‘পাকিস্তানকে নয়, পুরো ক্রিকেটকেই অসম্মান করেছে ভারত’

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ধুয়ে দিয়েছেন ভারতকে। ছবি: সংগৃহীত
নানা নাটকীয়তায় গত রাতে দুবাইয়ে শেষ হয়েছে ২০২৫ এশিয়া কাপ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। কিন্তু একই টুর্নামেন্টে যখন ভারত-পাকিস্তান তিন বার মুখোমুখি হয়, তখন কাহিনি কি এত সহজে শেষ হয়!

গ্রুপ পর্ব, সুপার ফোরের মতো গতকালও ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব করমর্দন করেননি সালমান আলী আঘার সঙ্গে। শুধু সালমান-সূর্যকুমারই নন, গত রাতে ফাইনাল শেষে ভারতীয় ক্রিকেটাররা একদিকে আর পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা হেঁটে যান আরেক দিকে। করমর্দন না করার ঘটনা তো রয়েছেই। এমনকি ম্যাচ শেষে হয়েছে চরম নাটকীয়তা। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহনিস নাকভির কাছ থেকে শিরোপা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ভারত। কারণ, নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন।

ভারতের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান। তাঁর মতে এখানে শুধু পাকিস্তানকে নয়, এমন কর্মকাণ্ডে পুরো ক্রিকেটকেই অসম্মান করা হয়েছে। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘দেখুন, এই টুর্নামেন্টে যা হয়েছে সেটা হতাশাজনক। খেয়াল করে দেখুন। তারা করমর্দন করছে না। এগুলো দেখে মনে হতে পারে তারা অসম্মান করেছে আমাদের। কিন্তু তারা অসম্মান করেছে ক্রিকেটকেই। ক্রিকেটকে অসম্মান করার ব্যাপারটা কোনো না কোনো সময় সামনে আসবেই।’

পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। ম্যাচ শেষে ভারত শর্ত জুড়ে দেয়, মঞ্চে কোনোভাবেই থাকতে পারবেন না নাকভি। সেটা শুনে পিসিবি প্রধান রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন। চ্যাম্পিয়ন ভারত পরে কোনো ট্রফি ছাড়াই ফটোসেশন করেছে। সালমান বলেন, ‘আজকে তারা যা করেছে, একটা ভালো দল কখনোই করে না। আমি একা গিয়ে ট্রফির সঙ্গে ফটোশুট করেছি। তারপর পদক নিয়েছি। আমি বাজে শব্দ ব্যবহার করতে চাইনা। কিন্তু এটা খুবই অসম্মানজনক খেলার জন্য।’

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধানমোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

সালমানের সঙ্গে এবারের এশিয়া কাপে সূর্যকুমার একেবারে যে করমর্দন করেননি, ব্যাপারটা তা নয়। দুবাইয়ে গত রাতে ফাইনাল শেষে সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে সূর্যকুমার আমার সঙ্গে করমর্দন করেছিল। রেফারির মিটিংয়েও করেছিল। কিন্তু সবার সামনে করে না। তাকে হয়তো এমন নির্দেশনা দেওয়া আছে। সেগুলো মেনেই এমনটা করেছে।’

ভারতের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করা হজম করতে পারছে না পাকিস্তানভারতের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করা হজম করতে পারছে না পাকিস্তান

পাকিস্তানকে হারিয়ে নবমবারের মতো এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ছয়বার। পাকিস্তান এশিয়া কাপ জিতেছে ২ বার। তবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছে দুইবার। এর আগে এই দুবাইয়েই শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতা হয়নি পাকিস্তানের।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
