মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে গ্রেপ্তার ওয়ার্নার, খেলতে কি পারবেন পিএসএলে

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে গ্রেপ্তার ওয়ার্নার, খেলতে কি পারবেন পিএসএলে
পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া পেয়ে যান ডেভিড ওয়ার্নার। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) সাময়িক বিরতি শেষে দেশে ফিরেছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। ফিরেই বেকায়দায় পড়েন তিনি। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার। পরে অবশ্য তিনি ছাড়াও পেয়ে যান।

ব্যক্তিগত কাজে দেশে ফিরে পরশু ওয়ার্নার সিডনিতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বলে বার্তা সংস্থা এএপির প্রতিবেদনে জানা গেছে। নিয়ম অনুযায়ী সেদিন পুলিশ প্রত্যেক গাড়ি ব্রিদ অ্যানালাইজার যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করছিল। নির্ধারিত চেকপয়েন্টে পৌঁছানোর আগেই গাড়ি থামালে পুলিশ কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। পরবর্তীতে তাঁকে মারুব্রা থানায় নিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করা হলে তার অ্যালকোহল মাত্রা ০.১০৪ পাওয়া যায়, যা আইনি সীমার চেয়ে বেশি।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরপরই ওয়ার্নারকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, পিএসএলে খেলতে তাঁর কোনো বাধা নেই। করাচি কিংসের পরের ম্যাচ পরশু। সেদিন করাচি জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে করাচি কিংস-হায়দরাবাদ কিংসমেন ম্যাচ। এই ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। এবারের পিএসএলে ওয়ার্নার করাচি কিংসকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

৯ এপ্রিলের আগে পাকিস্তানে ফেরার কথা ছিল ওয়ার্নারের। যেহেতু ক্রিকইনফো তাঁর পিএসএলে খেলা নিয়ে আশাবাদী, তাহলে দ্রুতই পাকিস্তানে যাচ্ছেন তিনি। জামিনে ছাড়া পেলেও পুরোপুরি ঝামেলামুক্ত হতে পারেননি ওয়ার্নার। এক মাস পর আদালতে শুনানির জন্য তাঁকে ফের হাজিরা দিতে হবে।

এবারের পিএসএলে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছেন ওয়ার্নার। ৩১ গড় ও ১৩৮.৮০ স্ট্রাইকরেটে করেন ৯৩ রান। একটা ফিফটিও তিনি করেছেন। তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে এখন করাচি কিংস। সবার ওপরে থাকা মুলতান সুলতানসের পয়েন্ট ৮। পাঁচ ম্যাচ খেলে তারা চারটিতে জিতেছে। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া আট দলের মধ্যে তলানিতে দুই নবাগত রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ ও হায়দরাবাদ কিংসমেন। এই দুই দল কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি এখনো।

