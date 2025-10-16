Ajker Patrika
নাঈমকে বাদ দিল বিসিবি, ফিরলেন সৌম্য

ক্রীড়া ডেস্ক    
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন নাঈম শেখ। ছবি: বিসিবি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাদ পড়েছেন নাঈম শেখ। ওয়ানডেতে ফিরেছেন সৌম্য সরকার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের বাংলাদেশ দল

মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন

