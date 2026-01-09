দক্ষিণ আফ্রিকায় অদ্ভুতুড়ে ঘটনায় পরিত্যক্ত মুজিবদের খেলা

ক্রীড়া ডেস্ক
বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে হরহামেশাই। তবে মাঝেমধ্যে কীটপতঙ্গের উৎপাত, সূর্যের মাত্রাতিরিক্ত আলো—এসব অদ্ভুতুড়ে কারণেও ম্যাচ বাতিলের ঘটনা ঘটে। গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টোয়েন্টিতেও জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালসের ম্যাচও অদ্ভুত এক ঘটনায় পরিত্যক্ত হয়েছে।
জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে গত রাতে জোবার্গ সুপার কিংসের বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পার্ল রয়্যালসের অধিনায়ক ডেভিড মিলার। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া জোবার্গ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৮৭ রান। তাদের ব্যাটিংয়ের সময়ই আকাশে ছিল কালো মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি যদিও ছিল না। কিন্তু দ্রুতই ওয়ান্ডারার্সের ‘জায়ান্ট স্ক্রিনে’ ভেসে ওঠে সতর্কবার্তা। সেখানে লেখা ছিল, ‘এলাকায় (জোহানেসবার্গে) বজ্রপাত হচ্ছে বলে নিশ্চিত হয়েছে। দয়া করে সবাই নিরাপদে চলে যান। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ খোলা জায়গায় ঘোরাফেরা করবেন না। আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।’
ওয়ান্ডারার্সের জায়ান্ট স্ক্রিনে সতর্কবার্তার অল্প সময় পরই জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালস ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পার্ল রয়্যালসের আর ব্যাটিংয়ে নামা হলো না। পার্লের স্পিনার মুজিব উর রহমান ১ উইকেট পেলেও খরুচে বোলিং করেছেন। ৪ ওভারে ৪০ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। টস হেরে আগে জোবার্গের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন জেমস ভিন্স। ৪৩ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন তিনি।
বজ্রপাতে পরিত্যক্ত হওয়ার আগেই অবশ্য জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালস ম্যাচে ঝামেলা হয়েছে। ফ্লাডলাইটে ত্রুটির কারণে জোবার্গের ইনিংসে ১৯তম ওভারে খেলা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে বাকি এক ওভার খেলা হলেও ম্যাচ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। ম্যাচে পার্ল রয়্যালসের সেরা বোলার সিকান্দার রাজা ৪ ওভারে ২৬ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মুজিব, এনকোবানি মোকোয়েনা ও হার্ডাস ভিলজোয়েন। মুজিব একটি রানআউটও করেছেন। ওয়ান্ডারার্সে গত রাতে তাঁর চেয়েও খরুচে বোলিং করেছেন মোকোয়েনা। ৪ ওভারে দিয়েছেন ৪৮ রান।
জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালস ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় এবারের এসএ টোয়েন্টিতে এই নিয়ে চারটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। ৫ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ। জিতেছে তিন ম্যাচ। একটি করে ম্যাচ হেরেছে ও পরিত্যক্ত হয়েছে। সমান ১৭ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে দুইয়ে জোবার্গ। সানরাইজার্স ও জোবার্গের নেট রানরেট +২.৯৫৩ ও +১.২১৯। তিনে থাকা পার্ল রয়্যালসের পয়েন্ট ১৫।
বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে হরহামেশাই। তবে মাঝেমধ্যে কীটপতঙ্গের উৎপাত, সূর্যের মাত্রাতিরিক্ত আলো—এসব অদ্ভুতুড়ে কারণেও ম্যাচ বাতিলের ঘটনা ঘটে। গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টোয়েন্টিতেও জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালসের ম্যাচও অদ্ভুত এক ঘটনায় পরিত্যক্ত হয়েছে।
জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে গত রাতে জোবার্গ সুপার কিংসের বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পার্ল রয়্যালসের অধিনায়ক ডেভিড মিলার। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া জোবার্গ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৮৭ রান। তাদের ব্যাটিংয়ের সময়ই আকাশে ছিল কালো মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি যদিও ছিল না। কিন্তু দ্রুতই ওয়ান্ডারার্সের ‘জায়ান্ট স্ক্রিনে’ ভেসে ওঠে সতর্কবার্তা। সেখানে লেখা ছিল, ‘এলাকায় (জোহানেসবার্গে) বজ্রপাত হচ্ছে বলে নিশ্চিত হয়েছে। দয়া করে সবাই নিরাপদে চলে যান। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ খোলা জায়গায় ঘোরাফেরা করবেন না। আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।’
ওয়ান্ডারার্সের জায়ান্ট স্ক্রিনে সতর্কবার্তার অল্প সময় পরই জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালস ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পার্ল রয়্যালসের আর ব্যাটিংয়ে নামা হলো না। পার্লের স্পিনার মুজিব উর রহমান ১ উইকেট পেলেও খরুচে বোলিং করেছেন। ৪ ওভারে ৪০ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। টস হেরে আগে জোবার্গের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন জেমস ভিন্স। ৪৩ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন তিনি।
বজ্রপাতে পরিত্যক্ত হওয়ার আগেই অবশ্য জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালস ম্যাচে ঝামেলা হয়েছে। ফ্লাডলাইটে ত্রুটির কারণে জোবার্গের ইনিংসে ১৯তম ওভারে খেলা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে বাকি এক ওভার খেলা হলেও ম্যাচ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। ম্যাচে পার্ল রয়্যালসের সেরা বোলার সিকান্দার রাজা ৪ ওভারে ২৬ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মুজিব, এনকোবানি মোকোয়েনা ও হার্ডাস ভিলজোয়েন। মুজিব একটি রানআউটও করেছেন। ওয়ান্ডারার্সে গত রাতে তাঁর চেয়েও খরুচে বোলিং করেছেন মোকোয়েনা। ৪ ওভারে দিয়েছেন ৪৮ রান।
জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালস ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় এবারের এসএ টোয়েন্টিতে এই নিয়ে চারটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। ৫ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ। জিতেছে তিন ম্যাচ। একটি করে ম্যাচ হেরেছে ও পরিত্যক্ত হয়েছে। সমান ১৭ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে দুইয়ে জোবার্গ। সানরাইজার্স ও জোবার্গের নেট রানরেট +২.৯৫৩ ও +১.২১৯। তিনে থাকা পার্ল রয়্যালসের পয়েন্ট ১৫।
জীবন কখনো কখনো সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। ১৩ বছরের এক কিশোরী। আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে যার ঢাকায় পা রাখার কয়েক দিনের মধ্যে শুনতে হলো বাবা হারানোর খবর। শোক তাকে ছেয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু পাথরে পরিণত করতে পারেনি। বরং শোককে শক্তিতে রূপ দিয়ে মাতিয়েছে সবুজ গালিচা।৭ মিনিট আগে
ডাম্বুলায় পরশু তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। সিরিজে টিকে থাকতে এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে জিততেই হবে।২ ঘণ্টা আগে
স্প্যানিশ সুপার কাপ, কোপা দেল রে, লা লিগা—চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ২০২৪-২৫ মৌসুমে এই তিনটি মেজর শিরোপা খুইয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। লস ব্লাঙ্কোসদের কাছে এবারের স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালটা তাই প্রতিশোধের মিশন। তবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পে খেলতে পারবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।২ ঘণ্টা আগে
দুই মাস আগে গোল্ড কোস্টের একটি হোটেলে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক জর্জ বেইলি। নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স না থাকলেও দলের প্রায় সবাই পরিচিত মুখ। কিন্তু এরপর ছিটকে গেলেন জশ হ্যাজেলউডও। বোলিংয়ে অভিজ্ঞ বলতে গেলে মিচেল স্টার্ক আর নাথান লায়ন।৩ ঘণ্টা আগে