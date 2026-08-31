Ajker Patrika
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ফুটবল

উজবেকিস্তানের কাছে হেরে শুরু বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উজবেকিস্তানের কাছে হেরে শুরু বাংলাদেশের
উজবেকিস্তানের কাছে হেরে গেল বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

প্রথমার্ধে এক গোলের ঘাটতি নিয়ে বিরতিতে গিয়েছিল বাংলাদেশ। আশা ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু সেই সুযোগ দিল না উজবেকিস্তান। বিরতির পর মাঠে ফিরে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করে স্বাগতিকেরা। এরপর আর ম্যাচে ফেরার পথ খুঁজে পাননি বাংলাদেশের যুবারা।

তাসখন্দের দস্তলিক স্টেডিয়ামে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।

শুরু থেকে বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল উজবেকিস্তান। তবে বাংলাদেশের গোলকিপার রাজ চৌধুরীর দৃঢ়তায় বেশ কিছুক্ষণ গোল পায়নি তারা।

২০ মিনিটে অবশ্য তাঁকে পরাস্ত করে উজবেকিস্তান। আসিলবেকের শট রক্ষণে লেগে সাইদালিয়েভের সামনে গেলে সুযোগটি কাজে লাগান তিনি।

বিরতির পর এক মিনিটেই বাংলাদেশের ম্যাচে ফেরার আশা আরও কঠিন হয়ে যায়। ৪৬ মিনিটে সাইদালিয়েভের ক্রস থেকে হেডে দ্বিতীয় গোল করেন কুভোনচবেক।

এরপর ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশ চেষ্টা করলেও উজবেকিস্তানের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। উল্টো ৭৫ মিনিটে দিলশোধবেকভের শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে গেলে তৃতীয় গোল থেকে বেঁচে যায় বাংলাদেশ।

বাছাইয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ বৃহস্পতিবার সিরিয়ার বিপক্ষে। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে সিরিয়া। বাছাই থেকে ৮ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা ৭ রানার্সআপ টিকিট পাবে মূল পর্বের।

বিষয়:

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