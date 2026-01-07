পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকবেন জেনেও তাঁদের নিয়ে বিশ্বকাপের দল দিল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের থাকলেও পুরোটা সময় খেলা নাও হতে পারে লকি ফার্গুসন ও ম্যাট হেনরির। ভারত-শ্রীলঙ্কায় ফেব্রুয়ারি-মার্চে আইসিসি ইভেন্ট চলার সময় পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকতে পারেন তাঁরা (ফার্গুসন-হেনরি)। এমনকি নিউজিল্যান্ডের এই দুই তারকা পেসার চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি।
মিচেল স্যান্টনারকে অধিনায়ক করে গত রাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। দল ঘোষণার সময় ফার্গুসন-হেনরির সম্ভাব্য পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘বিশ্বকাপ চলার সময় ফার্গুসন-হেনরি বাবা হতে পারেন ফার্গুসন-হেনরি। সেকারণে তাঁরা তখন স্বল্পমেয়াদি পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকতে পারেন।’ পায়ের পেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠার কাছাকাছি এখন হেনরি-ফার্গুসন।
উপমহাদেশের কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে শক্তিশালী স্পিন আক্রমণ নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। অধিনায়ক স্যান্টনারের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন লেগস্পিনার ইশ সোধি। ব্যাটিংয়েও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন স্যান্টনার। পাশাপাশি রাচীন রবীন্দ্র, মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপসের মতো স্পিন বোলিং অলরাউন্ডাররা আছেন বিশ্বকাপ দলে। গত বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাজপাখির মতো উড়ে ক্যাচ ধরে নজর কেড়েছেন ফিলিপস। স্যান্টনারের ফিল্ডিংও দুর্দান্ত।
নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে টপ অর্ডারে ফিন অ্যালেন, রাচীন, ডেভন কনওয়ে, টিম সেইফার্টের মতো বিধ্বংসী ব্যাটাররা আছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুই সেঞ্চুরি রয়েছে অ্যালেনের। মিডল অর্ডারে ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যানের পাশাপাশি ফিলিপসের ক্যামিও ইনিংস ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। পেস বোলিং লাইনআপে হেনরি-ফার্গুসনের সঙ্গে আছেন অ্যাডাম মিলনে। তিন স্বীকৃত পেসারের সঙ্গে পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিমি নিশাম রয়েছেন। মিলনে সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন ২০২৫ সালের জুলাইয়ে। নিশাম গত বছরের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে শেষবার খেলেছেন।
চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠার পরও অ্যালেন, চ্যাপম্যান, স্যান্টনারদের রাখা হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। অ্যালেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন। চ্যাপম্যানের চোট গোড়ালিতে। মাংসপেশির চোটের সঙ্গে লড়ছেন স্যান্টনার। বিশ্বকাপের সময় সম্ভাব্য পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা ফার্গুসন ১৪ মাস ধরে নেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। সবশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন তিনি। বিশ্বকাপে ১৫ ক্রিকেটারের সঙ্গে রিজার্ভ হিসেবে যাচ্ছেন কাইল জেমিসন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের। ভারত সফরে এসে তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। ১১ জানুয়ারি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড সব ম্যাচ ভারতেই খেলবে। ‘ডি’ গ্রুপে দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, কানাডা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে কিউইরা। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে কাঁদিয়েই সুপার এইটে উঠেছিল আফগানিস্তান। আফগানরা খেলেছিল সেমিফাইনালেও।
নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, অ্যাডাম মিলনে, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম সেইফার্ট, ইশ সোধি।
রিজার্ভ: কাইল জেমিসন।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের থাকলেও পুরোটা সময় খেলা নাও হতে পারে লকি ফার্গুসন ও ম্যাট হেনরির। ভারত-শ্রীলঙ্কায় ফেব্রুয়ারি-মার্চে আইসিসি ইভেন্ট চলার সময় পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকতে পারেন তাঁরা (ফার্গুসন-হেনরি)। এমনকি নিউজিল্যান্ডের এই দুই তারকা পেসার চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি।
মিচেল স্যান্টনারকে অধিনায়ক করে গত রাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। দল ঘোষণার সময় ফার্গুসন-হেনরির সম্ভাব্য পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘বিশ্বকাপ চলার সময় ফার্গুসন-হেনরি বাবা হতে পারেন ফার্গুসন-হেনরি। সেকারণে তাঁরা তখন স্বল্পমেয়াদি পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকতে পারেন।’ পায়ের পেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠার কাছাকাছি এখন হেনরি-ফার্গুসন।
উপমহাদেশের কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে শক্তিশালী স্পিন আক্রমণ নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। অধিনায়ক স্যান্টনারের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন লেগস্পিনার ইশ সোধি। ব্যাটিংয়েও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন স্যান্টনার। পাশাপাশি রাচীন রবীন্দ্র, মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপসের মতো স্পিন বোলিং অলরাউন্ডাররা আছেন বিশ্বকাপ দলে। গত বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাজপাখির মতো উড়ে ক্যাচ ধরে নজর কেড়েছেন ফিলিপস। স্যান্টনারের ফিল্ডিংও দুর্দান্ত।
নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে টপ অর্ডারে ফিন অ্যালেন, রাচীন, ডেভন কনওয়ে, টিম সেইফার্টের মতো বিধ্বংসী ব্যাটাররা আছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুই সেঞ্চুরি রয়েছে অ্যালেনের। মিডল অর্ডারে ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যানের পাশাপাশি ফিলিপসের ক্যামিও ইনিংস ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। পেস বোলিং লাইনআপে হেনরি-ফার্গুসনের সঙ্গে আছেন অ্যাডাম মিলনে। তিন স্বীকৃত পেসারের সঙ্গে পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিমি নিশাম রয়েছেন। মিলনে সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন ২০২৫ সালের জুলাইয়ে। নিশাম গত বছরের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে শেষবার খেলেছেন।
চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠার পরও অ্যালেন, চ্যাপম্যান, স্যান্টনারদের রাখা হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। অ্যালেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন। চ্যাপম্যানের চোট গোড়ালিতে। মাংসপেশির চোটের সঙ্গে লড়ছেন স্যান্টনার। বিশ্বকাপের সময় সম্ভাব্য পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা ফার্গুসন ১৪ মাস ধরে নেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। সবশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন তিনি। বিশ্বকাপে ১৫ ক্রিকেটারের সঙ্গে রিজার্ভ হিসেবে যাচ্ছেন কাইল জেমিসন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের। ভারত সফরে এসে তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। ১১ জানুয়ারি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড সব ম্যাচ ভারতেই খেলবে। ‘ডি’ গ্রুপে দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, কানাডা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে কিউইরা। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে কাঁদিয়েই সুপার এইটে উঠেছিল আফগানিস্তান। আফগানরা খেলেছিল সেমিফাইনালেও।
নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, অ্যাডাম মিলনে, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম সেইফার্ট, ইশ সোধি।
রিজার্ভ: কাইল জেমিসন।
যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যায়, তাহলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পয়েন্ট কাটা হতে পারে বলে ক্রিকইনফো গত রাতে খবর প্রকাশ করেছে। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়েছে, এখানে পয়েন্ট কাটার কোনো ব্যাপার নেই।১৫ মিনিট আগে
প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে জয় হয়েছে ‘অমাবশ্যার চাঁদ’। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে চারটিতেই হেরেছে নোয়াখালী। আজ দলটি নামবে প্রথম জয়ের খোঁজে। সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো এবারও বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে নেপাল। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য গত রাতে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব নেপাল (সিএএন)। ব্যাটিং, বোলিং, অলরাউন্ডার—নেপালের বিশ্বকাপ দলে সব বিভাগেই রয়েছেন তারকা ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
ঠিক এক মাস পরই ভারত-শ্রীলঙ্কায় শুরু হচ্ছে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সবকিছু ঠিক থাকলেও শেষ মুহূর্তে এসে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের ইস্যু তৈরি হয়েছে। তবে ক্রিকইনফোর খবর, বাংলাদেশ যে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ খেলতে চাচ্ছে, সেই দাবি না-ও মেনে নিতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।৩ ঘণ্টা আগে