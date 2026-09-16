জাতীয় লিগের সূচি জানাল বিসিবি

২৮তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের নতুন মৌসুম শুরু হবে আগামী ৩ অক্টোবর। বিসিবি প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, চার দিনের এই প্রতিযোগিতায় আট বিভাগীয় দল সাত রাউন্ডে মোট ২৮টি ম্যাচ খেলবে।
এক স্তরের এই প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দল অন্য সাত দলের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। সাত রাউন্ড শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দলই হবে এবারের জাতীয় লিগের চ্যাম্পিয়ন। প্রায় সাত সপ্তাহের লড়াই শেষে ১৭ নভেম্বর শেষ হবে টুর্নামেন্টটি।
প্রথম রাউন্ডেই মাঠে নামবে আট দল। মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রংপুরের প্রতিপক্ষ ঢাকা। খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে খুলনা ও বরিশাল। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলবে সিলেট ও ময়মনসিংহ। অন্য ম্যাচে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে লড়বে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী।
এবারের আসরে দেশের আটটি ভেন্যুতে ম্যাচ আয়োজন করবে বিসিবি। মিরপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনার পাশাপাশি রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠ, বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম এবং কক্সবাজার একাডেমি মাঠে হবে জাতীয় লিগের ম্যাচ। এর মধ্যে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চারটি ম্যাচ হবে।
বলের ক্ষেত্রেও এবারের আসরে পরিবর্তন এনেছে বিসিবি। সর্বশেষ কয়েকটি মৌসুমে ডিউক বল ব্যবহার করলেও এবার আবার কোকাবুরা বলেই ফিরছে জাতীয় লিগ। অর্থাৎ দেশের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের নতুন মৌসুমে পুরোনো বলেই ফিরবে ম্যাচের লড়াই।
টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী আট দলের অধিনায়কদের জন্য থাকছে বিশেষ আয়োজন। আজ এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে ব্যাগি ক্যাপ তুলে দেওয়া হবে। জাতীয় লিগে নিজ নিজ বিভাগের হয়ে খেলা সাবেক ক্রিকেটাররা অধিনায়কদের হাতে তুলে দেবেন সেই ক্যাপ।
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