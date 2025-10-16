নাঈমকে বাদ দিল বিসিবি, ফিরলেন সৌম্য

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাদ পড়েছেন নাঈম শেখ। ওয়ানডেতে ফিরেছেন সৌম্য সরকার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের বাংলাদেশ দল
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে যুক্ত হলো ইলেকট্রনিকস ও প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ ব্র্যান্ড ওয়ালটন। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এবং ওয়ালটনের মধ্যে এ উপলক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ওয়ালটন ও এএফএ।১ ঘণ্টা আগে
বয়স হয়ে গেছে ৩৬ বছর। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্টকে বিদায় বলছেন। ওয়ানডে কত দিন খেলবেন, সেই ব্যাপারেও নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে এখানে বিরাট কোহলির কথা। যখন তাঁকে নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা, সেই মুহূর্তে তিনি বিলাসবহুল এক বাংলো উপহার দিলেন তাঁর ভাইকে।২ ঘণ্টা আগে
নতুন মৌসুমের এল ক্লাসিকো শুরু হতে এখনো ১০ দিন বাকি। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের বিপক্ষে খেলতে নামার আগে বার্সেলোনা পড়েছে বড্ড বিপাকে। কাতালান ক্লাবটি হয়ে পড়েছে একখানা হাসপাতাল। তারকা খেলোয়াড়দের অনেকেরই এল ক্লাসিকোতে খেলা নিয়ে রয়েছে দুশ্চিন্তা।২ ঘণ্টা আগে
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। জিতেছে কেবল পাকিস্তানের বিপক্ষে। হেরেছে ৩ ম্যাচ। যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়ের দারুণ সম্ভাবনা ছিল। ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ছয়ে এখন জ্যোতির দল।৩ ঘণ্টা আগে