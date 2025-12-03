অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় আইন অমান্য করে মুখ খুললেন স্টোকস

ক্রীড়া ডেস্ক
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।
অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে ২৬ নভেম্বর পৌঁছেছে স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দল। সিরিজে বাজে শুরুর পর মন ফুরফুরে রাখতে একটু ব্রিসবেন শহরে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক স্টোকস, পেসার মার্ক উড এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথ।এই তিন ইংলিশ ক্রিকেটার ই-স্কুটারে ঘুরছিলেন হেলমেট ছাড়া। কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী শহরে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালিয়েই আইন লংঘন করেছেন তাঁরা। কুইন্সল্যান্ডের সড়ক আইনের ধারা ২৫৬ এ(১) অনুযায়ী, হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে সর্বোচ্চ ১৬৬ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা হতে পারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৩৩৩ টাকা।
স্টোকস-স্মিথরা কবে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে সামাজিক মাধ্যমে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালানোর ছবি ছড়িয়ে পড়লে সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। স্টোকস এটাতে দোষের কিছু দেখছেন না। গ্যাবা টেস্ট শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন,
‘ক্রিকেটের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ঘোরার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ। এখানে অনেক কিছুই করার থাকে। সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনার ওপর চাপ থাকবে, তখন সতেজ থাকার জন্য আপনি ঘুরতে বের হবেন। সময়টা উপভোগ করবেন। বাইরে ঘুরতে যাওয়া ও গলফ কোর্সে ঘুরতে যাওয়া, লাঞ্চ করা, কফি পান করা, স্কুটারে ঘোরার ব্যাপারে দোষের কিছু দেখছি না।’
ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার চর্চা না করতে সাংবাদিকদের হুঁশিয়ারি করলেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়ক বলেন,‘সংবাদমাধ্যম তাদের কাজ করছে ভালো কথা। তারা বিনয়ের সঙ্গে কাজ করুক। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে মাথা ঘামাবেন না। আমাদের কাজ আমরা করব। তারা তাদের কাজ করবে। তারা আমাদের কর্মকাণ্ড রেকর্ড করতে পারে। দলের সবার কাছে একই বার্তা যে ক্যামেরায় কী রেকর্ড হয়ে গেল, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমরা মানুষ। যখনই সুযোগ পাব, একটা দেশে নিজেদের উপভোগ করার অধিকার আছে। ইংল্যান্ডে অনেক ঠাণ্ডার মধ্যেও রাত চারটায় ঘুরতে বেরিয়েছি।’
অ্যাশেজের পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া আগামীকাল খেলতে নামবে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল হতে যাওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি হবে গোলাপি বলে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।
অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে ২৬ নভেম্বর পৌঁছেছে স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দল। সিরিজে বাজে শুরুর পর মন ফুরফুরে রাখতে একটু ব্রিসবেন শহরে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক স্টোকস, পেসার মার্ক উড এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথ।এই তিন ইংলিশ ক্রিকেটার ই-স্কুটারে ঘুরছিলেন হেলমেট ছাড়া। কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী শহরে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালিয়েই আইন লংঘন করেছেন তাঁরা। কুইন্সল্যান্ডের সড়ক আইনের ধারা ২৫৬ এ(১) অনুযায়ী, হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে সর্বোচ্চ ১৬৬ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা হতে পারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৩৩৩ টাকা।
স্টোকস-স্মিথরা কবে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে সামাজিক মাধ্যমে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালানোর ছবি ছড়িয়ে পড়লে সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। স্টোকস এটাতে দোষের কিছু দেখছেন না। গ্যাবা টেস্ট শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন,
‘ক্রিকেটের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ঘোরার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ। এখানে অনেক কিছুই করার থাকে। সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনার ওপর চাপ থাকবে, তখন সতেজ থাকার জন্য আপনি ঘুরতে বের হবেন। সময়টা উপভোগ করবেন। বাইরে ঘুরতে যাওয়া ও গলফ কোর্সে ঘুরতে যাওয়া, লাঞ্চ করা, কফি পান করা, স্কুটারে ঘোরার ব্যাপারে দোষের কিছু দেখছি না।’
ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার চর্চা না করতে সাংবাদিকদের হুঁশিয়ারি করলেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়ক বলেন,‘সংবাদমাধ্যম তাদের কাজ করছে ভালো কথা। তারা বিনয়ের সঙ্গে কাজ করুক। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে মাথা ঘামাবেন না। আমাদের কাজ আমরা করব। তারা তাদের কাজ করবে। তারা আমাদের কর্মকাণ্ড রেকর্ড করতে পারে। দলের সবার কাছে একই বার্তা যে ক্যামেরায় কী রেকর্ড হয়ে গেল, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমরা মানুষ। যখনই সুযোগ পাব, একটা দেশে নিজেদের উপভোগ করার অধিকার আছে। ইংল্যান্ডে অনেক ঠাণ্ডার মধ্যেও রাত চারটায় ঘুরতে বেরিয়েছি।’
অ্যাশেজের পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া আগামীকাল খেলতে নামবে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল হতে যাওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি হবে গোলাপি বলে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
ক্রীড়া ডেস্ক
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।
অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে ২৬ নভেম্বর পৌঁছেছে স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দল। সিরিজে বাজে শুরুর পর মন ফুরফুরে রাখতে একটু ব্রিসবেন শহরে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক স্টোকস, পেসার মার্ক উড এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথ।এই তিন ইংলিশ ক্রিকেটার ই-স্কুটারে ঘুরছিলেন হেলমেট ছাড়া। কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী শহরে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালিয়েই আইন লংঘন করেছেন তাঁরা। কুইন্সল্যান্ডের সড়ক আইনের ধারা ২৫৬ এ(১) অনুযায়ী, হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে সর্বোচ্চ ১৬৬ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা হতে পারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৩৩৩ টাকা।
স্টোকস-স্মিথরা কবে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে সামাজিক মাধ্যমে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালানোর ছবি ছড়িয়ে পড়লে সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। স্টোকস এটাতে দোষের কিছু দেখছেন না। গ্যাবা টেস্ট শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন,
‘ক্রিকেটের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ঘোরার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ। এখানে অনেক কিছুই করার থাকে। সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনার ওপর চাপ থাকবে, তখন সতেজ থাকার জন্য আপনি ঘুরতে বের হবেন। সময়টা উপভোগ করবেন। বাইরে ঘুরতে যাওয়া ও গলফ কোর্সে ঘুরতে যাওয়া, লাঞ্চ করা, কফি পান করা, স্কুটারে ঘোরার ব্যাপারে দোষের কিছু দেখছি না।’
ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার চর্চা না করতে সাংবাদিকদের হুঁশিয়ারি করলেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়ক বলেন,‘সংবাদমাধ্যম তাদের কাজ করছে ভালো কথা। তারা বিনয়ের সঙ্গে কাজ করুক। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে মাথা ঘামাবেন না। আমাদের কাজ আমরা করব। তারা তাদের কাজ করবে। তারা আমাদের কর্মকাণ্ড রেকর্ড করতে পারে। দলের সবার কাছে একই বার্তা যে ক্যামেরায় কী রেকর্ড হয়ে গেল, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমরা মানুষ। যখনই সুযোগ পাব, একটা দেশে নিজেদের উপভোগ করার অধিকার আছে। ইংল্যান্ডে অনেক ঠাণ্ডার মধ্যেও রাত চারটায় ঘুরতে বেরিয়েছি।’
অ্যাশেজের পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া আগামীকাল খেলতে নামবে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল হতে যাওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি হবে গোলাপি বলে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।
অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে ২৬ নভেম্বর পৌঁছেছে স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দল। সিরিজে বাজে শুরুর পর মন ফুরফুরে রাখতে একটু ব্রিসবেন শহরে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক স্টোকস, পেসার মার্ক উড এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথ।এই তিন ইংলিশ ক্রিকেটার ই-স্কুটারে ঘুরছিলেন হেলমেট ছাড়া। কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী শহরে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালিয়েই আইন লংঘন করেছেন তাঁরা। কুইন্সল্যান্ডের সড়ক আইনের ধারা ২৫৬ এ(১) অনুযায়ী, হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে সর্বোচ্চ ১৬৬ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা হতে পারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৩৩৩ টাকা।
