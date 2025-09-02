আমাদের কাছ থেকে আর কী চান আপনারা, তামিমের পাল্টা প্রশ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক
আক্রমণের পর আক্রমণ—নেদারল্যান্ডস সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের ধরনটা যেন এমনই। ডাচদের তুলনামূলক দুর্বল বোলিং লাইনআপকে চার-ছক্কা মেরে ওলটপালট করে দিচ্ছেন তানজিদ হাসান তামিম-সাইফ হাসানরা। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের প্রসঙ্গ যখন গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এল, তানজিদ তামিম একরকম খেপেই গিয়েছেন।
সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দুটি টি-টোয়েন্টিতেই বাংলাদেশ টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়ে রান তাড়া করে হেসেখেলে জিতেছে। ৮ ও ৯ উইকেটের বাংলাদেশের জয়ের এই দুটি ম্যাচের স্কোরকার্ডের দিকে তাকালে আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে লিটন দাস-তানজিদ তামিমদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের ছবিটা। প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে রান তাড়ার সময় বাংলাদেশের রানরেট ছিল ১০.২২ ও ৭.৮৯। গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন তানজিদ তামিম। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আমরা তো আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই খেলছি। আর কত আক্রমণাত্মক খেলা দেখতে চাচ্ছেন?’
বাংলাদেশ দলের অনুশীলন সেশনে পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডের টোটকা যে দারুণভাবে কাজ করছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। ২২ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৯ বলে ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন সাইফ হাসান। নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা লিটন সেই ম্যাচে ঝোড়ো ফিফটি করেছেন (২৯ বলে ৫৪*)। গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে সাইফ-লিটনদের ব্যাটিংয়ে নামার দরকার পড়েনি। এই ম্যাচে ৪০ বলে ৫৪ রান করে অপরাজিত থাকেন তানজিদ তামিম। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘পুরো দলকে দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা। সবাই যার যার মতো খেলতে পারবে। যার যে দায়িত্ব, সেটা মাঠে কাজে লাগানোর ব্যাপারে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে বলা হয়েছে।’
পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটাররা ছক্কা মারায় এখন ওস্তাদ হয়ে উঠেছেন। ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কা মারার দিক দিয়ে আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তিনে। এ বছর ২২ টি-টোয়েন্টিতে ১০৯ ছক্কা মেরেছে বাংলাদেশ। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ,পাকিস্তান দুটি দলই এ বছর ১৩০টি করে ছক্কা মেরেছে। আগে যেখানে বাংলাদেশের ব্যাটাররা নিয়মিত ছক্কা মারতে পারতেন না, তানজিদ তামিম-পারভেজ হোসেন ইমনরা ছক্কা মারছেন এখন বলে কয়ে। এই ব্যাপারে তানজিদ তামিম বলেন, ‘আগে তো ড্রেসিংরুমে ছিলাম না আমি। টি-টোয়েন্টিতে সবার একটা দায়িত্ব দেওয়া থাকে। স্বাধীনতাও দেওয়া আছে। মাঠে ঠিকঠাকমতো কাজে লাগানোটাই গুরুত্বপূর্ণ।’
২০২৪ থেকে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তানজিদ তামিম ৩১ ম্যাচে করেছেন ৭৩৮ রান। গড় ২৭.৩৩ ও স্ট্রাইকরেট ১২৯.০২। করেছেন চার ফিফটি। ৭০ চারের পাশাপাশি মেরেছেন ৩৪ ছক্কা। যার মধ্যে এ বছরই মেরেছেন ২৩ ছক্কা। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে গতকাল মেরেছেন ২ ছক্কা। এর আগে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে লিটন ও সাইফের ব্যাট থেকে এসেছিল ২ ও ৩ ছক্কা। আগামীকাল সিলেটে লিটনরা নামবেন ডাচদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
