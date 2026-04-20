একের পর এক ডট দিয়ে নিউজিল্যান্ডের চাপ বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ

শুরু থেকেই ধুঁকছিলেন হেনরি নিকোলস এবং নিক কেলি। তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানাদের মাপা বোলিংয়ের কোনো জবাবই দিতে পারেনি নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারা। সফরকারীদের চেপে ধরে একের পর এক ডট আদায় করে নিচ্ছেন স্বাগতিক বোলাররা। তাতে চাপ বাড়ছে কিউইদের।
প্রথম ২০ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড। যেখানে ৮৬টি ডট দিয়েছে বাংলাদেশের বোলাররা। বাকি ৩৪ বল থেকে রান করতে পেরেছে অতিথিরা। সর্বোচ্চ ২৯টি ডট দিয়েছেন শরীফুল। বাংলাদেশের বোলারদের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা কতটা কঠিন পরীক্ষা দিচ্ছে সেটা বোঝার জন্য একটা পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। প্রথম বাউন্ডারির দেখা পেতে ব্ল্যাক ক্যাপদের অপেক্ষা করতে হয় পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বল পর্যন্ত।
ইনিংসের অষ্টম ওভারে ঢিমেতালে ব্যাটিং শুরু করা নিউজিল্যান্ড শিবিরে প্রথম আঘাত হানে বাংলাদেশ। নিজের প্রথম ওভার করতে এসেই নিকোলসকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন রানা। সাজঘরে হাঁটার আগে ২৬ বলে ১৩ রান করেন এই ওপেনার। এক ওভার পর বোলিংয়ে এসে আবার বাংলাদেশকে ব্রেকথ্রু এনে দেন রানা। এ যাত্রায় ৭ বলে ২ রান করা উইল ইয়ংকে নাজমুল হোসেন শান্তর ক্যাচ বানান এই গতি তারকা।
প্রথম ওয়ানডেতে ১৫ বলে ১৪ রান করে আউট হন টম লাথাম। আজও সমান রান করে ফিরেছেন অধিনায়ক। কিন্তু বল খেয়েছেন বেশি। ছয় মাস পর একাদশে ফেরা সৌম্য সরকারের বলে লিটন দাসের গ্লাভসবন্দী হওয়ার আগে ৪০ স্ট্রাইকরেটে ৩৫ বল খেলেন তিনি। লাথাম ফিরে গেলে ৫২ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড।
৩ উইকেট হারানোর পর মুহাম্মদ আব্বাসকে নিয়ে ইনিংস মেরামতের কাজ করছেন কেলি। শুরুটা ধীরস্থির হলেও সুযোগ পেলেই হাত খুলে ব্যাটিং করছেন এই ওপেনার। ফিফটির খুব কাছেই আছেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছেন আব্বাস।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া রুবেল হোসেনকে আজ সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শুরুর আগে মাঠে দুই দলের ক্রিকেটারদের সামনে এই সম্মাননা পেয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন রুবেল। রুবেলের সম্মাননার আগের মুহূর্তটা ছিল লিটন দাসের।১ ঘণ্টা আগে
