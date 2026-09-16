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ক্রিকেট

গলফ খেলতে বলুন, এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কে কপিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
গলফ খেলতে বলুন, এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কে কপিল
ট্রফি ইস্যুতে চতুর উত্তরই দিলেন কপিল দেব। ছবি: সংগৃহীত

নারী এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্কে এবার মন্তব্য করলেন ভারতের ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। হারমানপ্রীতি কৌরের দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গলফের প্রসঙ্গ টেনে আনেন সাবেক তারকা ক্রিকেটার।

রোববার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে নারী টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপের শিরোপা জেতে ভারত। তবে ম্যাচ শেষে ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান নিয়ে তৈরি হয় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফরা মাঠে আসেননি। নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান।

নাভা রায়পুর ওপেন ২০২৬ গলফ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ ঘটনা নিয়ে কপিলকে প্রশ্ন করা হয়। পেশাদার গলফ ট্যুর অব ইন্ডিয়ার সভাপতি কপিল তখন বলেন, ‘সবাইকে গলফ খেলতে বলুন।’ ভারতের ট্রফি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রটোকল আগে থেকেই চূড়ান্ত করা হয়েছিল। বিজয়ী ভারতীয় দলের জন্য ট্রফিও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নাকভি থাকায় খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফরা ট্রফি না নিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে যান।

অন্যদিকে রানার্সআপ শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু নাকভির কাছ থেকে পুরস্কারের অর্থের চেক গ্রহণ করেন। এসিসির সূত্র জানিয়েছে, ভারতীয় দলের ট্রফি তাদের জন্য রাখা হয়েছে।

শিরোপা জয়ের পর ভারতীয় খেলোয়াড়রা আলাদাভাবে উদযাপন করেন। দলের প্রধান কোচ আমোল মুজুমদার খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান। পরে বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ও সহসভাপতি রাজীব শুক্লা সেই উদযাপনে যোগ দেন এবং খেলোয়াড়দের পদক তুলে দেন।

এবারের ঘটনার সঙ্গে ২০২৫ সালের পুরুষদের এশিয়া কাপ ফাইনালেরও মিল রয়েছে। দুবাইয়ে পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে ভারত শিরোপা জেতার পর নাকভির কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ করেনি ভারতীয় দল।

বিষয়:

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