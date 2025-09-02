Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিসিবি সভাপতি পদে তাহলে তামিম-বুলবুল লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৬
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: বিসিবি

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। সেই নির্বাচন নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। আমিনুল ইসলাম বুলবুলকেও এটা নিয়ে অনেকবার কথা বলতে হয়েছে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ব্যস্ত। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম ঘুরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বুলবুল। আগামী সপ্তাহে বিসিবির প্রধান হিসেবে তিনি নির্বাচন করবেন কি না এবং এই নির্বাচন কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমাদের ফাহিম ভাই এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। ঠিকভাবেই নির্বাচন করব। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, পরিচালক নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয়, দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে চেষ্টা করব।’

বিসিবি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে শোনা যাচ্ছে তামিম ইকবালের নামও। কদিন আগে তিনি বিসিবির রোডম্যাপ থেকে নিজেকে আড়াল করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু বিসিবির প্রভাবশালী পরিচালক মাহবুব আনামের নির্বাচন থেকে দূরে থাকার ঘোষণার পর তামিম ইকবাল সক্রিয় হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তামিম-বুলবুলের লড়াই দেখা যেতে পারে বিসিবি সভাপতি হওয়ার লড়াইয়ে।

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

ডাকসু প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি, সমালোচনার ঝড়

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের বিস্ফোরক মন্তব্য

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের বিস্ফোরক মন্তব্য

বিসিবি সভাপতি পদে তাহলে তামিম-বুলবুল লড়াই

বিসিবি সভাপতি পদে তাহলে তামিম-বুলবুল লড়াই

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটাই ক্যারিয়ারের শেষ হয়ে থাকল পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটাই ক্যারিয়ারের শেষ হয়ে থাকল পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

নতুন রেকর্ড গড়া রশিদ খানকে সামলাতে কী করবে পাকিস্তান

নতুন রেকর্ড গড়া রশিদ খানকে সামলাতে কী করবে পাকিস্তান