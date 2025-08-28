Ajker Patrika
আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ০২
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) শিরোপা জয়ের পর চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল ৪ জুন। ছবি: ক্রিকইনফো
আইপিএলে প্রথম শিরোপা জয়ের পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) উদযাপনের মুহূর্ত হতে পারত মনে রাখার মতো। কিন্তু বেঙ্গালুরুর চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে পদদলিত হয়ে হতাহতের ঘটনায় আনন্দ রূপ নেয় বিষাদে। এমন ঘটনার পর নানা আলাপ-আলোচনা হলেও আরসিবি ছিল নীরব। আড়াই মাস পর নীরবতা ভাঙল তারা।

বিরাট কোহলি-রজত পতিদারদের আরসিবির আইপিএলে শিরোপা উদযাপনের সময় ৪ জুন ১১ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি আহত হয়েছিলেন অনেকে। পরের দিন আরসিবি (৫ জুন) নিজেদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে নিহত ১১ জনের পরিবারকে ১০ লাখ রুপি দেওয়া নিয়ে পোস্ট করেছিল। এই পোস্ট দেওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে নীরব হয়ে পড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ৮৪ দিন পর আজ ইনস্টাগ্রামে আরসিবি লিখেছে, ‘আমাদের দ্বাদশ ম্যান হচ্ছেন ভক্ত-সমর্থক। তাঁদের জন্য আন্তরিক বার্তাসম্বলিত চিঠি এটা। প্রায় তিন মাস আগে শেষ কোনো পোস্ট দিয়েছিলাম। এই নীরবতার অর্থ অনুপস্থিতি নয়। এটাকে শোকেরই প্রতিফলন বলা চলে।’

চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে হতাহতের ঘটনায় আরসিবি এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে কিছু লেখার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এ কারণে সামাজিক মাধ্যমে ৮৪ দিন নীরব ছিল তারা। ইনস্টাগ্রামে আরসিবি লিখেছে, ‘৪ জুনের মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে ক্লাব ও সমর্থকেরা গভীরভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। সেই নীরবতাই ছিল আসলে শোক প্রকাশের বিষয়। তখন আমরা অনেক কিছু শুনেছি ও শিখেছি। বোঝাপড়ার মাধ্যমে ‘আরসিবি কেয়ার্স’ নামে বেঙ্গালুরু নতুন একটি উদ্যোগ গড়ে তুলেছে। প্ল্যাটফর্মটা শুধু প্রতিক্রিয়ার জন্যই নয়। ভক্তদের সম্মান জানানো এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো ও সুস্থতার পথে এগিয়ে যেতে তৈরি করা হয়েছে।’

চিন্নস্বামী পদদলিত হওয়ার ঘটনায় আরসিবির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটিও গঠন করেন আদালত। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে বড় ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে ‘অসুরক্ষিত’ বলা হয়েছে। যার ফলে চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও পরে আইসিসি এই ভেন্যুর নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়। কারণ, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা (কেএসসিএ) চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি পায়নি। আরসিবি আজ বলেছে, ‘আমাদের ফিরে আসার উপলক্ষ উদযাপন নয়। পারস্পরিক যত্ন ও সহমর্মিতার জন্য ফিরে এসেছে। সমর্থকদের পাশে থেকে একসঙ্গে চলতে চাই। নিজেদের পরিচয়কে ‘কর্ণাটকের গর্ব’ হিসেবে তুলে ধরবে ফ্র্যাঞ্চাইজি।’

চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ‘অসুরক্ষিত’ হওয়ায় ঘরোয়া প্রতিযোগিতা মহারাজা টি-টোয়েন্টি ট্রফির ভেন্যু সরে যায়। মহীশুরের শ্রীকান্তদত্ত স্টেডিয়ামকে বেছে নেওয়ায় ঘরোয়া এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য। এদিকে ভারত-পাকিস্তান কোনো দলই অপর দেশে গিয়ে ক্রিকেট খেলবে না বলে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপও হবে হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। যদি পাকিস্তান ফাইনালে না ওঠে, তাহলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। সে ক্ষেত্রে চিন্নাস্বামীতে হতে পারত পাঁচটি ম্যাচ। পরবর্তীতে বিশ্বকাপের ভেন্যু হিসেবে নাভি মুম্বাইয়ের ডিওআই পাতিল স্টেডিয়ামকে বেছে নেয় আইসিসি। যাঁর ফলে বেঙ্গালুরুর ম্যাচ তো বটেই, অন্যান্য কয়েকটি ম্যাচের সূচিতেও বদল আনে আইসিসি।

