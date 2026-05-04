রানা-বাবরদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যের নায়ক বাংলাদেশের সাবেক কোচও

পেশোয়ার জালমির চ্যাম্পিয়ন কোচ ওটিস গিবসন এক সময় বাংলাদেশেরও কোচ ছিলেন। ছবি: সংগৃহীত

ফারহান ইউসুফ চার মারার পরই লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে উৎসবের আমেজ। পেশোয়ার জালমির ডাগআউট থেকে ক্রিকেটাররা আত্মহারা হয়ে মাঠে ঢুকেছেন। ৯ বছর পর পিএসএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দ কি এত সহজে থামে! বাংলাদেশের গতিতারকা নাহিদ রানা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেলেন। বাবর আজম প্রথমবারের মতো অধিনায়ক হিসেবে জিতলেন পিএসএল শিরোপা।

হায়দরাবাদ কিংসমেনকে গত রাতে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৬ পিএসএল চ্যাম্পিয়ন হয় পেশোয়ার জালমি। অ্যারন হার্ডি, রানা, বাবর, মাইকেল ব্রেসওয়েলদের সঙ্গে উদযাপনে ব্যস্ত পেশোয়ারের স্বত্ত্বাধিকারী জাভেদ আফ্রিদি।পুরো টুর্নামেন্টে তারা যে কতটা দাপট দেখিয়ে খেলেছে, সেটা বলবে পরিসংখ্যান। ১২ ম্যাচ খেলে কেবল ১ ম্যাচ হেরেছে দলটি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পেশোয়ারের প্রধান কোচ ওটিস গিবসন ও তাঁর সাপোর্টিং স্টাফদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তাদের তারকা অলরাউন্ডার ব্রেসওয়েল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ব্রেসওয়েল বলেন, ‘এটা অসাধারণ ছিল। পুরো কোচিং স্টাফ একে অপরকে খুব ভালোভাবে সহায়তা করেছেন। সবার ধরন আলাদা হলেও দারুণভাবে মিলে যাচ্ছিল। আমাদের পারফরম্যান্সে সেটা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। ’

পেশোয়ারের ৯ বছর পর পিএসএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্য নায়ক গিবসন বাংলাদেশের সাবেক পেস বোলিং কোচও। অলরাউন্ডার, ব্যাটার, পেসার—পেশোয়ারের দলটির সব দিকে সমান সমন্বয় রেখেছেন তিনি। বাংলাদেশের গতিতারকা রানা পেয়েছেন ৯ উইকেট। যার মধ্যে এক ম্যাচে তিনি কিপটে বোলিংয়ের রেকর্ডও গড়েছেন। আর অধিনায়ক বাবর পুরোদস্তুর ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট হয়ে খেলেছেন। এবারের পিএসএলে সর্বোচ্চ ৫৮৮ রান করে রেকর্ড বই ওলটপালট করে দিয়েছেন তিনি। দুটো সেঞ্চুরিও করেছেন তিনি। টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৫০ রান করা কুশল মেন্ডিসও খেলেছেন পেশোয়ারের হয়ে।

পেশোয়ারের দীর্ষ সময় পর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত কোচ গিবসন জানালেন, টুর্নামেন্টে তাঁরা কী কৌশলে এগিয়েছেন। শিরোপাজয়ী কোচ বলেন, ‘দেখুন, শুরু থেকেই আমরা বসে ঠিক করেছিলাম কীভাবে খেলব এবং টুর্নামেন্টটা কীভাবে এগোব। খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব দিতেই হবে। তারা যেভাবে পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করেছে, সেটা অসাধারণ। আমরা মাত্র এক ম্যাচ হেরেছি এবং পুরো সময়জুড়ে ধারাবাহিক ছিলাম। অনেক দিন ধরে আমরা শিরোপা জিতিনি। এটা আমাদের জন্য একটি বড় মুহূর্ত।’

১৩০ রানের লক্ষ্য হলেও ৪.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৪০ রানে পরিণত হয় পেশোয়ার। পঞ্চম উইকেটে আবদুল সামাদ-অ্যারন হার্ডির ৬০ বলে ৮৫ রানের জুটিই তাদের চ্যাম্পিয়ন হতে অনেক সহায়তা করেছে। চার নম্বরে নেমে হার্ডি ৩৯ বলে ৯ চারে ৫৬ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে তিনি পেয়েছেন ফাইনালসেরার পুরস্কার। ৪ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

শুরুতে চাপে পড়লেও শিষ্যদের ওপার আস্থা হারাননি গিবসন। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পেশোয়ার কোচ বলেন, ‘আজ (গতকাল) রাতে পাওয়ার প্লেতে আমরা কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু জানি আমাদের ব্যাটিং গভীরতা যথেষ্ট, তাই আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিততে পারি—যেমনটা আজ করেছি। সম্মিলিত এক প্রচেষ্টায় আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।’

শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে বাবর গোল্ডেন ডাক মেরেছেন বলে রেকর্ডটা পুরোপুরি নিজের করতে পারেননি। এখন ফখর জামানের সঙ্গে যৌথভাবে পিএসএলের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটা ভাগাভাগি করে নিতে হচ্ছে। এবারের পিএসএলে ৭৩.৫ গড় ও ১৪৫.৯ স্ট্রাইকরেটে বাবর করেছেন ৫৮৮ রান। এর আগে ২০২২ পিএসএলে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে ৫৮৮ রান করেছিলেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

