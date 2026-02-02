Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তান না খেললেও কলম্বোয় যাবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ০২
পাকিস্তান না খেললেও কলম্বোয় যাবে ভারত
সূচি অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান সরকারের ঘোষণার পর শুরুর আগেই যেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জৌলুস কমতে শুরু করেছে। বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন না হলেও কলম্বো সফর করবে ভারতীয় দল।

পাকিস্তান সরকারের ওই সিদ্ধান্তের পর পিসিবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় আছে আইসিসি। পিসিবি ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলার পক্ষে থাকবে বলেই আশা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার। তবে বিভিন্ন সূত্রের দাবি, তেমন কিছুর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সরকারের সিদ্ধান্তে একমত থেকে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলেও আইসিসির নিয়ম মেনে এগোবে ভারত–সংবাদ সংস্থা এএনআইকে এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক কর্মকর্তা।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ১৫ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়ানোর কথা ভারত ও পাকিস্তান লড়াই। ম্যাচটির ভেন্যু কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। পাকিস্তান বয়কটের ঘোষণা দিলেও যথা সময়েই কলম্বোতে উপস্থিত হবে ভারতীয় দল। অনুশীলন কিংবা সংবাদ সম্মেলন–সব কিছুই করবে তারা। এমনকি ম্যাচের দিন মাঠেও উপস্থিত হবে সূর্যকুমারের দল।

আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন বলছে, টসের সময় কোনো দলের অধিনায়ক হাজির না হলে ওয়াকওভার দেবেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা। তাই ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগা উপস্থিত না হলে ভারতকে জয়ী ঘোষণা করা হবে। পাকিস্তান টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিলেও বিষয়টি নিয়ে এখনো বিবৃতি দেয়নি বিসিসিআই।

বিসিসিআইয়ের ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘ভারতীয় দলে পাকিস্তানেরে বিপক্ষে ম্যাচ খেলার জন্য কলম্বো সফর করবে। আইসিসির সকল প্রটোকল অনুসরণ করা হবে। সময় মতো অনুশীলন, সংবাদ সম্মেলন করবে এবং মাঠেও হাজির হবে। এরপর ভারতীয় দল ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবে।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

সম্পর্কিত

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

সিঙ্গাপুর ম্যাচে হামজাকে পাবে তো বাংলাদেশ

সিঙ্গাপুর ম্যাচে হামজাকে পাবে তো বাংলাদেশ

দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা বিসিবির

দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা বিসিবির