পাকিস্তান না খেললেও কলম্বোয় যাবে ভারত

পাকিস্তান সরকারের ঘোষণার পর শুরুর আগেই যেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জৌলুস কমতে শুরু করেছে। বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন না হলেও কলম্বো সফর করবে ভারতীয় দল।
পাকিস্তান সরকারের ওই সিদ্ধান্তের পর পিসিবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় আছে আইসিসি। পিসিবি ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলার পক্ষে থাকবে বলেই আশা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার। তবে বিভিন্ন সূত্রের দাবি, তেমন কিছুর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সরকারের সিদ্ধান্তে একমত থেকে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করলেও আইসিসির নিয়ম মেনে এগোবে ভারত–সংবাদ সংস্থা এএনআইকে এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক কর্মকর্তা।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ১৫ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়ানোর কথা ভারত ও পাকিস্তান লড়াই। ম্যাচটির ভেন্যু কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। পাকিস্তান বয়কটের ঘোষণা দিলেও যথা সময়েই কলম্বোতে উপস্থিত হবে ভারতীয় দল। অনুশীলন কিংবা সংবাদ সম্মেলন–সব কিছুই করবে তারা। এমনকি ম্যাচের দিন মাঠেও উপস্থিত হবে সূর্যকুমারের দল।
আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন বলছে, টসের সময় কোনো দলের অধিনায়ক হাজির না হলে ওয়াকওভার দেবেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা। তাই ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগা উপস্থিত না হলে ভারতকে জয়ী ঘোষণা করা হবে। পাকিস্তান টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিলেও বিষয়টি নিয়ে এখনো বিবৃতি দেয়নি বিসিসিআই।
বিসিসিআইয়ের ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘ভারতীয় দলে পাকিস্তানেরে বিপক্ষে ম্যাচ খেলার জন্য কলম্বো সফর করবে। আইসিসির সকল প্রটোকল অনুসরণ করা হবে। সময় মতো অনুশীলন, সংবাদ সম্মেলন করবে এবং মাঠেও হাজির হবে। এরপর ভারতীয় দল ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবে।’
বার্সেলোনা রীতিমতো উড়ছে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সবশেষ ১৭ ম্যাচের ১৬টিতেই জিতেছে কাতালানরা। উড়তে থাকা বার্সার সামনে এখন আরও এক টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার হাতছানি। স্প্যানিশ সুপার কাপের পর আরেক ঘরোয়া টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।৩ মিনিট আগে
বুলাওয়েতে গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে ২৭ রানে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে ভারত-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। আজকের জয়ী দল ৬ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি৪২ মিনিট আগে
লেস্টার সিটির মেডিকেল রুম এখন কার্যত খেলোয়াড়দের ভিড়ে ঠাসা। অন্তর্বর্তী কোচ অ্যান্ডি কিং যখন দলকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই বড় ধাক্কা হয়ে এল সহ-অধিনায়ক হামজা চৌধুরীর চোট। গত শনিবার চার্লটন অ্যাথলেটিকের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে তাঁকে ক্রাচে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়, যা ফক্স সমর্থক তো বটেই;১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের পাইপলাইন কতটা শক্তিশালী, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে প্রায়ই। ঘরোয়া-বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেললেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসে বেশির ভাগ ক্রিকেটার মুখ থুবড়ে পড়েন। দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।১ ঘণ্টা আগে