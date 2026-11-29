ধোনিকে ছুঁয়ে ৩৬ বছরের রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে ভারতীয় ক্রিকেটার
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে উইকেটকিপার হিসেবে সাত বা তার নিচের পজিশনে নেমে একাধিক হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানো ভারতীয় খেলোয়াড়ের তালিকাটা খুব বড় না। তবে এই তালিকায় তিন হাফ সেঞ্চুরিতে সবার উপরে রয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। এবার তাঁর সেই কীর্তিতে ভাগ বসিয়েছেন আরেক ভারতীয় তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেল।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজে টানা দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরির দেখা পেলেন ভারতের এই উইকেটকিপার ব্যাটার। এতে কিউইদের মাটিতে নিজের প্রথম টেস্ট সিরিজেই ধারাবাহিকতার প্রমাণ দিয়েছেন জুরেল। ওয়েলিংটনে সিরিজের প্রথম টেস্টে খেলেছেন ৭৮ রানের ইনিংস এবং দ্বিতীয় টেস্টেও করেছেন ৫০ রান। এর মধ্য দিয়ে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে সাত বা তার নিচের পজিশনে ব্যাটিং করে একাধিক হাফ সেঞ্চুরি করা তৃতীয় ভারতীয় হয়েছেন তিনি।
এই কীর্তিতে সাবেক উইকেটকিপার কিরণ মোরের পাশে বসেছেন জুরেল। ১৯৯০ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে প্রতিটি টেস্টে অর্ধশতক করেছিলেন মোরে। তাঁর ইনিংস দুটি ছিল ৭৩ ও ৫০ রানের। এই তালিকায় সবার উপরে আছেন ভারতের কিংবদন্তি অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তাঁর টেস্ট অর্ধশতক তিনটি।
২০০৯ সালের এপ্রিলে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে সাত নম্বরে ব্যাটিং করে দুই ইনিংসেই অর্ধশতক করেছিলেন ধোনি। এরপর ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে একই মাঠে আট নম্বরে নেমেও পেয়েছিলেন আরেকটি অর্ধশতকের দেখা।
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সাত বা তার নিচে ব্যাটিং করে একাধিক টেস্ট অর্ধশতক করা ভারতীয়:
১. কিরণ মোরে—২টি (১৯৯০)
২. মহেন্দ্র সিং ধোনি—৩টি (২০০৯ ও ২০১৪)
৩. ধ্রুব জুরেল—২টি (২০২৬)*
জুরেলের ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বড় দিক ছিল ধৈর্য ও নিখুঁত টেকনিক। আক্রমণ কিংবা রক্ষণ–দুই ক্ষেত্রেই বলের লাইনে গিয়ে খেলেছেন তিনি। ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করা জুরেল অষ্টম উইকেটে আকাশ দীপের সঙ্গে ৪৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন। ৫২ বলে ২৯ রান করেন আকাশ। তাঁদের এই জুটিতেই তৃতীয় দিনে ফলোঅন এড়ায় ভারত।
চলমান টেস্টে আবার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলে ধোনির রেকর্ড ভাঙার হাতছানি রয়েছে জুরেলের সামনে।