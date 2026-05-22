Ajker Patrika
ফুটবল

স্বস্তি ফিরল নেইমারকে নিয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ মে ২০২৬, ১৮: ৩০
স্বস্তি ফিরল নেইমারকে নিয়ে
বিশ্বকাপের আগেই ফিট হয়ে উঠবেন তারকা ফরোয়ার্ড। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে নেইমারের নাম ঘোষণার পর থেকেই উচ্ছ্বাসে ভাসছিলেন সমর্থকেরা। দীর্ঘদিন চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকার পর আবারও জাতীয় দলের জার্সিতে এই ফরোয়ার্ডকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভক্তরা। বিশেষ করে, বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নেইমারের ফেরাটা ব্রাজিলের জন্য বড় সুখবর হিসেবেই দেখা হচ্ছিল।

সেই আনন্দ খুব বেশি স্থায়ী হয়নি। বিশ্বকাপ দল ঘোষণার দুই দিনের মধ্যেই নেইমারকে নিয়ে চোটের খবর আসে। সান্তোসের হয়ে খেলতে গিয়ে মাংসপেশিতে চোট অনুভব করেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার। ক্লাবটির পক্ষ থেকেই চোটের খবর দেওয়া হয়েছিল। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে—এমন কথাও শোনা গিয়েছিল।

এতেই নতুন করে দুশ্চিন্তা শুরু হয় ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যে। গত কয়েক বছর ধরে একের পর এক চোটে ভুগছেন নেইমার। বড় চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। এবার বিশ্বকাপে পুরোপুরি ফিট নেইমারকে পাওয়া যায় কি না, সেটা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এরই মাঝে স্বস্তির খবর দিল টিএনটি স্পোর্টস ব্রাজিল। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, নেইমারের বর্তমান চোট গুরুতর নয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫ থেকে ১০ দিনের মতো মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে। তবে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। দলের মেডিকেল স্টাফও নেইমারের পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া নিয়ে আশাবাদী।

বর্তমানে নেইমারকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। চিকিৎসকেরা মনে করছেন, সঠিক পুনর্বাসন অনুসরণ করলে দ্রুতই মাঠে ফিরতে পারবেন তিনি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি, চোট এড়াতে বিশ্বকাপের আগে সান্তোসের হয়ে আর কোনো ম্যাচে নামবেন না নেইমার।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলনেইমার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

পল্লবীর সেই শিশুর বাসায় প্রধানমন্ত্রী

স্থানীয় নির্বাচনে বড় পরিবর্তন: থাকছে না পোস্টার ও দলীয় প্রতীক, অক্টোবরে ভোটের প্রস্তুতি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

এক দশকের রাজত্বের সমাপ্তি: ইতিহাদে গার্দিওলার রেখে যাওয়া ঝলমলে ইতিহাস

এক দশকের রাজত্বের সমাপ্তি: ইতিহাদে গার্দিওলার রেখে যাওয়া ঝলমলে ইতিহাস

এক বছরে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং ১৬০-এর নিচে নিয়ে আসতে চান নতুন কোচ

এক বছরে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং ১৬০-এর নিচে নিয়ে আসতে চান নতুন কোচ

সিটির সঙ্গে ১০ বছরের সম্পর্ক শেষ করলেন গার্দিওলা

সিটির সঙ্গে ১০ বছরের সম্পর্ক শেষ করলেন গার্দিওলা

চমক রেখে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

চমক রেখে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা