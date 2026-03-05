ফর্মে না থেকেও পাকিস্তান সিরিজের দলে লিটন, ফিরেছেন আফিফ

আগামী ১১ মার্চ থেকে মিরপুরে শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই দলে ফেরানো হয়েছে লিটন দাস ও আফিফ হোসেনকে।গুঞ্জন থাকলেও দলে সুযোগ হয়নি সাকিব আল হাসানের। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হবে ১৩ ও ১৫ মার্চ।
২০২৫ সালের অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক এবং শামীম হোসেন। চোটের কারণে এই সিরিজে পাওয়া যাচ্ছে না দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও তানজিম হাসান সাকিবকে। হাসান মাহমুদ বর্তমানে ডান হাতের কনুই এবং তানজিম সাকিব পিঠের ব্যথায় ভুগছেন। তবে আশা করা হচ্ছে, চলতি মাসের শেষের দিকে তারা পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পাবেন।
সর্বশেষ ৮ ওয়ানডে ম্যাচের একটিতেও দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি লিটন। তাঁকে ফেরানোর ব্যাখ্যায় জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেন, ‘লিটন দাসের সাম্প্রতিক ওয়ানডে ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তবে সে তার ব্যাটিং নিয়ে কোচদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। আমরা বিশ্বাস করি সে দ্রুতই এই ফরম্যাটে নিজের সেরা ছন্দে ফিরবে এবং মিডল অর্ডারকে শক্তিশালী করতে আমরা তাকে একটি বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করছি।’
সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে না পারায় বাদ পড়তে হয়েছে সোহান-জাকেরকে। লিপু বলেন, ‘আমরা মিডল অর্ডারে বেশ কিছু খেলোয়াড়কে সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের জায়গা ধরে রাখার মতো পারফরম্যান্স করতে পারেনি। সেই ভাবনা থেকেই আফিফ হোসেনকে দলে ফেরানো হয়েছে। সে অভিজ্ঞ এবং বর্তমানে বেশ ভালো ফর্মে আছে। মাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়াকে দলে রাখা হয়েছে এবং তার সামনে এটি একটি বড় সুযোগ নিজের প্রতিভার প্রমাণ দেওয়ার।’
বাংলাদেশ দল:
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস, আফিফ হোসেন, মাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।