স্টোকস-স্মিথরা কবে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে সামাজিক মাধ্যমে হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালানোর ছবি ছড়িয়ে পড়লে সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। স্টোকস এটাতে দোষের কিছু দেখছেন না। গ্যাবা টেস্ট শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন,
‘ক্রিকেটের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ঘোরার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ। এখানে অনেক কিছুই করার থাকে। সফরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনার ওপর চাপ থাকবে, তখন সতেজ থাকার জন্য আপনি ঘুরতে বের হবেন। সময়টা উপভোগ করবেন। বাইরে ঘুরতে যাওয়া ও গলফ কোর্সে ঘুরতে যাওয়া, লাঞ্চ করা, কফি পান করা, স্কুটারে ঘোরার ব্যাপারে দোষের কিছু দেখছি না।’
ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার চর্চা না করতে সাংবাদিকদের হুঁশিয়ারি করলেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়ক বলেন,‘সংবাদমাধ্যম তাদের কাজ করছে ভালো কথা। তারা বিনয়ের সঙ্গে কাজ করুক। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে মাথা ঘামাবেন না। আমাদের কাজ আমরা করব। তারা তাদের কাজ করবে। তারা আমাদের কর্মকাণ্ড রেকর্ড করতে পারে। দলের সবার কাছে একই বার্তা যে ক্যামেরায় কী রেকর্ড হয়ে গেল, সেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমরা মানুষ। যখনই সুযোগ পাব, একটা দেশে নিজেদের উপভোগ করার অধিকার আছে। ইংল্যান্ডে অনেক ঠাণ্ডার মধ্যেও রাত চারটায় ঘুরতে বেরিয়েছি।’
অ্যাশেজের পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া আগামীকাল খেলতে নামবে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল হতে যাওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি হবে গোলাপি বলে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
চতুর্থ দিনে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন সোহাগ গাজী ও প্রীতম কুমার। ম্যাজিক্যাল ফিগারে পৌঁছালেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি তাঁদের কেউ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডে নিজ নিজ ম্যাচে হেরেছে রাজশাহী ও বরিশাল।১ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।২ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চতুর্থ দিনে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন সোহাগ গাজী ও প্রীতম কুমার। ম্যাজিক্যাল ফিগারে পৌঁছালেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি তাঁদের কেউ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডে নিজ নিজ ম্যাচে হেরেছে রাজশাহী ও বরিশাল।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিনেই রাজশাহীর হারের শঙ্কা তৈরি করে হয়। প্রথম ইনিংসে ২৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩৬ রান তোলে সফরকারী দল। ১৪৩ রান করেন প্রীতম। ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন এসএম মেহরব। ৩৮ রানের মামুলি লক্ষ্য দাঁড়ায় সিলেটের সামনে। জবাব দিতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে স্বাগতিকেরা। জাকির হাসান ২০ ও মুবিন আহমেদ দিশান ১৩ রানে অপরাজিত থেকে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন।
এর আগে প্রথম ইনিংসে ২৩৬ রানে থামে রাজশাহী। জবাবে অমিত হাসানের ডাবল সেঞ্চুরি ও আসাদুল্লা আল গালিবের সেঞ্চুরিতে ৫৩৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে সিলেট। অমিতের অবদান ২১৩ রান। অল্পের জন্য দ্বিশতকের দেখা পাননি গালিব। ১৮০ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালকে ৩৮০ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ময়মনসিংহ। বড় লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ১০৮ রানে ৪ উইকেট হারায় বরিশাল। শেষদিনে ৬ উইকেট হাতে রেখে আরও ২৭২ রান করতে হতো তাদের। সোহাগের সেঞ্চুরি ও জাহিদুজ্জামান খানের ফিফটির পরও এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি বরিশাল। ৩১৬ রানে অলআউট হয়েছে তারা। ১০২ রান করেন সোহাগ। জাহিদুজ্জামান এনে দেন ৮০ রান।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ঢাকার সঙ্গে স্বাগতিকেদের ম্যাচ ড্র হয়েছে। ১৬৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১২৩ রানে ৬ উইকেট হারায় অতিথিরা। ৫৪ রানে অপরাজিত ছিলেন রায়ান রাফসান রহমান। মূলত সৌম্য সরকার ও ইমরুনুজ্জামানের ব্যাটে হারের শঙ্কা এড়িয়েছে খুলনা। ১০৯ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর এই দুজনের ফিফটিতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮০ রান তোলে তারা। ইমরানুজ্জামান ৬৬ ও সৌম্য করেন ৫৫ রান।
