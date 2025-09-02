বিসিবি সভাপতি পদে তাহলে তামিম-বুলবুল লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। সেই নির্বাচন নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। আমিনুল ইসলাম বুলবুলকেও এটা নিয়ে অনেকবার কথা বলতে হয়েছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ব্যস্ত। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম ঘুরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বুলবুল। আগামী সপ্তাহে বিসিবির প্রধান হিসেবে তিনি নির্বাচন করবেন কি না এবং এই নির্বাচন কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমাদের ফাহিম ভাই এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। ঠিকভাবেই নির্বাচন করব। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, পরিচালক নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয়, দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে চেষ্টা করব।’
বিসিবি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে শোনা যাচ্ছে তামিম ইকবালের নামও। কদিন আগে তিনি বিসিবির রোডম্যাপ থেকে নিজেকে আড়াল করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু বিসিবির প্রভাবশালী পরিচালক মাহবুব আনামের নির্বাচন থেকে দূরে থাকার ঘোষণার পর তামিম ইকবাল সক্রিয় হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তামিম-বুলবুলের লড়াই দেখা যেতে পারে বিসিবি সভাপতি হওয়ার লড়াইয়ে।
আরও খবর পড়ুন:
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। সেই নির্বাচন নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। আমিনুল ইসলাম বুলবুলকেও এটা নিয়ে অনেকবার কথা বলতে হয়েছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ব্যস্ত। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম ঘুরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বুলবুল। আগামী সপ্তাহে বিসিবির প্রধান হিসেবে তিনি নির্বাচন করবেন কি না এবং এই নির্বাচন কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমাদের ফাহিম ভাই এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। ঠিকভাবেই নির্বাচন করব। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, পরিচালক নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয়, দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে চেষ্টা করব।’
বিসিবি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে শোনা যাচ্ছে তামিম ইকবালের নামও। কদিন আগে তিনি বিসিবির রোডম্যাপ থেকে নিজেকে আড়াল করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু বিসিবির প্রভাবশালী পরিচালক মাহবুব আনামের নির্বাচন থেকে দূরে থাকার ঘোষণার পর তামিম ইকবাল সক্রিয় হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তামিম-বুলবুলের লড়াই দেখা যেতে পারে বিসিবি সভাপতি হওয়ার লড়াইয়ে।
আরও খবর পড়ুন:
আলোচনায় থাকতেই যেন বেশি পছন্দ নেইমারের। মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে অন্যান্য বিষয়েও তাঁকে নিয়ে কথাবার্তা হয় বেশি। এবার ব্রাজিল দলে জায়গা না পেয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন তিনি। সরাসরি না বললেও আকার-ইঙ্গিতে কোচ কার্লো আনচেলত্তির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।৪ মিনিট আগে
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হাংঝুতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ মেলেনি আসিফ আলীর। স্বয়ং আসিফও হয়তো জানতেন না, পাকিস্তানের জার্সিতে এমন আক্ষেপেই তাঁর শেষটা হবে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি ক্রিকেটারের সঙ্গে ঘটল এমন কিছুই।৩ ঘণ্টা আগে
একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন রশিদ খান। শারজায় গত রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। তাতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৬৫ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে আফগান এই লেগস্পিনার।৩ ঘণ্টা আগে
যে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ এক সময় নিজেদের হারিয়ে খুঁজত, সেই সংস্করণে এখন বাংলাদেশের জয়রথ ছুটছে। লিটন দাসের নেতৃত্বে সবশেষ ৮ টি-টোয়েন্টির মধ্যে ৬ ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের আশা, সামনে দুটি মেজর টুর্নামেন্টে দল দারুণ কিছু করবে।৪ ঘণ্টা আগে