জুটি। এই জুটি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠার আগে বৈভবকে ফিরিয়ে দেন ইকবাল হোসেন ইমন। দুই ওভার পরে তিনি ফিরিয়ে দেন হরবংশ পাঙ্গালিয়াকেও। তাতে ১১৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ভারত।
এই চাপের মধ্যে নিজের খেলাটা খেলে যান অভিজ্ঞান কুন্ডু। আল ফাহাদের শিকার হওয়ার আগে তিনি ১১২ বলে ৪টি চার ও ৩টি ছয়ে ইনিংস সর্বোচ্চ ৮০ রান করেন। কুন্ডুর আগে খিলান প্যাটেল এবং শেষ ব্যাটার দিপেশ দেবেন্দ্রকে ফিরিয়ে ৫ উইকেট নেন আল ফাহাদ। তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ ৯.২-১-৩৮-৫।
