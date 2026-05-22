‘আইপিএল নয়, টেস্ট ক্রিকেটই আমার প্রথম অগ্রাধিকার’

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের নেতৃত্ব ও দীর্ঘমেয়াদি আন্তর্জাতিক সূচিকে সামনে রেখে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হিসেবেই দেখছেন প্যাট কামিন্স। এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে মাঠে নামার আগে এই কথা বলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ অধিনায়ক।
কামিন্স জানান, তাঁর অবস্থান আগের মতোই অটল এবং তা বদলানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। তিনি বলেন, ‘আমার জন্য কিছুই বদলায়নি। আমার এক নম্বর অগ্রাধিকার অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেট। টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে আমি কোনো টেস্টই মিস করতে চাই না এবং যত বেশি সম্ভব অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে চাই।’
কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচির ফাঁকে আইপিএল খেলতে চান কামিন্স। টেস্ট ক্রিকেট বাদ দিয়ে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই তাঁর, ‘আইপিএল ভালো, কারণ এটা সাধারণত আমাদের ছুটির সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। তাই এটা সহজভাবে করা যায়। কিন্তু আমার মূল ফোকাস সব সময় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটই, এবং আগামী কয়েক বছরেও এটা বদলাবে বলে মনে হয় না।’
চোট থেকে ফিরে নিজের শারীরিক অবস্থান নিয়েও বেশ আত্মবিশ্বাসী কামিন্স। লোয়ার ব্যাক চোটের কারণে চলতি আইপিএলে তিনি সাতটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। এখন নিজেকে গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে ফিট বলে মনে করছেন তিনি, ‘গত চার মাস আমি সত্যিই খুব সতেজ অনুভব করছি। কম ম্যাচ খেলেছি বলে শরীর ভালো আছে। শারীরিকভাবে আমি মনে করি, গত ছয়–সাত বছরের মধ্যে এখন সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছি।’
স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের মতো পুরোনো চোটের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি এড়াতেই ধীর ও নিয়ন্ত্রিত পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে বলেও জানান অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক। কামিন্সের মতে, এই সতর্কতাই তাঁকে দীর্ঘমেয়াদে ফিট থাকতে সহায়তা করেছে, ‘পিঠের স্ট্রেস ফ্র্যাকচার আবারও হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আমরা সেই ঝুঁকি যতটা সম্ভব কমাতে চেয়েছি, যাতে ভবিষ্যতে বড় কোনো সমস্যা না হয়। আমার পিঠ এখন পুরোপুরি সেরে উঠেছে এবং অনেক বেশি শক্তিশালী।’
১৯৬৪ সালে দেশে প্রথম ক্রীড়া পুরস্কারের প্রবর্তন করা বিএসপিএ এবার ১৬টি বিভাগে সর্বমোট ১৫ জন বর্তমান ও সাবেক ক্রীড়াবিদ, সংগঠক এবং সংস্থাকে পুরস্কৃত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
ফুটবলে কিছু বিদায় থাকে, যা কেবল একজন কোচ বা খেলোয়াড়ের প্রস্থান নয়—একটি সময়ের সমাপ্তি। পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি অধ্যায়ের শেষটাও তেমনই। দশ বছর আগে তিনি যখন ইংল্যান্ডে পা রেখেছিলেন, তখন ম্যানচেস্টার সিটির ছিল ধনী, উচ্চাভিলাষী একটি ক্লাব; সাফল্য ছিল, সামর্থ্যও ছিল। কিন্তু ছিল না কোনো চিরস্থায়ী ফ৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের দায়িত্ব নিয়ে নিজের ফুটবল দর্শন, লক্ষ্য ও খেলোয়াড়দের মানসিকতা পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন প্রধান কোচ টমাস ডুলি। আজ ঢাকায় রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে কুল-বিএসপিএ পুরস্কারের মঞ্চে কোচকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।৪ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে নেইমারের নাম ঘোষণার পর থেকেই উচ্ছ্বাসে ভাসছিলেন সমর্থকেরা। দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকার পর আবারও জাতীয় দলের জার্সিতে এই ফরোয়ার্ডকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভক্তরা। বিশেষ করে, বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নেইমারের ফেরাটা ব্রাজিলের জন্য বড় সুখবর হিসেবেই দেখা হচ্ছিল।৪ ঘণ্টা আগে