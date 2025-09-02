সাকিব-তামিমসহ দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ১৪ বাংলাদেশি

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে প্রায় ১ বছর বিচ্ছিন্ন সাকিব আল হাসান। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে বেড়াচ্ছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি, টি-টেন, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট—বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সব ধরনের টুর্নামেন্টেই খেলেছেন এই সময়ে।
সাকিব এবার নাম লিখিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এসএ টোয়েন্টির নিলামে। ২০২৬ এসএ টোয়েন্টি সামনে রেখে নিলামে নাম লেখানো ক্রিকেটারদের তালিকা গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারসহ এই তালিকায় আছেন ১৪ বাংলাদেশি। অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মেহেদী হাসান মিরাজ, শেখ মেহেদী হাসান। ব্যাটার আছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয় ও লিটন দাস। পেস বোলিং লাইনআপে আছেন দুই বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান ও শরীফুল ইসলামের সঙ্গে হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান সাকিবরা। তানজিম সাকিবের শেষের দিকে ব্যাটিংও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন তাইজুল ইসলাম।
২০২৬ এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ৫৪১ ক্রিকেটার এখন পর্যন্ত নিলামে নাম লিখিয়েছেন। সর্বোচ্চ ৯৭ ক্রিকেটার আছেন ইংল্যান্ডের। জেমস অ্যান্ডারসন, মঈন আলী, অ্যালেক্স হেলসের মতো ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটাররা আছেন এই তালিকায়। শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৪ ও ২৮ ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন এই তালিকায়। নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি নাম লিখিয়েছেন নিলামে। অস্ট্রেলিয়ার থেকে পিটার হ্যাটজুগলু, ডি আর্চি শর্ট—এই দুই ক্রিকেটার এসএ টোয়েন্টির নিলামে নাম লিখিয়েছেন।
আফগানিস্তানের রশিদ খান না থাকলেও হাশমাতুল্লাহ শাহিদী, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, হজরতউল্লাহ জাজাইসহ ২৪ আফগান ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন এসএ টোয়েন্টির নিলামে। তবে এই নিলামে অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ২ ক্রিকেটার থাকার কারণ বিগ ব্যাশ। ২০২৪-২৫ মৌসুমের বিগ ব্যাশ হয়েছে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। আর ২০২৩ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের ১৪ ক্রিকেটার নাম লেখালেও বিপিএলের কারণে এসএ টোয়েন্টিতে খেলার সুযোগ নাও মিলতে পারে। কারণ, সবশেষ বিপিএল ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে। যদিও ২০২৬ বিপিএল শুরুর তারিখ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।
সাকিব সবশেষ বিপিএলে খেলার সুযোগ পাননি। বর্তমানে তিনি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে খেলছেন। ৮ ম্যাচের ৭ ইনিংসে ১৯.৭১ গড় ও ১২৮.৯৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১৩৮ রান।বোলিংয়ে ৮.১৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এদিকে লিটন, তানজিদ তামিম, শেখ মেহেদী হাসান, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোস্তাফিজ, তানজিম হাসান সাকিবরা ব্যস্ত সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ডাচদের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। আগামীকাল সিলেটে লিটনরা নামবেন ডাচদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে প্রায় ১ বছর বিচ্ছিন্ন সাকিব আল হাসান। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে বেড়াচ্ছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি, টি-টেন, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট—বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সব ধরনের টুর্নামেন্টেই খেলেছেন এই সময়ে।
সাকিব এবার নাম লিখিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এসএ টোয়েন্টির নিলামে। ২০২৬ এসএ টোয়েন্টি সামনে রেখে নিলামে নাম লেখানো ক্রিকেটারদের তালিকা গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারসহ এই তালিকায় আছেন ১৪ বাংলাদেশি। অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মেহেদী হাসান মিরাজ, শেখ মেহেদী হাসান। ব্যাটার আছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয় ও লিটন দাস। পেস বোলিং লাইনআপে আছেন দুই বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান ও শরীফুল ইসলামের সঙ্গে হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান সাকিবরা। তানজিম সাকিবের শেষের দিকে ব্যাটিংও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন তাইজুল ইসলাম।
২০২৬ এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ৫৪১ ক্রিকেটার এখন পর্যন্ত নিলামে নাম লিখিয়েছেন। সর্বোচ্চ ৯৭ ক্রিকেটার আছেন ইংল্যান্ডের। জেমস অ্যান্ডারসন, মঈন আলী, অ্যালেক্স হেলসের মতো ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটাররা আছেন এই তালিকায়। শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৪ ও ২৮ ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন এই তালিকায়। নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি নাম লিখিয়েছেন নিলামে। অস্ট্রেলিয়ার থেকে পিটার হ্যাটজুগলু, ডি আর্চি শর্ট—এই দুই ক্রিকেটার এসএ টোয়েন্টির নিলামে নাম লিখিয়েছেন।
আফগানিস্তানের রশিদ খান না থাকলেও হাশমাতুল্লাহ শাহিদী, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, হজরতউল্লাহ জাজাইসহ ২৪ আফগান ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন এসএ টোয়েন্টির নিলামে। তবে এই নিলামে অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ২ ক্রিকেটার থাকার কারণ বিগ ব্যাশ। ২০২৪-২৫ মৌসুমের বিগ ব্যাশ হয়েছে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। আর ২০২৩ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের ১৪ ক্রিকেটার নাম লেখালেও বিপিএলের কারণে এসএ টোয়েন্টিতে খেলার সুযোগ নাও মিলতে পারে। কারণ, সবশেষ বিপিএল ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে। যদিও ২০২৬ বিপিএল শুরুর তারিখ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।
সাকিব সবশেষ বিপিএলে খেলার সুযোগ পাননি। বর্তমানে তিনি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে খেলছেন। ৮ ম্যাচের ৭ ইনিংসে ১৯.৭১ গড় ও ১২৮.৯৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১৩৮ রান।বোলিংয়ে ৮.১৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। এদিকে লিটন, তানজিদ তামিম, শেখ মেহেদী হাসান, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোস্তাফিজ, তানজিম হাসান সাকিবরা ব্যস্ত সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ডাচদের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। আগামীকাল সিলেটে লিটনরা নামবেন ডাচদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
আক্রমণের পর আক্রমণ—নেদারল্যান্ডস সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের ধরনটা যেন এমনই। ডাচদের তুলনামূলক দুর্বল বোলিং লাইনআপকে চার-ছক্কা মেরে ওলটপালট করে দিচ্ছেন তানজিদ হাসান তামিম-সাইফ হাসানরা। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের প্রসঙ্গ যখন গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এল, তানজিদ তামিম একরকম খেপেই গিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন মিচেল স্টার্ক। এই তো এ বছর আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছেন ১৫ মাস আগে ভারতের বিপক্ষে সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।২ ঘণ্টা আগে
সেই একই ভেন্যু, একই কায়দায় নেদারল্যান্ডসকে ফের দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। সিলেটে টানা দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখে জিতে নিল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তবে তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবে কি না, সেটা বলতে পারছেন না তানজিদ হাসান তামিম।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও বাংলাদেশের দাপুটে পারফরম্যান্স। তাতে সিলেটে আজ জয় ৯ উইকেটে। যে জয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখে নিশ্চিত করল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ১৩৭ রান তাড়া করে ৩৯ বল হাতে রেখেই জিতেছিল বাংলাদেশ।১৫ ঘণ্টা আগে