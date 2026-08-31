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ক্রিকেট

ইন্দোনেশিয়াকে ৫৮ রানে গুঁড়িয়ে ৭১ রানে জিতলেন জ্যোতিরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইন্দোনেশিয়াকে ৫৮ রানে গুঁড়িয়ে ৭১ রানে জিতলেন জ্যোতিরা
তিন ওভার বল করে ৬ রানে ১ মেডেনসহ ২ উইকেট তুলে নিয়েছেন মারুফা আক্তার। ছবি: এসিসি

জয় দিয়েই মেয়েদের টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ শুরু করলেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। আট জাতির মহাদেশীয় এই নারী ক্রিকেটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৭১ রানে বাংলাদেশের মেয়েরা হারিয়েছে ইন্দোনেশিয়াকে।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১২৯ রান তোলে বাংলাদেশ। জবাবে ইন্দোনেশিয়ার মেয়েরা ১৭.৩ ওভারেই অলআউট হয়ে যায়।

এই টুর্নামেন্ট খেলতে দেশ ছাড়ার আগে ফাইনালে খেলার কথা বলে গিয়েছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। দলের লক্ষ্য সম্পর্কে অধিনায়ক বলেছিলেন, ‘লক্ষ্য থাকবে ফাইনালে খেলা এবং বাংলাদেশকে উদ্‌যাপন করার মতো কিছু দেওয়া।’

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য পূরণ হবে কি না, তা সময়ই বলবে। তবে বড় জয় দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করেছেন জ্যোতিরা। প্রতিপক্ষ অবশ্য ছিল দুর্বল ইন্দোনেশিয়া। ৭১ রানে জিতলেও তাদের বিপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাটিংটা আরও ভালো হতে পারত। স্বর্ণা আক্তার ছাড়া সেভাবে আর কেউই কম বল খেলে বেশি রান করতে পারেননি। ১৮ বলে ৩১ রান করে অপরাজিত থাকেন স্বর্ণা। ৩টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। তবে স্বর্ণা নন, ইনিংস সর্বোচ্চ ৪০ রান করেছেন সোবহানা মোস্তারি। ৪২ বলে সাজানো তাঁর ইনিংসটিতে আছে ২টি চার ও ১টি ছয়।

দলীয় ১৬ রানে জুয়াইরিয়া ফেরদৌসকে হারিয়ে ইনিংসের শুরু বাংলাদেশের। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে দিলারা আক্তারকে নিয়ে মোস্তারির প্রতিরোধ। ৪৪ বলে ৪০ রান যোগ করেন তাঁরা। দলীয় ৫৬ রানে দিলারার (২৭) বিদায়ে ভাঙে এই জুটি। উইকেটে থিতু হওয়ার আগে বিদায় নেন অধিনায়ক জ্যোতিও (১০)। দিলারা, মোস্তারি ও স্বর্ণার পর রানের দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেন চতুর্থ ব্যাটার জ্যোতি। বাংলাদেশ ২০ ওভার ব্যাট করলেও ১২৯ রানের বেশি তুলতে পারেনি।

১৩০ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে এসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৮ রান তোলে ইন্দোনেশিয়া। এরপর শুরু হয় উইকেট পতন। মারুফা আক্তারের পেস আর নাহিদা আক্তারের স্পিনে একের পর এক উইকেট হারিয়ে ৫৮ রানে অলআউট ইন্দোনেশিয়া। ওপেনার মারিয়া কোরাজোনই কেবল রানের দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন। ১৩ বলে করেছেন ১২ রান। বাকি ১০ ব্যাটারের রান একক অঙ্কের। ৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন মারুফা। ১৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন নাহিদা।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
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