চতুর্থ দিনে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন সোহাগ গাজী ও প্রীতম কুমার। ম্যাজিক্যাল ফিগারে পৌঁছালেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি তাঁদের কেউ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডে নিজ নিজ ম্যাচে হেরেছে রাজশাহী ও বরিশাল।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিনেই রাজশাহীর হারের শঙ্কা তৈরি করে হয়। প্রথম ইনিংসে ২৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩৬ রান তোলে সফরকারী দল। ১৪৩ রান করেন প্রীতম। ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন এসএম মেহরব। ৩৮ রানের মামুলি লক্ষ্য দাঁড়ায় সিলেটের সামনে। জবাব দিতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে স্বাগতিকেরা। জাকির হাসান ২০ ও মুবিন আহমেদ দিশান ১৩ রানে অপরাজিত থেকে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন।
এর আগে প্রথম ইনিংসে ২৩৬ রানে থামে রাজশাহী। জবাবে অমিত হাসানের ডাবল সেঞ্চুরি ও আসাদুল্লা আল গালিবের সেঞ্চুরিতে ৫৩৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে সিলেট। অমিতের অবদান ২১৩ রান। অল্পের জন্য দ্বিশতকের দেখা পাননি গালিব। ১৮০ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালকে ৩৮০ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ময়মনসিংহ। বড় লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ১০৮ রানে ৪ উইকেট হারায় বরিশাল। শেষদিনে ৬ উইকেট হাতে রেখে আরও ২৭২ রান করতে হতো তাদের। সোহাগের সেঞ্চুরি ও জাহিদুজ্জামান খানের ফিফটির পরও এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি বরিশাল। ৩১৬ রানে অলআউট হয়েছে তারা। ১০২ রান করেন সোহাগ। জাহিদুজ্জামান এনে দেন ৮০ রান।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ঢাকার সঙ্গে স্বাগতিকেদের ম্যাচ ড্র হয়েছে। ১৬৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১২৩ রানে ৬ উইকেট হারায় অতিথিরা। ৫৪ রানে অপরাজিত ছিলেন রায়ান রাফসান রহমান। মূলত সৌম্য সরকার ও ইমরুনুজ্জামানের ব্যাটে হারের শঙ্কা এড়িয়েছে খুলনা। ১০৯ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর এই দুজনের ফিফটিতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮০ রান তোলে তারা। ইমরানুজ্জামান ৬৬ ও সৌম্য করেন ৫৫ রান।
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।১ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।২ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।
নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের দলে ছিল না। তবু ব্রিসবেন টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা এখনো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক আজ ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এলেও চূড়ান্ত একাদশ নিশ্চিত করতে পারেননি। কামিন্সের জন্য এখনো দরজা খোলা রয়েছে বলে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে তিনি অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন।
পিঠের চোটে পড়ায় পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি কামিন্স। শুক্রবার যখন অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ঘোষণা করেছিল, সেখানে তাঁর নাম ছিল না। তবে পিঠের চোট থেকে তিনি ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন। পার্থ ও ব্রিসবেনে নেটে দারুণ বোলিং করছেন তিনি। কামিন্সকে নিয়ে স্মিথ বলেন, ‘নেটে যেভাবে বোলিং করেছে, তাতে তাকে দারুণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। ম্যাচের ব্যাপারটা অবশ্যই আলাদা। কিন্তু সে দারুণভাবে এগোচ্ছে। সে জানে তার শরীরের কী অবস্থা। আমরা অপেক্ষায় আছি।’
অস্ট্রেলিয়ার দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল উসমান খাজার ছিটকে যাওয়ার কারণে। পিঠের চোটে পড়ায় অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন। খাজার পরিবর্তে ট্রাভিস হেডকে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু হেড ওপেনিংয়ে গেলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা তৈরি হবে। বিউ ওয়েবস্টার, জস ইংলিশকে দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে স্বাগতিকেরা। যদিও স্মিথ এই ব্যাপারে কোনো কিছু নিশ্চিত করেননি। ৩৬ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটার বলেন, ‘পুরো জিনিসটা এখনো আলোচনায় আছে। উইকেট কী অবস্থায় আছে, সেটা দেখে আমরা একাদশ ঠিক করব।’
