Ajker Patrika
ক্রিকেট

ফর্মে না থেকেও পাকিস্তান সিরিজের দলে লিটন, ফিরেছেন আফিফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মার্চ ২০২৬, ২০: ৫১
ফর্মে না থেকেও পাকিস্তান সিরিজের দলে লিটন, ফিরেছেন আফিফ
ওয়ানডে দলে ফিরেছেন লিটন দাস। ফাইল ছবি

আগামী ১১ মার্চ থেকে মিরপুরে শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই দলে ফেরানো হয়েছে লিটন দাস ও আফিফ হোসেনকে।গুঞ্জন থাকলেও দলে সুযোগ হয়নি সাকিব আল হাসানের। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হবে ১৩ ও ১৫ মার্চ।

২০২৫ সালের অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক এবং শামীম হোসেন। চোটের কারণে এই সিরিজে পাওয়া যাচ্ছে না দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও তানজিম হাসান সাকিবকে। হাসান মাহমুদ বর্তমানে ডান হাতের কনুই এবং তানজিম সাকিব পিঠের ব্যথায় ভুগছেন। তবে আশা করা হচ্ছে, চলতি মাসের শেষের দিকে তারা পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পাবেন।

সর্বশেষ ৮ ওয়ানডে ম্যাচের একটিতেও দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি লিটন। তাঁকে ফেরানোর ব্যাখ্যায় জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেন, ‘লিটন দাসের সাম্প্রতিক ওয়ানডে ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তবে সে তার ব্যাটিং নিয়ে কোচদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। আমরা বিশ্বাস করি সে দ্রুতই এই ফরম্যাটে নিজের সেরা ছন্দে ফিরবে এবং মিডল অর্ডারকে শক্তিশালী করতে আমরা তাকে একটি বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করছি।’

সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে না পারায় বাদ পড়তে হয়েছে সোহান-জাকেরকে। লিপু বলেন, ‘আমরা মিডল অর্ডারে বেশ কিছু খেলোয়াড়কে সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের জায়গা ধরে রাখার মতো পারফরম্যান্স করতে পারেনি। সেই ভাবনা থেকেই আফিফ হোসেনকে দলে ফেরানো হয়েছে। সে অভিজ্ঞ এবং বর্তমানে বেশ ভালো ফর্মে আছে। মাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়াকে দলে রাখা হয়েছে এবং তার সামনে এটি একটি বড় সুযোগ নিজের প্রতিভার প্রমাণ দেওয়ার।’

বাংলাদেশ দল:

মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস, আফিফ হোসেন, মাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।

বিষয়:

খেলালিটন দাসক্রিকেটআফিফবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

মার্কিন হামলায় ইরানি জাহাজডুবিতে চাপে পড়বেন মোদি

কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান

নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রাজসাক্ষী সাবেক উপদেষ্টা রিজওয়ানা—দাবি জামায়াতের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

সম্পর্কিত

ফর্মে না থেকেও পাকিস্তান সিরিজের দলে লিটন, ফিরেছেন আফিফ

ফর্মে না থেকেও পাকিস্তান সিরিজের দলে লিটন, ফিরেছেন আফিফ

স্বাধীনতা পদক পাচ্ছেন টেবিল টেনিস কিংবদন্তি লিনু

স্বাধীনতা পদক পাচ্ছেন টেবিল টেনিস কিংবদন্তি লিনু

বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় নেতৃত্ব হারালেন রশিদ খান

বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় নেতৃত্ব হারালেন রশিদ খান

‘বাংলাদেশকে হালকাভাবে নিচ্ছে বলে পাকিস্তান এমন দল দেয়নি, তাদের পরিকল্পনা ভিন্ন’

‘বাংলাদেশকে হালকাভাবে নিচ্ছে বলে পাকিস্তান এমন দল দেয়নি, তাদের পরিকল্পনা ভিন্ন’