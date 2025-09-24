Ajker Patrika
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল ছাপিয়ে যে ঘটনা ভাইরাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও আবরার আহমেদের পাল্টাপাল্টি উদযাপনের ঘটনা ভাইরাল। ছবি: সংগৃহীত
আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল যেন সিনেমার এক মঞ্চ। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচের ফলের কথা না হয় এখানে বাদই থাক। উদযাপনে কে কাকে নকল করতে পারেন, সেই প্রতিযোগিতা জমে উঠেছিল। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা-আবরার আহমেদের পাল্টাপাল্টি উদযাপনের ঘটনা এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

শুরুটা হয়েছে শ্রীলঙ্কার ইনিংসের সময়। ১৩তম ওভারের প্রথম বলে পাকিস্তানি লেগস্পিনার আবরার আহমেদকে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তবে আবরারের গুগলিতে বোল্ড হয়ে যান হাসারাঙ্গা। লঙ্কান অলরাউন্ডারকে তখন তাঁর (হাসারাঙ্গা) মোবাইল ফোনে কল দেওয়ার উদযাপন নকল করেন আবরার। কিন্তু হাসারাঙ্গাও তো কম যান না। সুযোগ পেয়ে তিনি পাল্টা দিয়েছেন আবরারকে। লঙ্কান অলরাউন্ডার আবরারের ‘চোখের ইশারা’র উদযাপন নকল করেছেন দুইবার। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বলে মাহিশ তিকশানাকে তুলে মারতে যান ফখর জামান। মিড অফে ডাইভ দিয়ে এক হাতে ক্যাচ ধরার পর হাসারাঙ্গা উদযাপন করেছেন আবরারের মতো করে। যে আবরার এ বছরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের শুবমান গিলকে ফিরিয়ে চোখের ইশারায় ড্রেসিংরুমে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

হাসারাঙ্গার এই উদযাপনের সময় ক্যামেরা ঘুরে গেছে পাকিস্তানের ড্রেসিংরুমের দিকে। শ্রীলঙ্কার লেগস্পিনারের উদযাপন দেখে আবরার খিলখিল করে হেসেছেন। পাকিস্তানি উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ হারিসও মজা করতে ছাড়েননি। হারিস নিজেই হাসারাঙ্গার মোবাইল ফোনের উদযাপন করে মজা করেছেন। ফখরের বিদায়ের এক ওভার না যেতেই হাসারাঙ্গা ফের আবরারকে পাল্টা দিয়েছেন। সপ্তম ওভারের চতুর্থ বলে সাইম আইয়ুবকে বোল্ড করে হাসারাঙ্গা চোখের ইশারার উদযাপনটা করেছেন।

নওয়াজ-তালাতের ব্যাটিংয়ে জিতল পাকিস্তাননওয়াজ-তালাতের ব্যাটিংয়ে জিতল পাকিস্তান

১৩৪ রানের লক্ষ্য হলেও পাকিস্তান ১১.১ ওভারে ৮০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায়। ষষ্ঠ উইকেটে হুসেইন তালাত-মোহাম্মদ নাওয়াজ ৪১ বলে ৫৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে মাঠ ছেড়েছেন। দুই ওভার হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতে নেট রানরেটেও উন্নতি হয়েছে সালমান আলী আঘার দলের। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান-তিন দলেরই পয়েন্ট ২। কিন্তু ‍+০.৬৮৯ নেট রানরেট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নেট রানরেট ‍+০.২২৬ ও ‍+০.১২১।

