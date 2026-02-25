Ajker Patrika
মেয়েদের বিপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলা নিয়ে কী বলছে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৩
মেয়েদের বিপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলা নিয়ে কী বলছে বিসিবি
নারী বিপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের দেখা যেতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিবির নারী বিভাগের প্রধান রুবাবা দৌলা। ছবি: সংগৃহীত

এ বছরের এপ্রিলে প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে নারী বিপিএল। মেয়েদের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট কেমন হবে, কারা খেলবেন—সব ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নারী বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান রুবাবা দৌলা জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট আকর্ষণীয় করতে তারকা বিদেশিদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে বিসিবির। ভারতীয় ক্রিকেটারদেরও দেখা যেতে পারে বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে।

মিরপুরে আজ আজ রুবাবা যখন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁকে বেশির ভাগ প্রশ্নই করা হয়েছে নারী বিপিএল নিয়ে। বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে কি ভারতীয় ক্রিকেটারদের দেখা যাবে—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমরা সবাইকে নিতেই প্রস্তুত। নির্দিষ্ট কোনো দেশের ব্যাপার নেই। যারা আগ্রহ দেখাচ্ছে ও দলগুলো তাদের নিতে চাচ্ছে, তারা আনতে পারবেন। দেখা যাক কী হয়। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার এরই মধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছেন। দল চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।’

মেয়েদের বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ জানাল বিসিবিমেয়েদের বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ জানাল বিসিবি

পারিশ্রমিক ইস্যুতে ছেলেদের বিপিএল প্রায়ই নেতিবাচক কারণে খবরের শিরোনাম হয়। রুবাবা দৌলা জানিয়েছেন, নারী বিপিএল সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ক্রিকেটারদের পাঁচ ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের নারী বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান রুবাবা দৌলা বলেন, ‘আইকন প্লেয়ারসহ এ, বি, সি, ডি গ্রেড থাকবে ক্রিকেটারদের ক্যাটাগরিতে। ড্রাফট সিস্টেমের মাধ্যমে হবে। আমরা পেমেন্ট নিশ্চিত করতে এরই মধ্যে পরিকল্পনা করে ফেলেছি যাতে সবাই সময়মতো পারিশ্রমিক পায়। সামর্থ্য যাচাই বাছাই করেই ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক নির্বাচন করব।’

আইসিসি গতকাল ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস ও দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে সেমিতে ওঠার পথ নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অনেক কঠিন।বিশ্বকাপ সামনে রেখে কীভাবে দল প্রস্তুত হতে পারে, সেই পরিকল্পনা জানিয়েছেন রুবাবা দৌলা। আজ বিসিবির নারী বিভাগের প্রধান সাংবাদি বলেন, ‘আমাদের মেয়েরা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সামনে তারা বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। তার আগে আমরা বিপিএল করছি। পরে ঘরের মাঠে একটি সিরিজ রয়েছে। এরপর ত্রিদেশীয় সিরিজ হওয়ার কথা রয়েছে স্কটল্যান্ডে। এসবই আমাদের পরিকল্পনার অংশ।’

তিন দল নিয়ে হবে ২০২৬ নারী বিপিএল। জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারদের পাশাপাশি উদীয়মান তারকা ক্রিকেটারও থাকবেন। মেয়েদের বিপিএলের আগে ছেলেদের বিপিএল হয়েছে ১২ বার। সর্বোচ্চ চারবার শিরোপা জিতেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। সবশেষ এ বছরের ২৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ২০২৬ বিপিএলে অংশ নিয়েছে ছয় দল।

