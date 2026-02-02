Ajker Patrika
'পাকিস্তান সরকারের অবস্থান কঠিন হলেও দরকারি'

'পাকিস্তান সরকারের অবস্থান কঠিন হলেও দরকারি'
আইসিসিকে আবারও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে পাকিস্তান। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার। টুর্নামেন্টের আগ মুহূর্তে যেটা নিয়ে নতুনকরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। পাকিস্তানের সাবেক তারকা ব্যাটার মোহাম্মদ ইউসুফ মনে করেন, সরকারের অবস্থান কঠিন হলেও এমন কিছুরই দরকার ছিল।

এক্সে দেওয়া বার্তায় ইউসুফ লিখেছেন, ‘সরকারের জন্য এই অবস্থানটি কঠিন হলেও দরকারি ছিল। বাণিজ্যিক স্বার্থের আগে মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশ্ব ক্রিকেটে যে ‘সুবিধাবাদী’ প্রভাব কাজ করছে, তা বন্ধ না হলে সত্যিকার অর্থেই ক্রিকেট বৈশ্বিক হতে পারবে না। আমরা গর্বের সঙ্গে খেলি, পাশাপাশি খেলাধুলায় সমতা ও ন্যায়ের পক্ষেও দাঁড়াতে হয়।’

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

কুখ্যাত এপস্টেইন ফাইলে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

‘পাকিস্তান সরকারের অবস্থান কঠিন হলেও দরকারি’

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে কত কোটি টাকার ক্ষতি আইসিসির

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত বদলাতেও পারে পাকিস্তান

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