ব্রিসবেন টেস্টের চূড়ান্ত একাদশের ব্যাপারে আজ বিকেলে সিএ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গেছে। প্রথম টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
আরও পড়ুন:
ব্রিসবেন টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়লেন খাজা, কারণ কী
নিয়মিত অধিনায়ককে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টেও পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।
নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের দলে ছিল না। তবু ব্রিসবেন টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা এখনো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক আজ ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এলেও চূড়ান্ত একাদশ নিশ্চিত করতে পারেননি। কামিন্সের জন্য এখনো দরজা খোলা রয়েছে বলে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে তিনি অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন।
পিঠের চোটে পড়ায় পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি কামিন্স। শুক্রবার যখন অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ঘোষণা করেছিল, সেখানে তাঁর নাম ছিল না। তবে পিঠের চোট থেকে তিনি ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন। পার্থ ও ব্রিসবেনে নেটে দারুণ বোলিং করছেন তিনি। কামিন্সকে নিয়ে স্মিথ বলেন, ‘নেটে যেভাবে বোলিং করেছে, তাতে তাকে দারুণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। ম্যাচের ব্যাপারটা অবশ্যই আলাদা। কিন্তু সে দারুণভাবে এগোচ্ছে। সে জানে তার শরীরের কী অবস্থা। আমরা অপেক্ষায় আছি।’
অস্ট্রেলিয়ার দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল উসমান খাজার ছিটকে যাওয়ার কারণে। পিঠের চোটে পড়ায় অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন। খাজার পরিবর্তে ট্রাভিস হেডকে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু হেড ওপেনিংয়ে গেলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা তৈরি হবে। বিউ ওয়েবস্টার, জস ইংলিশকে দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে স্বাগতিকেরা। যদিও স্মিথ এই ব্যাপারে কোনো কিছু নিশ্চিত করেননি। ৩৬ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটার বলেন, ‘পুরো জিনিসটা এখনো আলোচনায় আছে। উইকেট কী অবস্থায় আছে, সেটা দেখে আমরা একাদশ ঠিক করব।’
ব্রিসবেন টেস্টের চূড়ান্ত একাদশের ব্যাপারে আজ বিকেলে সিএ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গেছে। প্রথম টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
আরও পড়ুন:
ব্রিসবেন টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়লেন খাজা, কারণ কী
নিয়মিত অধিনায়ককে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টেও পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।১ ঘণ্টা আগে
চতুর্থ দিনে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন সোহাগ গাজী ও প্রীতম কুমার। ম্যাজিক্যাল ফিগারে পৌঁছালেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি তাঁদের কেউ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডে নিজ নিজ ম্যাচে হেরেছে রাজশাহী ও বরিশাল।১ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।
আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে কৃপণ বোলিং করলেও কোনো উইকেট পাননি মোস্তাফিজ। চট্টগ্রামে গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বাংলাদেশের ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিততে তাঁর এই বোলিং অসাধারণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর ২ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন আট নম্বরে উঠে এসেছেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৬৬৫।
মোস্তাফিজের মতো উন্নতি হয়েছে শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমনদেরও। টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৪, ১৯ ও ২৫ নম্বরে অবস্থান করছেন শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ। মেহেদী এগিয়েছেন তিন ধাপ। রিশাদ ও নাসুম পাঁচ ধাপ করে এগিয়েছেন। মেহেদী, রিশাদ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন। মেহেদী পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। নাসুমের সমান ৫৯৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ২৫ নম্বরে রবি বিষ্ণুই। নাসুম এগোলেও বিষ্ণুই এক ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২১ ধাপ এগিয়ে ৩৮ নম্বরে পারভেজ হোসেন ইমন। পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে অবস্থান করছেন তাওহীদ হৃদয়। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেছেন হৃদয়।
