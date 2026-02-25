পাকিস্তানি অধিনায়কের স্ত্রী কেন পোস্ট ডিলিট করলেন

ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর বড্ড বেকায়দায় পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সেমিফাইনালে উঠতে হলে সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচটা তো জিততে হবেই। তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপের অন্যান্য ম্যাচের দিকেও। সেমিতে ওঠার সমীকরণ যখন অনেক ‘যদি-কিন্তু’র ওপর নির্ভর করছে, তখন সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক এক মন্তব্য করে আবার সেটা ডিলিট করেছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটারের স্ত্রী।
পাল্লেকেলেতে গতকাল ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করেও ২ উইকেটে হেরে যায় সালমানের দল। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট পাওয়া পাকিস্তানের সেমিতে ওঠার সম্ভাবনা অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। দলের বাজে পারফরম্যান্সে ভক্ত-সমর্থকেরা ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যমে ধুয়ে দিয়েছেন। এমনকি ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাজে মন্তব্যও করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সালমান আগার স্ত্রী সাব্বা মানজের নেটিজেনদের আক্রমণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ‘আমাকে বা আমার নির্দোষ ছেলেকে গালাগাল করে তোমরা বিশ্বকাপ জিততে পারবে না, পাকিস্তানি সমর্থকেরা।’
ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেওয়ার অল্প সময় পর সাব্বা মানজের তাঁর পোস্ট দ্রুত ডিলিট করে দিয়েছেন। ডিলিট করার পর তিনি তাঁর অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট করে দিয়েছেন। তবে সালমান আগার স্ত্রীর পোস্ট দ্রুতই ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকে মানজারের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছেন।
শনিবার কলম্বোর প্রেমাদাসায় পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্ব শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা মাঠে গড়াতে পারেনি। গতকাল টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া পাকিস্তান ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৪ রান করেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ইংল্যান্ড ৫ বল হাতে রেখে ২ উইকেটে জিতেছে। ইংল্যান্ডের ১৬৬ রানের মধ্যে একাই ১০০ রান করেছেন হ্যারি ব্রুক। ৫১ বলে ১০ চার ও ১ ছক্কায় ১০০ রান করে হয়েছেন ম্যাচসেরা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডও চলে গেছে সেমিফাইনালে।
এক পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটের দ্বিতীয় গ্রুপে দুইয়ে অবস্থান করছে পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের এক পয়েন্ট হলেও তারা দুইয়ে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা। নিউজিল্যান্ড নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৮ রান করেছে। এই ম্যাচ হারলেই শ্রীলঙ্কা বাদ। তখন নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তানের মধ্যে সেমিতে ওঠার লড়াই চলবে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় পরশু হবে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড ম্যাচ। ঠিক তার পরের দিন (২৮ ফেব্রুয়ারি) পাল্লেকেলেতে মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান।
