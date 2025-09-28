হাইভোল্টেজ ফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে এমন একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪১ বছর। গত কয়েক সংস্করণে ভারত-পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেই এশিয়া কাপের সূচি সাজিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। যাতে করে সর্বোচ্চবার সাক্ষাৎ হয় দুই দলের। একই সঙ্গে ফাইনালেও। সেই লক্ষ্য পূরণ হলো এবার।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বহুল কাঙ্ক্ষিত ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। পাকিস্তান একই একাদশ নিয়ে খেললেও ভারত তিন পরিবর্তন এনেছে। চোটের কারণে ফাইনালে খেলছেন না অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।
ফাইনালের আগে ভারতের বিপক্ষে এশিয়া কাপে এবার দুবারের দেখায় দুবারই হেরেছে পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে তাদের ৭ উইকেটে হারায় ভারত। সুপার ফোরে উঠেও ৬ উইকেটের জয় তুলে নেয় সূর্যকুমার যাদবের দল।
ভারত একাদশ: শুবমান গিল, অভিষেক শর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শিভম দুবে, সাঞ্জু স্যামসন, তিলক বর্মা, রিংকু সিং, অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা।
পাকিস্তান একাদশ: সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামান, সায়েম আইয়ুব, সালমান আলী আগা, মোহাম্মদ হারিস, হুসাইন তালাত, মোহম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, আবরার আহমেদ।