হৃদয়ের সমান ৫৩৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪২ নম্বরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তবে ম্যাক্সওয়েল দুই ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে অবস্থান করছেন লিটন দাস। তবে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক দুই ধাপ পিছিয়েছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫২৩। পিছিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিমও। এক ধাপ পিছিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৯ নম্বরে তিনি। গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৬ বলে ৫৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ফিল্ডিংয়ে ধরেছেন পাঁচ ক্যাচ। লিটন ও তামিম টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৬৫ ও ৬৪ রান করেছেন।
৭৮০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে ভারতের বরুণ চক্রবর্তী। দুই ও তিনে থাকা জ্যাকব ডাফি ও রশিদ খানের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৯ ও ৬৯৪। তাঁদেরও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চার ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে চার নম্বরে এখন আবরার আহমেদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৯১। দুই ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১১ নম্বরে আবরারের সতীর্থ মোহাম্মদ নাওয়াজ। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফাইনালসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন তিনি। ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার।
৯২০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন সাইম আইয়ুব। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৯৫। তাতে সিংহাসন খুইয়ে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে নেমে গেলেন সিকান্দার রাজা। সদ্য পাকিস্তানে শেষ হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন রাজা ও সাইম। রাজা এই সিরিজে করেছেন ১৪১ রান। সাইমের ব্যাট থেকে এসেছে ১১৮ রান।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।
আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে কৃপণ বোলিং করলেও কোনো উইকেট পাননি মোস্তাফিজ। চট্টগ্রামে গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বাংলাদেশের ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিততে তাঁর এই বোলিং অসাধারণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর ২ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন আট নম্বরে উঠে এসেছেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৬৬৫।
মোস্তাফিজের মতো উন্নতি হয়েছে শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমনদেরও। টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৪, ১৯ ও ২৫ নম্বরে অবস্থান করছেন শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ। মেহেদী এগিয়েছেন তিন ধাপ। রিশাদ ও নাসুম পাঁচ ধাপ করে এগিয়েছেন। মেহেদী, রিশাদ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন। মেহেদী পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। নাসুমের সমান ৫৯৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ২৫ নম্বরে রবি বিষ্ণুই। নাসুম এগোলেও বিষ্ণুই এক ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২১ ধাপ এগিয়ে ৩৮ নম্বরে পারভেজ হোসেন ইমন। পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে অবস্থান করছেন তাওহীদ হৃদয়। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেছেন হৃদয়।
হৃদয়ের সমান ৫৩৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪২ নম্বরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তবে ম্যাক্সওয়েল দুই ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে অবস্থান করছেন লিটন দাস। তবে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক দুই ধাপ পিছিয়েছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫২৩। পিছিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিমও। এক ধাপ পিছিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৯ নম্বরে তিনি। গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৬ বলে ৫৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ফিল্ডিংয়ে ধরেছেন পাঁচ ক্যাচ। লিটন ও তামিম টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৬৫ ও ৬৪ রান করেছেন।
