স্বস্তি ফিরল নেইমারকে নিয়ে

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে নেইমারের নাম ঘোষণার পর থেকেই উচ্ছ্বাসে ভাসছিলেন সমর্থকেরা। দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকার পর আবারও জাতীয় দলের জার্সিতে এই ফরোয়ার্ডকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভক্তরা। বিশেষ করে, বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নেইমারের ফেরাটা ব্রাজিলের জন্য বড় সুখবর হিসেবেই দেখা হচ্ছিল।
সেই আনন্দ খুব বেশি স্থায়ী হয়নি। বিশ্বকাপ দল ঘোষণার দুই দিনের মধ্যেই নেইমারকে নিয়ে চোটের খবর আসে। সান্তোসের হয়ে খেলতে গিয়ে মাংসপেশিতে চোট অনুভব করেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার। ক্লাবটির পক্ষ থেকেই চোটের খবর দেওয়া হয়েছিল। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে—এমন কথাও শোনা গিয়েছিল।
এতেই নতুন করে দুশ্চিন্তা শুরু হয় ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যে। গত কয়েক বছর ধরে একের পর এক চোটে ভুগছেন নেইমার। বড় চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। এবার বিশ্বকাপে পুরোপুরি ফিট নেইমারকে পাওয়া যায় কি না, সেটা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এরই মাঝে স্বস্তির খবর দিল টিএনটি স্পোর্টস ব্রাজিল। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, নেইমারের বর্তমান চোট গুরুতর নয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫ থেকে ১০ দিনের মতো মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে। তবে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। দলের মেডিকেল স্টাফও নেইমারের পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া নিয়ে আশাবাদী।
বর্তমানে নেইমারকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। চিকিৎসকেরা মনে করছেন, সঠিক পুনর্বাসন অনুসরণ করলে দ্রুতই মাঠে ফিরতে পারবেন তিনি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি, চোট এড়াতে বিশ্বকাপের আগে সান্তোসের হয়ে আর কোনো ম্যাচে নামবেন না নেইমার।
