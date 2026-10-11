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ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে ম্যাচ কেড়ে নিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে ম্যাচ কেড়ে নিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া
প্রথম ইনিংসে ৩৩ বলে ০ রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে এরই মধ্যে ১৭ রান করে ফেলেছেন। ডারবানে অস্ট্রেলিয়াই এগিয়ে। ছবি: ক্রিকইনফো

কখনো দক্ষিণ আফ্রিকা, কখনো অস্ট্রেলিয়া—ডারবানে প্রথম টেস্টের গতিপথ পাল্টাচ্ছে এভাবেই। দ্বিতীয়ার্ধের একটা পর্যায় অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে অজিরা সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দারুণভাবে।

ডারবানে গত পরশু শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের প্রথম তিন দিনই আলোকস্বল্পতা দেখা দিয়েছে। তিন দিন মিলিয়ে ২২১ ওভার খেলা হয়েছে। আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে ১৩৯ রানে। এখনো সফরকারীদের হাতে রয়েছে ১০ উইকেট।

ডারবানে প্রথম ইনিংসে ৮.৪ ওভারে ১ উইকেটে ২৭ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। দলীয় ৮৪ রানে প্রোটিয়ারা হারায় দ্বিতীয় উইকেট। ২১তম ওভারের চতুর্থ বলে এইডেন মার্করামকে (৩৭) ফেরান মিচেল স্টার্ক। দ্বিতীয় উইকেটে মার্করাম-ডেভিড বেডিংহাম ১১৫ বলে ৮৪ রানের জুটি গড়েন।

মুহূর্তেই দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৯ রানে পরিণত হয়। বেডিংহাম করেন ৪৯ রান। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ৩ রান করে আউট হয়েছেন। পঞ্চম উইকেটে ৯৮ বলে ৫৬ রানের জুটি গড়েন ভিয়ান মুল্ডার ও ত্রিস্তান স্টাবস।

৪৭তম ওভারের তৃতীয় বলে মুল্ডারকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন প্যাট কামিন্স। আবারও ধস নামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে। ৪২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকেরা ৫৪.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৭ রানে পরিণত হয়। নবম উইকেটে ৯২ বলে ৫২ রানের জুটি গড়েন কেশব মহারাজ ও সাইমন হারমার।

দশম উইকেটে অ্যানরিখ নরকীয়ার সঙ্গে হারমার ৩২ রানের আরও একটি জুটি গড়তে অবদান রাখেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৮ ওভারে ২৮৪ রানে গুটিয়ে যায়। বেডিংহামের ৪৯ রানই দলের সর্বোচ্চ। হারমার ৯ নম্বরে নেমে ৭৫ বলে ৩৫ রান করে অপারজিত থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার কামিন্স নিয়েছেন ৩ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫.৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৩ রান করার পরই আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। এখানেই শেষ হয়ে যায় তৃতীয় দিনের খেলা। নিক ম্যাডিনসন ১৭ রানে অপরাজিত। ট্রাভিস হেড ১০ রানে ব্যাটিং করছেন।

এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ২৩০ রানে পরিণত হয়। নবম উইকেটে নাথান লায়ন-ম্যাট রেনশ ২৮৬ বলে ১৩৪ রানের জুটি গড়েন। অজিরা প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে যায় ৩৯০ রানে। রেনশ ৩৯৭ বলে ২১ চার ও ১ ছক্কায় করেন ১৯০ রান।

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