৭৮০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে ভারতের বরুণ চক্রবর্তী। দুই ও তিনে থাকা জ্যাকব ডাফি ও রশিদ খানের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৯ ও ৬৯৪। তাঁদেরও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চার ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে চার নম্বরে এখন আবরার আহমেদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৯১। দুই ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১১ নম্বরে আবরারের সতীর্থ মোহাম্মদ নাওয়াজ। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফাইনালসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন তিনি। ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার।
৯২০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন সাইম আইয়ুব। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৯৫। তাতে সিংহাসন খুইয়ে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে নেমে গেলেন সিকান্দার রাজা। সদ্য পাকিস্তানে শেষ হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন রাজা ও সাইম। রাজা এই সিরিজে করেছেন ১৪১ রান। সাইমের ব্যাট থেকে এসেছে ১১৮ রান।
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।১ ঘণ্টা আগে
চতুর্থ দিনে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন সোহাগ গাজী ও প্রীতম কুমার। ম্যাজিক্যাল ফিগারে পৌঁছালেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি তাঁদের কেউ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডে নিজ নিজ ম্যাচে হেরেছে রাজশাহী ও বরিশাল।১ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।
রাঁচিতে সেদিন আগে ব্যাট করে ৩৪৯ রান তোলে ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অতিথিদের ইনিংসের ২২ তম ওভারের কথা। রানার করা সে ওভারের চতুর্থ বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রানে ব্যাট করতে থাকা দেওয়াল্ড ব্রেভিস।
আউটের পর তাঁকে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রানা। তাতে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এই বোলার। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে এমন ভাষা, আচরণ বা ইশারা নিধিদ্ধ যা ব্যাটারকে হেয় করতে পারে বা আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।
নিয়ম ভঙ্গ করায় রানাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন রানা। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ২ বছরে প্রথম এমন শাস্তি পেলেন এই পেসার।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনে প্রথম আঘাত হানেন রানা। দ্বিতীয় ওভারে বোল্ড করেন ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে। তাঁর করা একই ওভারে রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন কুইন্টন ডি কক। এই দুই ব্যাটারের কেউই রানের খাতা খুলতে পারেননি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।
রাঁচিতে সেদিন আগে ব্যাট করে ৩৪৯ রান তোলে ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অতিথিদের ইনিংসের ২২ তম ওভারের কথা। রানার করা সে ওভারের চতুর্থ বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রানে ব্যাট করতে থাকা দেওয়াল্ড ব্রেভিস।
আউটের পর তাঁকে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রানা। তাতে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এই বোলার। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে এমন ভাষা, আচরণ বা ইশারা নিধিদ্ধ যা ব্যাটারকে হেয় করতে পারে বা আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।
নিয়ম ভঙ্গ করায় রানাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন রানা। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ২ বছরে প্রথম এমন শাস্তি পেলেন এই পেসার।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনে প্রথম আঘাত হানেন রানা। দ্বিতীয় ওভারে বোল্ড করেন ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে। তাঁর করা একই ওভারে রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন কুইন্টন ডি কক। এই দুই ব্যাটারের কেউই রানের খাতা খুলতে পারেননি।
পার্থে ৮ উইকেটে হারে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজ শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, এর বাইরেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। এ সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পড়ে গেলেন পুলিশের নজরদারিতে। এই ঘটনার পর মুখ খুললেন ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস।১ ঘণ্টা আগে
চতুর্থ দিনে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন সোহাগ গাজী ও প্রীতম কুমার। ম্যাজিক্যাল ফিগারে পৌঁছালেও দলের হার ঠেকাতে পারেননি তাঁদের কেউ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডে নিজ নিজ ম্যাচে হেরেছে রাজশাহী ও বরিশাল।১ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।২ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।৩ ঘণ্টা আগে